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Мост времени: от Аль-Сиф к Бурдж-Халифе

Раскройте уникальный контраст между Старым и Новым Дубаем, создавая символический мост между прошлым и будущим города.

От старинных улочек района Аль-Бастакия и улицы Аль-Сиф, где сохраняется дух традиционного Дубая, вы отправитесь в мир современных чудес: Пальм-Джумейру, Дубайскую рамку, Музей будущего и впечатляющий Даунтаун с Бурдж-Халифой!
Мост времени: от Аль-Сиф к Бурдж-Халифе
Мост времени: от Аль-Сиф к Бурдж-Халифе
Мост времени: от Аль-Сиф к Бурдж-Халифе
Ближайшие даты:
8
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Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Откройте для себя Дубай

Погрузитесь в многогранный мир удивительного города — Дубая! Наша экскурсия создана для того, чтобы показать вам контрасты и уникальность этого места, объединяя его богатое историческое наследие с современными достижениями и инновациями.

Путешествие в прошлое

Ваш день начнётся с увлекательного путешествия в прошлое Дубая. Вы сможете:

  • Прогуляться по старинным улочкам города;
  • Посетить музеи;
  • Познакомиться с культурным наследием региона.

Современный Дубай

После этого вы отправитесь в современный Дубай, чтобы оценить его архитектурные шедевры и инновации. В программе:

  • Пальма Джумейра;
  • Дубайская Рамка;
  • Музей Будущего.

Завораживающее завершение

Завершением вашего дня станет завораживающее шоу фонтанов, которое оставит незабываемые впечатления. Программа нашего тура построена так, чтобы показать всю многогранность города, и может быть адаптирована под ваши пожелания, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным и запоминающимся.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый Дубай: прогулка по историческому району Бастакия и живописной набережной Аль Сиф
  • Дубайская Рама: остановка для фотосессии у грандиозного архитектурного сооружения
  • Музей Будущего: обсуждение инноваций и технологий, формирующих завтрашний день
  • Пальма Джумейра: насладитесь панорамными видами, а при желании поднимитесь на смотровую площадку Palm View для ещё более впечатляющих пейзажей
  • Бурдж-эль-Араб: осмотр легендарного отеля - символа дубайской роскоши. Также можно заглянуть в комплекс Мадинат Джумейра, известный как «Арабская Венеция»
  • Дубайские фонтаны и бульвар Шейха Мухаммеда: завершите день, наслаждаясь музыкальным шоу фонтанов и прогулкой по оживлённому бульвару с уличными развлечениями
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты на башню Palm View или Бурдж-Халифа
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель или адрес который вы укажете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на комфортабельном 7-местном автомобиле класса «Комфорт+» (Kia Sedona или Toyota Sienna)
  • Обеспечивая удобство на протяжении всей поездки. Дополнительные расходы включают подъём на башню Palm View или Бурдж-Халифа
  • Приём пищи и личные траты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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