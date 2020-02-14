в четверг в 10:15

Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби

Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея

4.3
4 отзыва
В группе
до 30 чел.
На автобусе в группе до 30 человек вы отправитесь в столицу ОАЭ.

В мечети Шейха Зайда окажетесь в сказочных белоснежных интерьерах и впечатлитесь богатым убранством.

А также посетите Лувр арабского мира: рассмотрите его диковинный купол, познакомитесь с древними артефактами и художественными богатствами.
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мечеть Шейха Зайда. Ее залы вмещают 60 тысяч человек, а пол украшает гигантский ковер. Любуясь интерьерами, куполами, минаретами, фасадами и колоннами мечети, вы перенесетесь в атмосферу арабских сказок. А еще узнаете о ее мировых рекордах и тонкостях строительства.

Самостоятельная прогулка по Лувру Абу-Даби. После вас ждет музейный комплекс с водными каналами и парящим куполом из железных кружев. У вас будет время, чтобы самостоятельно изучить залы Лувра Абу-Даби: картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Маргритта, Рембрандта и других великих живописцев, а также скульптуры и артефакты многочисленных цивилизаций.

Организационные детали

  • Трансфер туда-обратно и билеты в Лувр включены в стоимость (бесплатный трансфер возможен только из городов Дубай и Шарджа)
  • Лувр вы посещаете самостоятельно, но можно купить аудиогид за 5$ (понадобится документ для залога)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Для посещения достопримечательностей необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации от COVID-19 распечатанный на английском языке и отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не ранее чем за 7 дней до момента посещения экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Дубае
Когда и сколько длится
Когда: в четверг в 10:15
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в четверг в 10:15

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
1
2
1
О
14 фев 2020
Только очень долгий трансфер, поскольку много отелей из которых забирали туристов, особенно на обратной дороге
А
9 янв 2020
В экскурсии большую часть времени занимает сбор и обратная развозка по отелям. На посещение Лувра отводится 2,5 часа включая время на обед, что очень мало, так как интерес представляет как само здание, так и его коллекция. На посещение мечети отводится час, что тоже очень мало для такого грандиозного объекта.
Э
25 ноя 2019
Были на экскурсии в ноябре, Лувр и мечеть, конечно, вызывают восторг, получили массу впечатлений! Что касается организации, здесь понравилось не все, наша экскурсия была ответвлением от основной экскурсии в Абу Даби, нас просто отвезли к Лувру, по дороге ничего не рассказывали и не показывали, раздали билеты и показали, где вход в Лувр, экспозиции там очень интересные! И сам музей - архитектурный шедевр! Если не в совершенстве знать английский, то лучше взять аудиогид на входе. Времени на посещение было достаточно. После Лувра, на другом автобусе, нас забрали, отвезли к мечети, там мы уже присоединились к основной экскурсии, был гид, женщинам раздали мусульманские наряды и проводили в мечеть, времени было очень мало, мы буквально пробежали по туристическому маршруту и не успели толком все рассмотреть. Но мы попали во время заката и увидели мечеть и при дневном свете и при закате, настоящая арабская сказка! По дороге обратно гид рассказала об истории возведения мечети и интересные факты. Впечатления в целом хорошие)
А
8 апр 2019
Наш гид Марина просто золото! Очень здорово провели с ней целый день! Со знанием дела показала нам прелести Абу-Даби, заботливо приодела нас для посещения мечети. Нам невероятно с ней повезло! Спасибо компании.

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