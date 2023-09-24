Вы посетите стилизованный под арабскую культуру аквапарк, который расположился более чем на 15 Га территории, превращённой в сказку.
Захватывающие дух водные горки и аттракционы, бассейны и зоны отдыха — вы погрузитесь в атмосферу праздника и испытаете неподдельное чувство восторга!
Захватывающие дух водные горки и аттракционы, бассейны и зоны отдыха — вы погрузитесь в атмосферу праздника и испытаете неподдельное чувство восторга!
Описание билета
Что вы получите
- Вход в аквапарк с 43 водными аттракционами, которые созданы в стиле местной арабской культуры и исторического наследия эмирата
- Доступ ко всем горкам, аттракционам и бассейнам на территории аквапарка
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день подойдите к турникетам аквапарка Yas Waterworld и покажите свой билет на экране смартфона
3. Аквапарк работает ежедневно с 10:00 до 18:00
Важная информация
- Аквапарк находится рядом с парком Феррари в центре острова Яс. Добраться сюда можно на бесплатном автобусе «Яс-экспресс»
- Детям до 3-х лет билет не нужен. Детям до 11 лет необходимо сопровождение взрослых
- Аренда ячейки и полотенца (60 дрх) не входит в стоимость билета
- Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для детей выше 1.30 метра
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$94
|Дети до 9 лет
|$94
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аквапарка Yas Waterworld
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 16895 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Посетили аквапарк 23.09, это была суббота. Команда Трипстер сразу предупредила, что суббота не лучший день для посещения. Слишком много народа! Очередь до 30 минут. Кроме того, на одной из водных
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Д
Билеты прислали почти сразу после покупки)
Очень довольны!
Однозначно стоит покупать онлайн. По приезде было много народу, очереди
Очень довольны!
Однозначно стоит покупать онлайн. По приезде было много народу, очереди
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Ф
Были в четверг, 14 ноября, во
Виктория
Ответ организатора:
Приветствуем вас Фатыма!
Очень жаль что вас не впечатлил аквапарк Yas Waterworld
С Уважением,
Виктория
Очень жаль что вас не впечатлил аквапарк Yas Waterworld
С Уважением,
Виктория
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