Аудиогиды и аудиоэкскурсии Дубая

Найдено 7 экскурсий в категории «Аудиогиды» в Дубае на русском языке, цены от $7. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
Билеты
1 час
23 отзыва
Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди
Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
«Чтобы арендовать аудиогид (25 дрх), возьмите с собой документ, подтверждающий личность (для залога)»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Билет на иммерсивное шоу AYA Universe
Билеты
1.5 часа
10 отзывов
Билет на шоу AYA Universe в Дубае: путешествие по мирам фантазии
Приглашаем вас в магический мир AYA Universe, где каждый шаг открывает дверь в новую реальность. Погрузитесь в неизведанное
Начало: В ТЦ WAFI City Mall
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$35 за билет
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
Начало: Sheikh Zayed Road, DMCC Metro Station
«История и cовременность Дубай Марины в увлекательной аудиоэкскурсии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$7 за человека
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия по городу с билетом на смотровую площадку
🚶 Пешая
Аудиогид
9 часов
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия по городу с билетом на смотровую площадку
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd, Dubai
«Маршрут этой аудиоэкскурсии рассчитан на целый день, однако, если вы захотите передохнуть, вы можете разделить прогулку на два дня»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$88.70 за человека
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Познакомиться с удивительным городом, который покорил пустыню и море
Начало: В районе Бурдж-Халифы
«А завершится аудиоэкскурсия у торгового центра «Бэй Авеню Молл»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$8 за человека
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов - уникальный опыт
Погрузитесь в мир современного Дубая с аудиогидом, открывая невероятные виды и истории небоскрёбов Дубай Марина
Начало: Возле DMCC Metro Station
«В середине аудиоэкскурсии предусмотрена остановка в торговом центре «Дубай Марина Молл», чтобы вы могли передохнуть под кондиционером»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$7 за человека
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес Бей
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес Бей
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd - Downtown Dubai
«Аудиоэкскурсия в город небоскребов, искусственных островов и иннноваций»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$8 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
  2. Билет на иммерсивное шоу AYA Universe
  3. Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
  4. Один день в Дубае: аудиоэкскурсия по городу с билетом на смотровую площадку
  5. Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Аудиогиды" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 7 до 88.70. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Аудиогиды», 34 ⭐ отзыва, цены от $7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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