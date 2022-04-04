Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина

Вы проведете незабываемый вечер на традиционном деревянном корабле Доу

4.4
38 отзывов
Групповая
Вы проведете незабываемый вечер на традиционном деревянном корабле Доу.

Ужин в круизе с видами на ночной Дубай по самому шикарному району города – Дубай Марина.

Вас ждёт живая музыка, завораживающий национальный танец Танура и вкусная еда.

Дубай Марина – один из самых фешенебельных районов города, удивляющий своей современной архитектурой, дорогими яхтами и небоскрёбами.
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина

Что вас ожидает 🤩

  • Район Дубай Марина
  • Район JBR
  • Остров Blue Water
Вечерний Круиз по каналу Дубай Марина на традиционной арабской лодке «Доу» очень романтичен и популярен.
Арабское доу, которое десятилетиями являлось основным морским транспортом, на контрасте с ультрасовременными видами образно связывает прошлое и будущее.
Потрясающий вид на ярко подсвеченные небоскребы и элитный променад делает ужин на корабле уникальным.
Ужин в форме шведского стола дополняют великолепное живое шоу танцора Танура и певица, исполняющая ваши любимые хиты.

Экскурсионная программа:

  • 19:00–20:30 — Сбор из отелей;
  • 21:00–22:50 — Прогулка и ужин на лодке по каналу Дубай Марина;
  • 23:00–00:00 — Возвращение в отели.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мы сможем предоставить вам услугу трансфер из любого отеля Дубай, Шарджы или Аджмана
  • Вкусный ужин (шведский стол)
  • Билет на круиз
Что не входит
  • Трансфер из отелей, расположенных в Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма
  • Сопровождение русскоязычного гида
  • Алкоголньный напитки
  • Фотоссесия в стоимость не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Завершение: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане
Когда и сколько длится
Когда: 19.00 - 23.00 (Время сбора зависит от района вашего отеля)
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
  • 1. Сборы проходят с 19.00 - 20.30 в зависимости от расположения вашего отеля.
  • 2. Сборы возможны ТОЛЬКО из отелей.
  • 3. Для подтверждения заказа нам нужно название отеля, ваше имя, номер комнаты или номер сотового телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

19.00 - 23.00 (Время сбора зависит от района вашего отеля)

Отзывы от туристов

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