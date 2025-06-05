Мои заказы

Дубай: Мечеть шейха Зайда и парк Ferrari World с трансфером (на английском)

Откройте для себя величие белоснежной мечети шейха Зайда в Абу-Даби и испытайте драйв в знаменитом парке Ferrari World. Комфортный трансфер из Дубая включён.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

Грандиозная мечеть шейха Зайда Ваш тур начнётся с посещения белоснежной мечети шейха Зайда — главной достопримечательности Абу-Даби. Вы увидите её величественные купола из мрамора, изысканную резьбу и просторные молитвенные залы. Солнечные лучи, проходящие сквозь резные арки и отражающиеся в зеркальных водоёмах, создают поистине умиротворённую атмосферу. Драйв и эмоции в Ferrari World Следующая часть поездки — легендарный парк Ferrari World, где воплощена страсть к скорости и инновациям. Здесь вы сможете прокатиться на Formula Rossa — самых быстрых в мире американских горках, испытать себя в гоночных симуляторах и насладиться VR-аттракционами. Вас ждут интерактивные выставки и развлечения для всей семьи. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация: Что взять с собой:

• Удобную обувь Запрещено:

• Крупногабаритный багаж Важно знать заранее:

Аттракцион Formula Rossa будет недоступен с 20 по 29 мая • Для посещения Formula Rossa требуется обязательная регистрация на месте — заранее забронировать невозможно • Количество мест ограничено, запись ведётся по принципу «первым пришёл — первым обслужен» • Зарегистрироваться можно, отсканировав QR‑код, размещённый в разных зонах парка, или обратившись к стойке информации • Вход в мечеть шейха Зайда может быть ограничен во время исламских праздников • Важно строго соблюдать дресс‑код для посещения мечети • Если одежда не соответствует требованиям, можно приобрести абайю у входа • Трансфер из/в аэропорт не предоставляется • Провоз багажа строго запрещён.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть шейха Зайда
  • Ferrari World
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Перевозка в автомобиле с кондиционером
  • Входной билет в Ferrari World
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Амалия
5 июн 2025
Экскурсия прошла замечательно! Наш водитель господин Ибрагим показал высокий уровень знаний и сервиса. Большое спасибо.
С
Софья
6 авг 2024
Очень приятные впечатления от поездки — Ибрагим отличный гид и доброжелательный человек.
М
Мария
12 июл 2024
Ибрагим оказался просто великолепным гидом. Он прекрасно ориентируется в экскурсиях и делится множеством интересных фактов. Однозначно рекомендую.

