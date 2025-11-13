Дубай за один день: эксклюзивный тур в мини-группе с персональным подходом.
Наш тур спланирован так, чтобы показать контрастный Дубай — от его древних корней до футуристического будущего.
Вы увидите все главные достопримечательности: исторический район Аль-Фахиди, прокатитесь на лодке «абра» по бухте Крик, побываете на Золотом и Пряном рынках.
Увидите современные символы города: Бурдж-Халифу, поющие фонтаны, отель Бурдж-аль-Араб и проедете по легендарной Пальме Джумейра.
Описание экскурсии
Идеальное первое знакомство с Дубаем За несколько часов вы увидите все главные достопримечательности города, которые создают его уникальный портрет: от наследия древнего торгового пути до футуристических небоскребов и рукотворных островов. Вы получите полное представление о том, как из скромного рыбацкого поселения Дубай превратился в метрополис мирового уровня. Что вас ждёт?
- Мини-группа (до 7 человек): это не массовый тур на большом автобусе. Вы задаете вопросы, общаетесь с гидом, чувствуете себя в компании друзей. Гид успеет пообщаться с каждым.
- Комфорт и персональный подход: перемещение на современном автомобиле/микроавтобусе с кондиционером. Вы не теряете время на сбор огромной группы, маршрут может быть немного гибким.
- Глубокое погружение: благодаря маленькому формату гид расскажет больше интересных деталей и ответит на все ваши вопросы, а не просто зачитывает общий текст.
- Удобный трансфер: вас заберут и привезут обратно в отель в Дубае. Наш маршрут • Историческое сердце Дубая: квартал Аль-Фахиди, переправа на традиционной лодке «абра» через бухту Крик, Золотой и Пряной рынки.
- Современные чудеса: фотостоп у легендарного Бурдж-Халифа и поющих фонтанов, вид на Бурдж-аль-Араб с лучшей смотровой площадки.
- Роскошь и инновации: вы проедете по легендарной Пальме Джумейра. Почему этот набор достопримечательностей уникален?
- Эффектный контраст: маршрут построен так, чтобы вы за один день увидели резкий переход от прошлого к будущему — от рынков и старых лодок до небоскребов и искусственных островов.
- Идеально для фото: каждая остановка — это возможность сделать знаковую, «открыточную» фотографию Дубая.
Полное погружение: вы не просто проедете мимо, а посетите каждый район, прогуляетесь, почувствуете атмосферу и сделаете остановки для изучения. Этот тур дает исчерпывающее представление о том, что такое Дубай, и почему он стал одним из самых удивительных городов мира. Важная информация: Что взять с собой:.
- Паспорт или копия документа (на случай проверки).
- Солнцезащитные средства (очки, крем, головной убор).
- Удобная обувь и одежда — предстоит немного прогуливаться.
- Фотоаппарат для памятных снимков.
• Наличные дирхамы для сувениров, личных расходов и чаевых (по желанию). Важные заметки:
- Длительность: экскурсия длится около 9 часов с учетом трансфера.
- Напитки: в минивэне вас будет ждать бутилированная вода.
- Маршрут может быть изменен по погодным условиям, пожеланиям группы и дорожной обстановке для вашего максимального комфорта.
- Обед: не включен в стоимость. Гид с радостью порекомендует место по вашему вкусу и бюджету.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Наследие и история: Старый Дубай
- Район Аль-Фахиди (Al Fahidi Historical Neighbourhood): лабиринт ветряных башен, узкие улочки и атмосфера Дубая XIX века. Здесь чувствуется дух города до нефтяного бума
- Бухта Дубай-Крик (Dubai Creek): историческая водная артерия, разделяющая город на две части. Вы пересечете ее на традиционной деревянной лодке «абра» - так делали столетиями
- Золотой рынок (Gold Souk) и Пряный рынок (Spice Souk): бушующая красками, ароматами и блеском восточная экзотика. Главные торговые точки старого города
- 2. Современные чудеса: Деловой Дубай
- Бурдж-Халифа (Burj Khalifa): вы увидите и сделаете впечатляющие фотографии самого высокого здания в мире у его подножия (опция подъема на смотровую площадку - за дополнительную плату)
- Торговый центр «Дубай Молл» (The Dubai Mall) и Поющие фонтаны: вы посетите крупнейший в мире торговый центр и станете свидетелями знаменитого шоу поющих фонтанов (в зависимости от времени проведения)
- 3. Символы роскоши и инноваций:
- Бурдж-аль-Араб (Burj Al Arab): легендарный парус, символ роскоши Дубая. Вы остановитесь на лучшей смотровой площадке для фотографий
- Пальма Джумейра (Palm Jumeirah): вы проедите по стволу этого грандиозного рукотворного острова, чтобы оценить масштаб инженерной мысли
- Отель «Атлантис» (Atlantis The Palm): монументальный курорт на вершине Пальмы - еще одна икона города, обязательная для фото
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно (в пределах Дубая)
- Услуги профессионального русскоязычного гида
- Бутилированная вода в салоне
- Все остановки и фотостопы по маршруту
Что не входит в цену
- Билеты на аттракционы и в музеи (вход в музей Аль-Фахиди, подъем на Бурдж-Халифу, The View at The Palm и т. д.)
- Прогулка на лодке (по желанию туристов)
- Обед в кафе или ресторане
- Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель, Дубай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Паспорт или копия документа (на случай проверки)
- Солнцезащитные средства (очки, крем, головной убор)
- Удобная обувь и одежда - предстоит немного прогуливаться
- Фотоаппарат для памятных снимков
- Наличные дирхамы для сувениров, личных расходов и чаевых (по желанию)
- Важные заметки:
- Длительность: экскурсия длится около 9 часов с учетом трансфера
- Напитки: в минивэне вас будет ждать бутилированная вода
- Маршрут может быть изменен по погодным условиям, пожеланиям группы и дорожной обстановке для вашего максимального комфорта
- Обед: не включен в стоимость. Гид с радостью порекомендует место по вашему вкусу и бюджету
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Irina
13 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась!!!наш гид Пулат харизматичный мужчина 😄было очень весело и всё хорошо организовано! в следующий раз поедем только с ним!!!
Спасибо Вам Пулат огромиое за все!
И еда местная,тоже была очень вкусная в этом ресторане куда нас отвезли на обед 👍👍👍
O
Olesia
11 ноя 2025
Спасибо Пулату за интересную познавательную экскурсию и гибкий подход ко всем участникам! Бонусом побывали в ресторане с традиционной кухней. Рекомендую брать утреннюю экскурсию, после обеда было немного утомительно.
