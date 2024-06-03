Билеты в Бурдж-Халифу

Найдено 7 экскурсий в категории «Билеты в Бурдж-Халифу» в Дубае на русском языке, цены от $55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Билеты
1.5 часа
37 отзывов
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Поднимитесь на 124 этаж Бурдж-Халифы на одном из самых быстрых лифтов в мире и насладитесь панорамным видом на Дубай с высоты 452 метров
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за билет
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Билеты
1.5 часа
17 отзывов
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Погрузитесь в атмосферу вечернего Дубая с билетом на смотровую площадку Бурдж-Халифа. Уникальные виды, вечерние огни и шоу фонтанов ждут вас
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$70 за билет
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Билеты
3.5 часа
6 отзывов
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Полюбоваться панорамами мегаполиса со 124 этажа и побывать в царстве Посейдона
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$75 за билет
Групповая экскурсия «Современный Дубай» и подъем на башню Бурдж Халифа
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира
Билеты
1.5 часа
3 отзыва
Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира
Отдохнуть в баре на высоте 575 метров с фантастическими видами на мегаполис
Начало: на стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30 и 21:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$225 за билет
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
Билеты
3 часа
1 отзыв
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
VIP-подъём на высоту 555 метров - к «золотым» видам вечернего Дубая
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
$125 за билет
Бурдж-Халифа - дневной билет на смотровую на 148 этаже
Билеты
2 часа
Бурдж-Халифа - дневной билет на смотровую на 148 этаже
VIP-подъём на одну из самых высоких обзорных площадок знакового небоскрёба
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$175 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    3 июня 2024
    Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
    Все прошло отлично, билеты получили без проблем, сразу нашли место, где забрать их. Океанариум огромный, закладываете часа 3
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
    Билет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслали заранее на Вотсап) поменяли
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    на 4 бумажных. Дети мечтали попасть на Бурдж Халифу. Поднялись на 124 этаж. Мест для обзора и фото было достаточно. Рекомендую утренние часы.

    Билет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслалиБилет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслалиБилет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслалиБилет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслали
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
    Быстро пришли билеты, не было никаких вопросов, огромное спасибо
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
    Всё прошло замечательно, организовано. В кассе без очереди обменяли бронь на билеты. Есть очередь на лифты, но она проходит достаточно быстро, мы стояли 30 мин.
    Всё прошло замечательно, организовано. В кассе без очереди обменяли бронь на билеты. Есть очередь на лифты
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
    Очень все понравилось
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
    Добрый день! Всё прошло идеально. Легко и быстро в кассе обменяли электронный билет на входные билеты. Пришли немного заранее, нас без проблем впустили. Были во время захода солнца! Очень красиво! Рекомендую!!!
    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • О
    Олеся
    15 мая 2024
    Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
    Отличная организация, заказала, менеджер на связи, обсудили, оплатила, получила билеты и ответы на все вопросы. Очень удобно. Рекомендую однозначно.
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
    Хотела бы сказать большое спасибо за экскурсию. Мы брали билет на смотровую площадку на закате и получили три в одном:
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    увидели Дубай при свете дня, засняли закат и посмотрели шоу фонтанов с высоты… Виды удивительной красоты. Сделали отличные фотографии и сняли видео заката))). Рекомендую посетить смотровую площадку на Бурдж-Халифа. Организатору респект… все четко без проволочек - показали билет, быстро прошли, практически без очередей попали в лифт.

  • Г
    Геннадий
    8 апреля 2024
    Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
    Спасибо Виктории за билеты на смотровую площадку Бурдж Халифа и в Аквариум. Никаких проблем не возникло, все четко и без очередей.
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
    Если вы хотите получить удовольствие от вида, который открывается с Бурдж Халифа, то не пожалейте денег на это. Есть конечно
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    более дешевый вариант, но впечатление будет не очень. Возможно даже вы пожалеете денег, которые потратите на это. На 124 этаже очень много народа. И ощущение толпы мешает наслаждаться видом.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Билеты в Бурдж-Халифу»

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  1. Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
  2. Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
  3. Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
  4. Групповая экскурсия «Современный Дубай» и подъем на башню Бурдж Халифа
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Билеты в Бурдж-Халифу" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 55 до 225. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Билеты в Бурдж-Халифу», 73 ⭐ отзыва, цены от $55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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