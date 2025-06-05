Грандиозная мечеть шейха Зайда Ваш тур начнётся с посещения белоснежной мечети шейха Зайда — главной достопримечательности Абу-Даби. Вы увидите её величественные купола из мрамора, изысканную резьбу и просторные молитвенные залы. Солнечные лучи, проходящие сквозь резные арки и отражающиеся в зеркальных водоёмах, создают поистине умиротворённую атмосферу. Драйв и эмоции в Ferrari World Следующая часть поездки — легендарный парк Ferrari World, где воплощена страсть к скорости и инновациям. Здесь вы сможете прокатиться на Formula Rossa — самых быстрых в мире американских горках, испытать себя в гоночных симуляторах и насладиться VR-аттракционами. Вас ждут интерактивные выставки и развлечения для всей семьи. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация: Что взять с собой:

• Удобную обувь Запрещено:

• Крупногабаритный багаж Важно знать заранее:

Аттракцион Formula Rossa будет недоступен с 20 по 29 мая • Для посещения Formula Rossa требуется обязательная регистрация на месте — заранее забронировать невозможно • Количество мест ограничено, запись ведётся по принципу «первым пришёл — первым обслужен» • Зарегистрироваться можно, отсканировав QR‑код, размещённый в разных зонах парка, или обратившись к стойке информации • Вход в мечеть шейха Зайда может быть ограничен во время исламских праздников • Важно строго соблюдать дресс‑код для посещения мечети • Если одежда не соответствует требованиям, можно приобрести абайю у входа • Трансфер из/в аэропорт не предоставляется • Провоз багажа строго запрещён.