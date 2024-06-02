Экскурсии по мечетям и соборам Дубая

Найдено 13 экскурсий в категории «Мечети и Соборы» в Дубае на русском языке, цены от $65, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$85 за человека
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Популярное предложение
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Отправьтесь в увлекательное путешествие от небоскребов Дубая к берегам Индийского океана! Незабываемый день в мини-группе до 6 человек
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30 и 07:45
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$65 за человека
В Абу-Даби с комфортом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
В Абу-Даби с комфортом
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Начало: ресепшен вашей гостиницы
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Абу-Даби с посещением королевского дворца
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
39 отзывов
Абу-Даби с посещением королевского дворца
Мечеть шейха Зайда, деревня бедуинов и другие открытия в путешествии из Дубая
Начало: В любом отеле Дубая, Шарджи, Аджмана
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
$90 за человека
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
Посетить самый зелёный эмират, искупаться в Индийском океане и увидеть старейшую мечеть страны
Начало: В вашем отеле в Дубае
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320$256 за всё до 4 чел.
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
🚗 На машине
Групповая
10 часов
20 отзывов
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
Самая известная святыня Эмиратов, парк автомобилей и обед в ресторане
Начало: ваш отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$135 за человека
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: по договоренности, любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Феррари парк + Мечеть шейха Зайда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Феррари парк + Мечеть шейха Зайда
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Побывать в древнейшей мечети, городке Хор-Факкан, средневековом порту + встретить закат в горах
Начало: У вашего отеля в Дубае
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Уехать из Дубая в Хор-Факкан, чтобы увидеть оазис, посетить древнюю мечеть и поплавать под водой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
$400 за всё до 2 чел.
Из Дубая - в Абу-Даби: соколы, дом Авраама и мечеть Зайда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Дубая - в Абу-Даби: соколы, дом Авраама и мечеть Зайда
Узнать, где лечат соколов, побывать в месте, где сошлись три религии, и рассмотреть золотые стены
Начало: от вашего отеля в Дубае
Сегодня в 12:00
10 июня в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200$160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    2 июня 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
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    Это было настоящее приключение на двухэтажной лодке, которая превратилась в целый день радости и веселья. С самого начала путешествия нас поразила организация транспорта. Нас забрали на машина с места, где живем, отвезли с комфортом. Двухэтажная лодка была просторной и прекрасно оборудованной. Мы наслаждались прекрасными видами, загорая на верхней палубе, и успели сделать множество красивых фотографий живописных пейзажей. Одним из самых захватывающих моментов было плавание с масками. Мы наблюдали за разноцветными рыбками и кораллами, чувствуя себя частью этого удивительного подводного царства. Далее нас ждало катание на банане и скоростном катере. Адреналин зашкаливал, когда мы мчались по волнам на высоких скоростях. Это был невероятный опыт, который наполнил нас энергией и положительными эмоциями. Нас кормили блюдами из местной кухни, которые поразили своим вкусом и разнообразием. Еда была очень сытной и, несомненно, добавила еще больше положительных впечатлений к нашему дню. Рыбалка оказалась еще одним увлекательным занятием. Многие из нас впервые держали в руках местную удочку. Это было очень увлекательно. Так же мы посетили музей, где находились ретро машины, антиквариат и старинные деньги. Долее посетили искусственный водопад и одну из старинных мечетей. И отправились домой. Экскурсия была настоящим праздником, который оставил у нас только самые теплые воспоминания. Мы получили массу позитивных эмоций и с удовольствием порекомендуем эту экскурсию всем своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо организаторам, персоналу лодки, где все объясняли и демонстрировали, а также заботились о нашем здоровье, отдельное большое спасибо хотим выразить нашему гиду Рустаму за этот незабываемый день!

