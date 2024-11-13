Дубайское озеро Любви

Увидеть зелёный оазис посреди пустыни и проникнуться романтической атмосферой
В 50 км от Дубая в бескрайних песках спряталось необычное место — искусственное озеро в виде двух переплетённых сердец.

Давайте сбежим из шумного города и отдохнём там, где всё дышит романтикой — ведь даже деревья здесь складываются в слово Love. Погуляем вокруг водоёмов, полюбуемся птицами, которые совсем не боятся людей. И насладимся тишиной и спокойствием.
5
1 отзыв
Дубайское озеро Любви
Дубайское озеро Любви
Дубайское озеро Любви
Ближайшие даты:
16
фев18
фев20
фев21
фев22
фев23
фев24
фев
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Мы погуляем по дорожкам между цветов и деревьев, понаблюдаем за обитателями водоёмов — лебедями, фламинго, утками и рыбками. Вы исследуете множество фотозон, отдохнёте от городского шума и полюбуетесь невероятным закатом над Аравийской пустыней. И конечно, проникнетесь романтикой этого места.

А ещё я расскажу вам, как и почему шейху пришла в голову мысль создать водоём среди бескрайних песков и что именно он символизирует.

Кому подойдёт экскурсия

Влюбленным парам и всем, кто приезжает отметить день знакомства или свадьбы. Тем, кто ценит тишину и спокойствие и хочет увидеть самый романтичный в мире оазис среди пустыни.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельно автомобиле GMC, есть детское кресло
  • Дорога от центра Дубая занимает около 50 минут

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
13 ноя 2024
Мухаммад любит свое дело. С самого начала приветливое отношение и планирование в переписке и до конца мероприятия. Всем, кто впервые в Дубае и еще не ориентируется, рекомендую обращаться к Мухаммаду. Это интеллигентная беседа, знание истории и традиций ОАЭ.
Хорошее владение русским языком особенно располагает.
Мы остались довольны нашим мероприятие и обязательно сохраним контакт для дальнейших встреч и рекомендаций💪

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