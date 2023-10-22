Выпить кофе в музее, поплавать на абре, ответить на вопросы квеста и получить подарок
Проявите эрудицию и внимательность, освежите знания по истории и просто отлично проведите время! Следуя по маршруту старинной карты, вы познакомитесь с хрониками и особенностями Дубая. Узнаете, как жили бедуины и как добывают жемчуг. Прокатитесь на деревянной лодке абра и восхититесь обилием специй на рынке. А если правильно ответите на большую часть вопросов, получите приз!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Старый город и Музей кофе
С картой Старого города с двумя маршрутами вы посетите районы Дейра, Бур Дубай и Аль Сиф. Выясните специфику быта бедуинов, разберётесь в особенностях каллиграфии и услышите, какого качества жемчуг вылавливали в заливе. Зайдёте в Музей кофе, узнаете состав кофе и продегустируете его.
Деревянная абра и местная кухня
Вы прокатитесь на старинных лодках абра и почувствуете все ароматы Арабии на базаре специй. Я расскажу, как готовили еду мореплаватели, а вы по желанию отведаете блюда местных поваров.
Вкусный подарок победителю
В конце прогулки мы подсчитаем количество правильных ответов у каждого из вас и решим, кто выиграл. В качестве приза победитель получит набор из экзотической лавки специй.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Музей кофе (с дегустацией) — 10 дирхамов/чел., поездка на лодке абра — 2 дирхама/чел. в одну сторону, обед — примерно 70 дирхамов/чел. (по желанию)
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Дубае
Провела экскурсии для 1562 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид с высшим образованием, влюблённый в Эмираты. Живу в стране 22 года, с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями, опытом и эмоциями. Также сотрудничаю с РИА Новости по статьям об Эмиратах. До скорой встречи в Дубае!
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