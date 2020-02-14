в четверг в 10:15

Что вас ожидает

Мечеть Шейха Зайда. Ее залы вмещают 60 тысяч человек, а пол украшает гигантский ковер. Любуясь интерьерами, куполами, минаретами, фасадами и колоннами мечети, вы перенесетесь в атмосферу арабских сказок. А еще узнаете о ее мировых рекордах и тонкостях строительства.

Самостоятельная прогулка по Лувру Абу-Даби. После вас ждет музейный комплекс с водными каналами и парящим куполом из железных кружев. У вас будет время, чтобы самостоятельно изучить залы Лувра Абу-Даби: картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Маргритта, Рембрандта и других великих живописцев, а также скульптуры и артефакты многочисленных цивилизаций.

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