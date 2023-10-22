Проявите эрудицию и внимательность, освежите знания по истории и просто отлично проведите время! Следуя по маршруту старинной карты, вы познакомитесь с хрониками и особенностями Дубая. Узнаете, как жили бедуины и как добывают жемчуг. Прокатитесь на деревянной лодке абра и восхититесь обилием специй на рынке. А если правильно ответите на большую часть вопросов, получите приз!

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Описание

Что вас ожидает

Старый город и Музей кофе

С картой Старого города с двумя маршрутами вы посетите районы Дейра, Бур Дубай и Аль Сиф. Выясните специфику быта бедуинов, разберётесь в особенностях каллиграфии и услышите, какого качества жемчуг вылавливали в заливе. Зайдёте в Музей кофе, узнаете состав кофе и продегустируете его.

Деревянная абра и местная кухня

Вы прокатитесь на старинных лодках абра и почувствуете все ароматы Арабии на базаре специй. Я расскажу, как готовили еду мореплаватели, а вы по желанию отведаете блюда местных поваров.

Вкусный подарок победителю

В конце прогулки мы подсчитаем количество правильных ответов у каждого из вас и решим, кто выиграл. В качестве приза победитель получит набор из экзотической лавки специй.

Организационные детали