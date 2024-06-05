1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Абу-Даби: путешествие по символам Востока
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
«Далее заглянете на финиковый рынок и в Феррари-парк, увидите «Столичные ворота» с углом наклона в 18 градусов и посетите один из самых дорогих отелей мира — дворец Эмиратов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
«Ferrari World — тематический парк аттракционов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Парк развлечений «Ferrari World»
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Начало: В вашем отеле
«Но в первую очередь «Ferrari World» знаменит американскими горками: вы достигнете скорости 240 километров в час, резко опуститесь с высоты в 62 метра и войдете в мертвую петлю после запуска с катапультой»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$125 за человека
Билеты
13 часов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
«Доступ к 20 тематическим аттракционам и в музей-галерею автомобилей парка Ferrari World»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Индивидуальная
8 часов
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Начало: В вашем отеле
«В стоимость экскурсии не включены входные билеты (посещение по желанию): Феррари-парк — 385 дирхам с человека, Лувр — 65 дирхам с человека, президентский дворец — 75 дирхам с человека»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Феррари парк + Мечеть шейха Зайда
Начало: Ваш отель
«Далее мы с вами направимся в крупнейший тематический крытый парк «Ferrari World», территория которого занимает более 86 тысяч кв»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
«Благодаря системе климат-контроля в комфортных залах Ferrari World Abu Dhabi всегда приятно находиться»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$125 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
«Феррари-парк на острове Яс в Абу-Даби — это первый и самый популярный парк развлечений»
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200$160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- lleonid5 июня 2024В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
- ММихаил29 мая 2024Все отлично спасибо!
- ООксана26 мая 2024Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод Амин: мы могли скорректировать маршрут в соответствии с нашими пожеланиями и его советам: нам хотелось
- ДДенис13 мая 2024Забрали из отеля в 10 утра, в парке уже было в 12ч, на сам парк выделено 6.5 часов, чтотвполне достаточно.
- ООльга10 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Гидом у нас был Баха. Прекрасно провели время. Посетили Лувр, Президентский дворец, заехали в шикарный отель Emirates Palace, пообедали в рыбном ресторане, сделали много отличных фотографий. Все наши пожелания были учтены. Огромное спасибо организаторам, а особенно Бахе!!!
- ААлина6 мая 2024Были в мае 2024 года. Очень жалко, что самая быстрая горка не работала. Но нам в е равно очень понравилось,
- ККристина28 апреля 2024Хорошая экскурсия! Эмиль предусмотрительный и подготовленный гид, отвечал на все вопросы, старался объяснить все нюансы по истории и современному укладу жизни. Не ожидайте, что он будет везде вас сопровождать, но в принципе такая концепция тоже приемлема. Спасибо!
- ММарина26 апреля 2024Экскурсия в Абу-Даби с Эмилем была замечательной и прошла на одном дыхании. Эмиль прекрасный гид, хорошо знает историю станы, эмиратов,
- ДДмитрий20 апреля 2024Очень весело! Как детям так и взрослым очень понравиться!
- VValeriy5 апреля 2024Эмиль прекрасный гид. Знает и любит свою работу. С ним легко и приятно общаться. Экскурсия пролетела как одно мгновенье! Для
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Парк Феррари»
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