Вечерний Круиз по каналу Дубай Марина на традиционной арабской лодке «Доу» очень романтичен и популярен.
Арабское доу, которое десятилетиями являлось основным морским транспортом, на контрасте с ультрасовременными видами образно связывает прошлое и будущее.
Потрясающий вид на ярко подсвеченные небоскребы и элитный променад делает ужин на корабле уникальным.
Ужин в форме шведского стола дополняют великолепное живое шоу танцора Танура и певица, исполняющая ваши любимые хиты.
Экскурсионная программа:
19:00–20:30 — Сбор из отелей;
21:00–22:50 — Прогулка и ужин на лодке по каналу Дубай Марина;
23:00–00:00 — Возвращение в отели.
Ответы на вопросы
Что входит
Мы сможем предоставить вам услугу трансфер из любого отеля Дубай, Шарджы или Аджмана
Вкусный ужин (шведский стол)
Билет на круиз
Что не входит
Трансфер из отелей, расположенных в Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма
Сопровождение русскоязычного гида
Алкоголньный напитки
Фотоссесия в стоимость не входит
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Завершение: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане
Когда и сколько длится
Когда: 19.00 - 23.00 (Время сбора зависит от района вашего отеля)
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
1. Сборы проходят с 19.00 - 20.30 в зависимости от расположения вашего отеля.
2. Сборы возможны ТОЛЬКО из отелей.
3. Для подтверждения заказа нам нужно название отеля, ваше имя, номер комнаты или номер сотового телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
19.00 - 23.00 (Время сбора зависит от района вашего отеля)
Dubai.Trip — ваш гид в Дубае
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