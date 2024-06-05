l leonid Парк развлечений «Ferrari World» В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо

М Михаил Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая) Все отлично спасибо!

О Оксана Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая) читать дальше поесть свежей рыбы на ужин и он отвез нас на Fish market - очень вкусно и колоритно. Благодаря правильной организации маршрута по времени нам удалось посмотреть Qasr Al Watan при свете дня и в лучах заката. Спасбо за незабываемые впечатления! Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод Амин: мы могли скорректировать маршрут в соответствии с нашими пожеланиями и его советам: нам хотелось

Д Денис Парк развлечений «Ferrari World» читать дальше Т. к. формула росси как всегда не работает, обед включен, обратно трвнсфер в 19ч. Организация в целом понравилась, рекомендую. Удобно, что можно забронировать из России, с предоплатой части стоимости на сайте, меньше потратите валюты. Забрали из отеля в 10 утра, в парке уже было в 12ч, на сам парк выделено 6.5 часов, чтотвполне достаточно.

О Ольга Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая) Экскурсия очень понравилась. Гидом у нас был Баха. Прекрасно провели время. Посетили Лувр, Президентский дворец, заехали в шикарный отель Emirates Palace, пообедали в рыбном ресторане, сделали много отличных фотографий. Все наши пожелания были учтены. Огромное спасибо организаторам, а особенно Бахе!!!

А Алина Парк развлечений «Ferrari World» читать дальше была небольшая заминка с пересадкой в автобусы, но в остальном все отлично. Обед плотненький голодным никто не остался. Хотим приехать ещё раз Были в мае 2024 года. Очень жалко, что самая быстрая горка не работала. Но нам в е равно очень понравилось,

К Кристина Знакомство с волшебным Абу-Даби Хорошая экскурсия! Эмиль предусмотрительный и подготовленный гид, отвечал на все вопросы, старался объяснить все нюансы по истории и современному укладу жизни. Не ожидайте, что он будет везде вас сопровождать, но в принципе такая концепция тоже приемлема. Спасибо!

М Марина Знакомство с волшебным Абу-Даби читать дальше интересно излагает материал. Были учтены все наши пожелания. Благодарю Эмиля за доставленное удовольствие от посещения Абу-Даби. Очень рекомендую данную экскурсию с Эмилем. Экскурсия в Абу-Даби с Эмилем была замечательной и прошла на одном дыхании. Эмиль прекрасный гид, хорошо знает историю станы, эмиратов,

Д Дмитрий Билеты в парк Ferrari World с обедом Очень весело! Как детям так и взрослым очень понравиться!