Откройте для себя величие белоснежной мечети шейха Зайда в Абу-Даби и испытайте драйв в знаменитом парке Ferrari World. Комфортный трансфер из Дубая включён.
Описание экскурсии
Грандиозная мечеть шейха Зайда Ваш тур начнётся с посещения белоснежной мечети шейха Зайда — главной достопримечательности Абу-Даби. Вы увидите её величественные купола из мрамора, изысканную резьбу и просторные молитвенные залы. Солнечные лучи, проходящие сквозь резные арки и отражающиеся в зеркальных водоёмах, создают поистине умиротворённую атмосферу. Драйв и эмоции в Ferrari World Следующая часть поездки — легендарный парк Ferrari World, где воплощена страсть к скорости и инновациям. Здесь вы сможете прокатиться на Formula Rossa — самых быстрых в мире американских горках, испытать себя в гоночных симуляторах и насладиться VR-аттракционами. Вас ждут интерактивные выставки и развлечения для всей семьи. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация: Что взять с собой:
• Удобную обувь Запрещено:
• Крупногабаритный багаж Важно знать заранее:
Аттракцион Formula Rossa будет недоступен с 20 по 29 мая • Для посещения Formula Rossa требуется обязательная регистрация на месте — заранее забронировать невозможно • Количество мест ограничено, запись ведётся по принципу «первым пришёл — первым обслужен» • Зарегистрироваться можно, отсканировав QR‑код, размещённый в разных зонах парка, или обратившись к стойке информации • Вход в мечеть шейха Зайда может быть ограничен во время исламских праздников • Важно строго соблюдать дресс‑код для посещения мечети • Если одежда не соответствует требованиям, можно приобрести абайю у входа • Трансфер из/в аэропорт не предоставляется • Провоз багажа строго запрещён.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть шейха Зайда
- Ferrari World
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Перевозка в автомобиле с кондиционером
- Входной билет в Ferrari World
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Удобную обувь
- Запрещено:
- Крупногабаритный багаж
- Важно знать заранее:
- Аттракцион Formula Rossa будет недоступен с 20 по 29 мая
- Для посещения Formula Rossa требуется обязательная регистрация на месте - заранее забронировать невозможно
- Количество мест ограничено, запись ведётся по принципу «первым пришёл - первым обслужен»
- Зарегистрироваться можно, отсканировав QR‑код, размещённый в разных зонах парка, или обратившись к стойке информации
- Вход в мечеть шейха Зайда может быть ограничен во время исламских праздников
- Важно строго соблюдать дресс‑код для посещения мечети
- Если одежда не соответствует требованиям, можно приобрести абайю у входа
- Трансфер из/в аэропорт не предоставляется
- Провоз багажа строго запрещён
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Амалия
5 июн 2025
Экскурсия прошла замечательно! Наш водитель господин Ибрагим показал высокий уровень знаний и сервиса. Большое спасибо.
С
Софья
6 авг 2024
Очень приятные впечатления от поездки — Ибрагим отличный гид и доброжелательный человек.
М
Мария
12 июл 2024
Ибрагим оказался просто великолепным гидом. Он прекрасно ориентируется в экскурсиях и делится множеством интересных фактов. Однозначно рекомендую.
