Великолепие побережья Дубая с воды • Приготовьтесь к адреналиновой поездке на безопасной RIB — жёсткой надувной лодке. Расслабьтесь на уютных сиденьях, наслаждаясь великолепными видами и умиротворённой красотой лагун.

Вы проплывёте мимо роскошных вилл и шикарных курортов, путешествуя мимо рукотворного острова Пальма Джумейра.

Восхититесь лучшей обзорной площадкой, чтобы оценить семизвёздочный отель Бурдж-эль-Араб и величественный курорт Atlantis, The Palm, получайте массу положительных эмоций, прогуливаясь мимо архитектурных чудес района Дубай Марина. Важная информация:.

Восхититесь лучшей обзорной площадкой, чтобы оценить семизвёздочный отель Бурдж-эль-Араб и величественный курорт Atlantis, The Palm, получайте массу положительных эмоций, прогуливаясь мимо архитектурных чудес района Дубай Марина. Важная информация:.

• Восхититесь лучшей обзорной площадкой, чтобы оценить семизвёздочный отель Бурдж-эль-Араб и величественный курорт Atlantis, The Palm, получайте массу положительных эмоций, прогуливаясь мимо архитектурных чудес района Дубай Марина. Важная информация: