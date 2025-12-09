Проявите эрудицию и внимательность, освежите знания по истории и просто отлично проведите время! Следуя по маршруту старинной карты, вы познакомитесь с хрониками и особенностями Дубая. Узнаете, как жили бедуины и как добывают жемчуг. Прокатитесь на деревянной лодке абра и восхититесь обилием специй на рынке. А если правильно ответите на большую часть вопросов, получите приз!
Описание квеста
Старый город и Музей кофе
С картой Старого города с двумя маршрутами вы посетите районы Дейра, Бур Дубай и Аль Сиф. Выясните специфику быта бедуинов, разберётесь в особенностях каллиграфии и услышите, какого качества жемчуг вылавливали в заливе. Зайдёте в Музей кофе, узнаете состав кофе и продегустируете его.
Деревянная абра и местная кухня
Вы прокатитесь на старинных лодках абра и почувствуете все ароматы Арабии на базаре специй. Я расскажу, как готовили еду мореплаватели, а вы по желанию отведаете блюда местных поваров.
Вкусный подарок победителю
В конце прогулки мы подсчитаем количество правильных ответов у каждого из вас и решим, кто выиграл. В качестве приза победитель получит набор из экзотической лавки специй.
Организационные детали
- Оплата остатка стоимости экскурсии производится на месте гиду в дирхамах или долларах
- Дополнительные расходы: билет в Музей кофе (с дегустацией) — 10 дирхамов/чел., поездка на лодке абра — 2 дирхама/чел. в одну сторону, обед — примерно 70 дирхамов/чел. (по желанию)
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2557 туристов
Я лицензированный гид с высшим образованием, провожу экскурсии в Дубае и Астрахани. Начала свою карьеру в ОАЭ в 1996 году как гид, а позже работала инженером-экономистом. Но поняла, что меня привлекает
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия была 06.12.25. Посетили множество интересных колоритных мест и узнали много нового, невзирая на то, что были в этих местах и в стране уже 4-ый раз. Можно купить интересные сувениры,
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Я получила удовольствие от экскурсии – прогулки по части города, которая имитирует страрину. Мы проехали в расслабленном режиме по городу, припарковались, пошли в музей кофе, в какую-то лавку, на рынок
Наталья
Ответ организатора:
Инна, Благодарю Вас за отзыв, мне очень приятно что Вы насладились прогулкой и моим обществом, наши чувства взаимны:)
Согласитесь, нелегко проводить
Согласитесь, нелегко проводить
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М
Очень понравилась экскурсия.
Наталья - отличный гид, рассказала про историю страны и города. Зашли в дом-музей, где был рассказ про быт местного населения до нефтяной эпохи.
После старого города прокатились на деревянной лодке до золотого рынка.
Наталья - отличный гид, рассказала про историю страны и города. Зашли в дом-музей, где был рассказ про быт местного населения до нефтяной эпохи.
После старого города прокатились на деревянной лодке до золотого рынка.
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