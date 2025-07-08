Раскройте уникальный контраст между Старым и Новым Дубаем, создавая символический мост между прошлым и будущим города. От старинных улочек района Аль-Бастакия и улицы Аль-Сиф, где сохраняется дух традиционного Дубая, вы отправитесь в мир современных чудес: Пальм-Джумейру, Дубайскую рамку, Музей будущего и впечатляющий Даунтаун с Бурдж-Халифой!

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Откройте для себя Дубай

Погрузитесь в многогранный мир удивительного города — Дубая! Наша экскурсия создана для того, чтобы показать вам контрасты и уникальность этого места, объединяя его богатое историческое наследие с современными достижениями и инновациями.

Путешествие в прошлое

Ваш день начнётся с увлекательного путешествия в прошлое Дубая. Вы сможете:

Прогуляться по старинным улочкам города;

Посетить музеи;

Познакомиться с культурным наследием региона.

Современный Дубай

После этого вы отправитесь в современный Дубай, чтобы оценить его архитектурные шедевры и инновации. В программе:

Пальма Джумейра;

Дубайская Рамка;

Музей Будущего.

Завораживающее завершение

Завершением вашего дня станет завораживающее шоу фонтанов, которое оставит незабываемые впечатления. Программа нашего тура построена так, чтобы показать всю многогранность города, и может быть адаптирована под ваши пожелания, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным и запоминающимся.