Е Елизавета Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум Все прошло отлично, билеты получили без проблем, сразу нашли место, где забрать их. Океанариум огромный, закладываете часа 3

А Анна Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже читать дальше на 4 бумажных. Дети мечтали попасть на Бурдж Халифу. Поднялись на 124 этаж. Мест для обзора и фото было достаточно. Рекомендую утренние часы. Билет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслали заранее на Вотсап) поменяли

Е Елена Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате Быстро пришли билеты, не было никаких вопросов, огромное спасибо

Ю Юлия Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже Всё прошло замечательно, организовано. В кассе без очереди обменяли бронь на билеты. Есть очередь на лифты, но она проходит достаточно быстро, мы стояли 30 мин.

Ю Юлия Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже Очень все понравилось

О Ольга Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате Добрый день! Всё прошло идеально. Легко и быстро в кассе обменяли электронный билет на входные билеты. Пришли немного заранее, нас без проблем впустили. Были во время захода солнца! Очень красиво! Рекомендую!!!

О Олеся Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум Отличная организация, заказала, менеджер на связи, обсудили, оплатила, получила билеты и ответы на все вопросы. Очень удобно. Рекомендую однозначно.

Е Екатерина Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате читать дальше увидели Дубай при свете дня, засняли закат и посмотрели шоу фонтанов с высоты… Виды удивительной красоты. Сделали отличные фотографии и сняли видео заката))). Рекомендую посетить смотровую площадку на Бурдж-Халифа. Организатору респект… все четко без проволочек - показали билет, быстро прошли, практически без очередей попали в лифт. Хотела бы сказать большое спасибо за экскурсию. Мы брали билет на смотровую площадку на закате и получили три в одном:

Г Геннадий Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум Спасибо Виктории за билеты на смотровую площадку Бурдж Халифа и в Аквариум. Никаких проблем не возникло, все четко и без очередей.