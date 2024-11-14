Бриз приключений: прогулка на Лодке Любви

Что может быть романтичнее, чем знакомство с чудесным городом Дубай вместе со своей второй половинкой? Однако осмотр основных достопримечательностей и мест Дубая в часы пик может оказаться довольно трудным и
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утомительным. Именно здесь выручает тур на Лодке Любви.

Это уникальный способ знакомства с городом, вы испытаете острые ощущения: от потока встречного ветра до волшебных эмоций; насладитесь катанием на лодке по бескрайнему океану и рассмотрите известные локации города.

Бриз приключений: прогулка на Лодке Любви
Бриз приключений: прогулка на Лодке Любви
Бриз приключений: прогулка на Лодке Любви
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Великолепие побережья Дубая с воды • Приготовьтесь к адреналиновой поездке на безопасной RIB — жёсткой надувной лодке. Расслабьтесь на уютных сиденьях, наслаждаясь великолепными видами и умиротворённой красотой лагун.
Вы проплывёте мимо роскошных вилл и шикарных курортов, путешествуя мимо рукотворного острова Пальма Джумейра.
Восхититесь лучшей обзорной площадкой, чтобы оценить семизвёздочный отель Бурдж-эль-Араб и величественный курорт Atlantis, The Palm, получайте массу положительных эмоций, прогуливаясь мимо архитектурных чудес района Дубай Марина. Важная информация:.
Восхититесь лучшей обзорной площадкой, чтобы оценить семизвёздочный отель Бурдж-эль-Араб и величественный курорт Atlantis, The Palm, получайте массу положительных эмоций, прогуливаясь мимо архитектурных чудес района Дубай Марина. Важная информация:.
• Восхититесь лучшей обзорной площадкой, чтобы оценить семизвёздочный отель Бурдж-эль-Араб и величественный курорт Atlantis, The Palm, получайте массу положительных эмоций, прогуливаясь мимо архитектурных чудес района Дубай Марина. Важная информация:
  • На входе необходимо предъявить паспорт или удостоверение личности Эмирейтс.
  • Пожалуйста, будьте на месте отправления за 20 минут до начала тура.
  • Для участия в этом мероприятии вес участников должен быть минимум 15 кг.
  • Все пассажиры должны надеть спасательные жилеты.
  • Беременным женщинам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также страдающим от болей в спине, участие в туре категорически не рекомендуется.

Ежедневно с 09:00 до 22:00.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский с 5 до 12 летот $27
Взрослый 13+от $37
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дубай Марина
  • Остров Блу Уотер
  • Айн Дубай
  • JBR
  • Курорт Atlantis
  • The Palm
  • Бурдж-эль-Араб
Что включено
  • Поездка на Лодке Любви
  • Защитное снаряжение и жилеты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 22:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Паспорт или удостоверение личности Эмирейтс необходимо предъявить на входе в целях идентификации
  • Вам необходимо быть на месте отправления за 20 минут до начала тура, если выбран вариант «без трансфера»
  • Для участия в этом мероприятии вес участников должен быть минимум 15 кг
  • Все пассажиры должны носить спасательные жилеты
  • Беременным женщинам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также страдающим от болей в спине, участие в туре категорически не рекомендуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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