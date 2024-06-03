1 чел.
По популярности
Билеты
1 час
Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди
Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
«Чтобы арендовать аудиогид (25 дрх), возьмите с собой документ, подтверждающий личность (для залога)»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Билеты
1.5 часа
Билет на шоу AYA Universe в Дубае: путешествие по мирам фантазии
Приглашаем вас в магический мир AYA Universe, где каждый шаг открывает дверь в новую реальность. Погрузитесь в неизведанное
Начало: В ТЦ WAFI City Mall
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$35 за билет
Аудиогид
2 часа
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
Начало: Sheikh Zayed Road, DMCC Metro Station
«История и cовременность Дубай Марины в увлекательной аудиоэкскурсии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$7 за человека
Аудиогид
9 часов
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия по городу с билетом на смотровую площадку
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd, Dubai
«Маршрут этой аудиоэкскурсии рассчитан на целый день, однако, если вы захотите передохнуть, вы можете разделить прогулку на два дня»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$88.70 за человека
Аудиогид
2 часа
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Познакомиться с удивительным городом, который покорил пустыню и море
Начало: В районе Бурдж-Халифы
«А завершится аудиоэкскурсия у торгового центра «Бэй Авеню Молл»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$8 за человека
Аудиогид
1 час
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов - уникальный опыт
Погрузитесь в мир современного Дубая с аудиогидом, открывая невероятные виды и истории небоскрёбов Дубай Марина
Начало: Возле DMCC Metro Station
«В середине аудиоэкскурсии предусмотрена остановка в торговом центре «Дубай Марина Молл», чтобы вы могли передохнуть под кондиционером»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$7 за человека
Аудиогид
2 часа
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес Бей
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd - Downtown Dubai
«Аудиоэкскурсия в город небоскребов, искусственных островов и иннноваций»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$8 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 июня 2024Нам с сыном очень понравилось
- IIlia15 мая 2024Very good!!!
- ЕЕлена8 мая 2024Интересное место, красивые фотки получаются
- ООксана16 апреля 2024Виктория предоставляет возможность заранее купить билеты на шоу. Само шоу очень понравилось, были с сыном подростком. Приезжать лучше к открытию, меньше народу, спокойно можно обойти все залы и насладиться шоу без толпы и очередей.
- NNikita14 апреля 2024Все прошло отлично, спасибо!
- ААнтон11 апреля 2024Все прошло хорошо!
- ППетрова1 марта 2023Дубай: тайны Старого города с аудиоэкскурсией по историческим районамВ целом неплохо. Хотелось бы сразу видеть весь маршрут на карте. И получить больше информации о старом городе. Также больше деталей и рекомендаций мест, куда точно стоит зайти.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аудиогиды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Аудиогиды" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 7 до 88.70. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Аудиогиды», 34 ⭐ отзыва, цены от $7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август