в четверг в 10:15

В группе до 30 человек отправляйтесь в Абу-Даби, чтобы увидеть величественную мечеть Шейха Зайда с её белоснежными интерьерами и богатым убранством. Прогуляйтесь по Лувру Абу-Даби, где вас ждут шедевры мирового искусства, включая работы Леонардо да Винчи и Пикассо. В программе также предусмотрено посещение рынка фиников, где можно попробовать и приобрести местные деликатесы. Включены трансфер и билеты в Лувр

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Описание экскурсии

Мечеть Шейха Зайда. Ее залы вмещают 60 тысяч человек, а пол украшает гигантский ковер. Любуясь интерьерами, куполами, минаретами, фасадами и колоннами мечети, вы перенесетесь в атмосферу арабских сказок. А еще узнаете о ее мировых рекордах и тонкостях строительства.

Самостоятельная прогулка по Лувру Абу-Даби. После вас ждет музейный комплекс с водными каналами и парящим куполом из железных кружев. У вас будет время, чтобы самостоятельно изучить залы Лувра Абу-Даби: картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Маргритта, Рембрандта и других великих живописцев, а также скульптуры и артефакты многочисленных цивилизаций.

В начале или в конце программы вы также посетите рынок фиников (20-30 минут). Сможете продегустировать и купить финики и арабский кофе.

Организационные детали