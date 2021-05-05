Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Большое путешествие по Дубаю

Все самые интересные районы и топовые достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Мы покажем Дубай во всем многообразии! Вы увидите древние арабские дома и современные небоскребы, Пальмовый остров и местную Венецию, шоу фонтанов и знаменитый отель Парус.

Мы расскажем о внутренней и внешней политике Эмиратов, о правлении «отца нации» шейха Заеда и о том, как туризм повлиял на нравы некогда строгой мусульманской страны.
Большое путешествие по Дубаю
Большое путешествие по Дубаю
Большое путешествие по Дубаю
Большое путешествие по Дубаю
Большое путешествие по Дубаю
Большое путешествие по Дубаю
Большое путешествие по Дубаю
Большое путешествие по Дубаю
Большое путешествие по Дубаю
Большое путешествие по Дубаю
Большое путешествие по Дубаю
Большое путешествие по Дубаю
Большое путешествие по Дубаю

Что вас ожидает

Истоки Дубая

Мы начнем со старой части Дубая — районов Аль Сиф и Бастакия. Прогуляемся по узким улочкам и увидим старинные дома, возведенные в начале XX века иранскими торговцами. Посетим традиционные рынки специй и полюбуемся заливом Дубай-Крик. Мы раскроем историю становления ОАЭ и расскажем, как изменились за последние 50 лет местные традиции и быт.

Пальмовый остров и Дубай Марина

В современной части вы увидите резиденцию правящего шейха Дубая, остановитесь у знакового отеля Парус, посетите колоритный рынок Мадинат Сук и мини-Венецию. Далее отправитесь на рукотворный Пальмовый остров: полюбуетесь живописным променадом и заглянете в шикарный отель Забель Сарай. Кроме того, прогуляетесь по фешенебельному району Дубай Марина.

Дубай Молл, фонтаны и не только

Вы проедете по улице небоскребов, увидите башни-близнецы Этихад и посетите самый большой торговый центр Эмиратов — Дубай Молл. Посмотрите шоу поющих фонтанов, оцените со стороны грандиозную Бурдж Халифу, увидите огромный аквариум и водопад с ловцами жемчуга.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Мы также можем организовать экскурсию для большего числа людей или забрать вас из других эмиратов. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Я представляю крупное агентство, которое занимается организацией экскурсий в ОАЭ уже 20 лет. В нашей команде только лицензированные русскоговорящие гиды с большим опытом работы. С нами вы можете быть уверены, что знакомство с Эмиратами пройдет интересно, комфортно и безопасно.
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1 реальный отзыв

О
5 мая 2021
Спасибо за прекрасную экскурсию, проведённую для нас Эдвардом! Мы хорошо провели время, узнали много нового о стране и ее традициях. Ознакомились с достопримечательностями Дубаем. Огромная благодарность организаторам Экскурсии и гиду!

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Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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