Групповая
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
31 авг в 14:30
$47 за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фото-прогулка в пустыне Дубая: багги и квадроциклы
Погрузитесь в мир красных песков и адреналина! Сафари на багги по дубайской пустыне подарит вам незабываемые эмоции и великолепные фотографии на закате
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
Расписание: ежедневно в 14:30
1 сен в 14:30
2 сен в 14:30
$80 за человека
Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Завтра в 12:00
31 авг в 12:00
$36 за человека
