Мои заказы

Всё самое интересное в Дубае – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Всё самое интересное в Дубае» в Дубае на русском языке, цены от $36. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Джиппинг
На машине
6 часов
416 отзывов
Групповая
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
31 авг в 14:30
$47 за человека
Сафари на багги по дубайской пустыне
Джиппинг
На машине
На квадроциклах
Багги
6 часов
76 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фото-прогулка в пустыне Дубая: багги и квадроциклы
Погрузитесь в мир красных песков и адреналина! Сафари на багги по дубайской пустыне подарит вам незабываемые эмоции и великолепные фотографии на закате
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
Расписание: ежедневно в 14:30
1 сен в 14:30
2 сен в 14:30
$80 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
10 часов
1179 отзывов
Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Завтра в 12:00
31 авг в 12:00
$36 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Всё самое интересное в Дубае»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
  2. Сафари на багги по дубайской пустыне
  3. Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Бурдж-Халифа
  2. Пальма Джумейра
  3. Дубай-Марина
  4. Самое главное
  5. Дубай молл
  6. Музей Будущего
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Отель Парус
  10. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2025
Сейчас в Дубае в категории "Всё самое интересное в Дубае" можно забронировать 3 экскурсии от 36 до 80. Туристы уже оставили гидам 1671 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Всё самое интересное в Дубае», 1671 ⭐ отзыв, цены от $36. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь