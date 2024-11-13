В 50 км от Дубая в бескрайних песках спряталось необычное место — искусственное озеро в виде двух переплетённых сердец. Давайте сбежим из шумного города и отдохнём там, где всё дышит романтикой — ведь даже деревья здесь складываются в слово Love. Погуляем вокруг водоёмов, полюбуемся птицами, которые совсем не боятся людей. И насладимся тишиной и спокойствием.

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Описание экскурсии

Мы погуляем по дорожкам между цветов и деревьев, понаблюдаем за обитателями водоёмов — лебедями, фламинго, утками и рыбками. Вы исследуете множество фотозон, отдохнёте от городского шума и полюбуетесь невероятным закатом над Аравийской пустыней. И конечно, проникнетесь романтикой этого места.

А ещё я расскажу вам, как и почему шейху пришла в голову мысль создать водоём среди бескрайних песков и что именно он символизирует.

Кому подойдёт экскурсия

Влюбленным парам и всем, кто приезжает отметить день знакомства или свадьбы. Тем, кто ценит тишину и спокойствие и хочет увидеть самый романтичный в мире оазис среди пустыни.

Организационные детали