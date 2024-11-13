В 50 км от Дубая в бескрайних песках спряталось необычное место — искусственное озеро в виде двух переплетённых сердец.
Давайте сбежим из шумного города и отдохнём там, где всё дышит романтикой — ведь даже деревья здесь складываются в слово Love. Погуляем вокруг водоёмов, полюбуемся птицами, которые совсем не боятся людей. И насладимся тишиной и спокойствием.
Давайте сбежим из шумного города и отдохнём там, где всё дышит романтикой — ведь даже деревья здесь складываются в слово Love. Погуляем вокруг водоёмов, полюбуемся птицами, которые совсем не боятся людей. И насладимся тишиной и спокойствием.
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Мы погуляем по дорожкам между цветов и деревьев, понаблюдаем за обитателями водоёмов — лебедями, фламинго, утками и рыбками. Вы исследуете множество фотозон, отдохнёте от городского шума и полюбуетесь невероятным закатом над Аравийской пустыней. И конечно, проникнетесь романтикой этого места.
А ещё я расскажу вам, как и почему шейху пришла в голову мысль создать водоём среди бескрайних песков и что именно он символизирует.
Кому подойдёт экскурсия
Влюбленным парам и всем, кто приезжает отметить день знакомства или свадьбы. Тем, кто ценит тишину и спокойствие и хочет увидеть самый романтичный в мире оазис среди пустыни.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельно автомобиле GMC, есть детское кресло
- Дорога от центра Дубая занимает около 50 минут
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммад — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 240 туристов
Здравствуйте! Я гид с более чем 12-летним опытом. Живу и работаю в ОАЭ более 16 лет. Разбираюсь в сфере туризма во всём. Сделаю ваш отдых в ОАЭ незабываемым!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
13 ноя 2024
Мухаммад любит свое дело. С самого начала приветливое отношение и планирование в переписке и до конца мероприятия. Всем, кто впервые в Дубае и еще не ориентируется, рекомендую обращаться к Мухаммаду. Это интеллигентная беседа, знание истории и традиций ОАЭ.
Хорошее владение русским языком особенно располагает.
Мы остались довольны нашим мероприятие и обязательно сохраним контакт для дальнейших встреч и рекомендаций💪
Хорошее владение русским языком особенно располагает.
Мы остались довольны нашим мероприятие и обязательно сохраним контакт для дальнейших встреч и рекомендаций💪
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