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Билет на захватывающее шоу La Perle by Dragone

Badshah T.
Badshah T. – Гид из Дубая
Дубай славится своими развлекательными комплексами и уникальными программами, но это представление — самое впечатляющее среди них.

Действие аквашоу La Perle by Dragone происходит под куполом с огромным бассейном и разнообразными визуальными эффектами.

Вас удивит не только технологически сложное оформление сцены, но и мастерство 65 артистов, которые представят невероятные воздушные и водные трюки.
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  • $65 за человека

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Билет на захватывающее шоу La Perle by Dragone
Билет на захватывающее шоу La Perle by Dragone

Что вы увидите

  • Театр La Perle
Театр La Perle расположен в самом сердце Дубая, в Аль-Хабтур-Сити. Это первое в своем роде местное шоу с собственным специально построенным театром. Вас ждет незабываемое представление, поскольку каждое зрительское место позволяет полностью погрузиться в феерическую атмосферу. В театре всего 14 рядов и 1300 мест, что позволяет зрителям быть ближе к сцене.
В представлении La Perle by Dragone участвует 65 артистов, каждый из которых известен своими уникальными способностями. Во время полуторачасового зрелищного шоу вас ждут актеры и акробаты, выполняющие трюки в воде и в воздухе.

Несколько типов билета, чем дороже, тем ближе к сцене, но зрительских рядов всего 14, вам будет хорошо видно из любого места:

  • Бронзовый
  • Серебряный
  • Золотой
  • Платиновый — отличный вид из зала + доступ в VIP-лаундж, где перед шоу Вас будут ждать: канапе, попкорн, безалкогольные напитки и многое другое.
Важная информация
  • Требуется предоплата - мы свяжемся с вами после оформления заказа
  • Длительность: 90 мин (без перерывов).
  • Проход без очереди.
  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры. Ваучеры необходимо обменять на билеты 🎫 для людей на инвалидных креслах.
  • Возврат средств не предусмотрен.
  • Рекомендуем прибыть в Аль-Хабтур-Сити за 45-60 минут до начала шоу, чтобы получить свой билет в кассе.
  • Время в пути до Аль-Хабтур-Сити от: Пальмы 🌴 Джумейра – 40-60 мин; от Dubai Marina – 30-45 мин; от центра Дубая – 20-30 мин; из Дейры – 20-45 мин.
  • У каждого гостя, независимо от возраста, должен быть свой действующий билет.
  • Дети до 2 лет не допускаются на шоу.
  • Гости до 18 лет должны быть в сопровождении взрослых.
  • Дресс-код: элегантная повседневная одежда (smart casual).
Что входит
  • Билет в театр La Perle (на выбор: серебряный или платиновый)
  • Доступ в VIP-лаунж перед шоу со снеками и напитками (только для платинового билета)
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Покупки
  • Парковка
Начало
🚩 Театр La Perle, 260 Sheikh Zayed Rd, Al Habtoor Ci
Место завершения
🏁 Театр La Perle, 260 Sheikh Zayed Rd, Al Habtoor City
Билет на захватывающее шоу La Perle by Dragone
Билет на захватывающее шоу La Perle by Dragone
Билет на захватывающее шоу La Perle by Dragone
Билет на захватывающее шоу La Perle by Dragone

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
Badshah T.
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