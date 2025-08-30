Найдено 3 экскурсии в категории « Всё самое интересное в Дубае » в Дубае на русском языке, цены от $36. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

Всё самое интересное в Дубае

1 чел. По популярности Джиппинг На машине 6 часов 416 отзывов Групповая Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 14:30 $47 за человека Джиппинг На машине На квадроциклах Багги 6 часов 76 отзывов Фотопрогулка до 6 чел. Фото-прогулка в пустыне Дубая: багги и квадроциклы Погрузитесь в мир красных песков и адреналина! Сафари на багги по дубайской пустыне подарит вам незабываемые эмоции и великолепные фотографии на закате Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название... Расписание: ежедневно в 14:30 $80 за человека На машине На микроавтобусе 10 часов 1179 отзывов Водная прогулка Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45 $36 за человека Другие экскурсии Дубая

