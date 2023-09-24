Вы посетите стилизованный под арабскую культуру аквапарк, который расположился более чем на 15 Га территории, превращённой в сказку. Захватывающие дух водные горки и аттракционы, бассейны и зоны отдыха — вы погрузитесь в атмосферу праздника и испытаете неподдельное чувство восторга!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Что вы получите

Вход в аквапарк с 43 водными аттракционами, которые созданы в стиле местной арабской культуры и исторического наследия эмирата

Доступ ко всем горкам, аттракционам и бассейнам на территории аквапарка

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов

2. В указанный день подойдите к турникетам аквапарка Yas Waterworld и покажите свой билет на экране смартфона

3. Аквапарк работает ежедневно с 10:00 до 18:00

Важная информация

Аквапарк находится рядом с парком Феррари в центре острова Яс. Добраться сюда можно на бесплатном автобусе «Яс-экспресс»

Детям до 3-х лет билет не нужен. Детям до 11 лет необходимо сопровождение взрослых

Аренда ячейки и полотенца (60 дрх) не входит в стоимость билета

Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для детей выше 1.30 метра

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.