Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Что вас ожидает

Истоки Дубая

Мы начнем со старой части Дубая — районов Аль Сиф и Бастакия. Прогуляемся по узким улочкам и увидим старинные дома, возведенные в начале XX века иранскими торговцами. Посетим традиционные рынки специй и полюбуемся заливом Дубай-Крик. Мы раскроем историю становления ОАЭ и расскажем, как изменились за последние 50 лет местные традиции и быт.

Пальмовый остров и Дубай Марина

В современной части вы увидите резиденцию правящего шейха Дубая, остановитесь у знакового отеля Парус, посетите колоритный рынок Мадинат Сук и мини-Венецию. Далее отправитесь на рукотворный Пальмовый остров: полюбуетесь живописным променадом и заглянете в шикарный отель Забель Сарай. Кроме того, прогуляетесь по фешенебельному району Дубай Марина.

Дубай Молл, фонтаны и не только

Вы проедете по улице небоскребов, увидите башни-близнецы Этихад и посетите самый большой торговый центр Эмиратов — Дубай Молл. Посмотрите шоу поющих фонтанов, оцените со стороны грандиозную Бурдж Халифу, увидите огромный аквариум и водопад с ловцами жемчуга.

Организационные детали