  • З
    Залина
    28 мая 2024
    Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
    Хочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный парень. Если задаешь вопросы, отвечает
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    очень развернуто! На обратном пути еще и акул нам показал. Отель хороший, территория отличная. Бар в бассейне вообще улет)) вода восхитительная! Напитков было много, даже осталось. Покормили отлично. Можно брать маски и нырять. Рыбки, черепашки, крабики / полно

    Хочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный пареньХочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный парень
  • А
    Акматов
    18 мая 2024
    Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
    Все было отлично, отдельное спасибо гиду Ларисе за то что рассказывала интересные факты и отвечала на все интересующие вопросы.
  • Ю
    Юрий
    15 мая 2024
    Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
    Хорошая экскурсия за свою стоимость. Отличная организация. Приятно было что были включены хороший обед и билеты в Лувр.
  • И
    Иван
    12 мая 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Всем приветик, поездка удалась на славу,наш гид Рустам лучший
  • Е
    Елена
    6 апреля 2024
    Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
    Отличная организация экскурсии, безопасный трансфер, очень понравился отель и отдых в нем. Рекомендую пользоваться услугами Фаруха и его команды. Все чётко, качественно и на высоком уровне. Благодарю 👌
  • Н
    Наталья
    22 марта 2024
    Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
    Экскурсия организована не плохо, хотя и пересаживали в несколько автобусов, зато обратно очень быстро доехали на небольшом микроавтобусе. Гид очень
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    интересно рассказала про Абу-Даби, но к сожалению, про мечеть Шейха Зайда мы почти ничего не услышали, т. к. про нее рассказ был для тех, у кого была обзорная экскурсия, а нас повезли потом в парк Феррари. Парк Феррари понравился, очередей практически не было, но только накануне экскурсии сообщили, что не работает самый быстрый аттракцион - Формула Роса, но адреналина итак хватило. Комплексный обед на выбор в одном из 3-х ресторанов, без проблем нашли.

    Экскурсия организована не плохо, хотя и пересаживали в несколько автобусов, зато обратно очень быстро доехали наЭкскурсия организована не плохо, хотя и пересаживали в несколько автобусов, зато обратно очень быстро доехали наЭкскурсия организована не плохо, хотя и пересаживали в несколько автобусов, зато обратно очень быстро доехали на
  • И
    Ирина
    19 марта 2024
    Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
    Поездка была организована хорошо- забрали и привезли обратно согласно договорённости. По пути водитель обеспечил напитками. Территория и пляж ухоженные. Вода
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    в бассейне была тёплой, особенно в детском. Водные аттракционы. Для желающих прокат гидрокостюмов и аквалангов, масок с трубками. Обед понравился. С погодой повезло, отдохнули хорошо. На обратном пути гид- водитель показал нам самую старую мечеть в ОАЭ и искусственный водопад.

  • А
    Анна
    18 марта 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Прекрасная экскурсия: Нас забрали из отеля на машине, полтора часа дороги до порта пролетело незаметно- то и дело смотрели по сторонам:
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    видели верблюдов и местную флору. На пристани нас посадили на корабль, где нас уже ждал чаек, кофеек, печенье и фруктики ☺️ Мы плыли 30 минут под музыку и шум моря, купаясь в лучах солнца. Вдоволь накупались в море, посмотрели на рыбок (кому-то удалось увидеть безобидных акул, но я была счастлива их не встретить). Желающие поплавали на банане и на сапе. Далее нас ждал ланч - после купания в прохладной воде это был дар свыше (фото прилагается). По прибытию в порт мы поехали в музей авто, на водопад и в древнюю деревню. В музее представлены красивые ретро машинки известных брендов, в верхней точке музея открывается хороший вид на море. Водопад меня не сильно впечатлил, но деревня you must visit! Прекрасный вид на горы и в целом интересное место. Туда лучше ехать к 17:20, чтобы застать и солнце и закат. Кто поедет на эту Экскурсию советую не забыть солнцезащитный крем и рубашку/футболку для купания, чтобы не обгореть

    Прекрасная экскурсия:Прекрасная экскурсия:Прекрасная экскурсия:Прекрасная экскурсия:Прекрасная экскурсия:Прекрасная экскурсия:Прекрасная экскурсия:Прекрасная экскурсия:Прекрасная экскурсия:
  • В
    Вероника
    18 февраля 2024
    Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
    Тур был индивидуально подобран с учетом наших пожеланий, водитель-гид согласовал с нами изменения даты тура из-за погоды и все прошло
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    идеально! Я очень благодарна за такой подход, ведь он мог нас просто свозить в дождь и мы бы ничего толком не увидели… Очень хорошо разговаривает по-русски, что не мало важно в поездке! Были очень восхищены природой Фуджейра: пески, горы, океан 🫶🏼 Спасибо большое за экскурсию, всем советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Мечети и Соборы»

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  3. Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
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  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
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  10. Атлантис
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