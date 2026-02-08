в четверг в 10:15

Прогуляйтесь по Лувру Абу-Даби, где вас ждут шедевры мирового искусства, включая работы Леонардо да Винчи и Пикассо.
В программе также предусмотрено посещение рынка фиников, где можно попробовать и приобрести местные деликатесы. Включены трансфер и билеты в Лувр
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Увидеть величественную мечеть Шейха Зайда
- 🎨 Посетить Лувр Абу-Даби с шедеврами искусства
- 🚌 Комфортный трансфер туда-обратно
- 🛍️ Посещение рынка фиников
- 🌟 Незабываемые впечатления от арабской культуры
Что можно увидеть
- Мечеть Шейха Зайда
- Лувр Абу-Даби
Описание экскурсии
Мечеть Шейха Зайда. Ее залы вмещают 60 тысяч человек, а пол украшает гигантский ковер. Любуясь интерьерами, куполами, минаретами, фасадами и колоннами мечети, вы перенесетесь в атмосферу арабских сказок. А еще узнаете о ее мировых рекордах и тонкостях строительства.
Самостоятельная прогулка по Лувру Абу-Даби. После вас ждет музейный комплекс с водными каналами и парящим куполом из железных кружев. У вас будет время, чтобы самостоятельно изучить залы Лувра Абу-Даби: картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Маргритта, Рембрандта и других великих живописцев, а также скульптуры и артефакты многочисленных цивилизаций.
В начале или в конце программы вы также посетите рынок фиников (20-30 минут). Сможете продегустировать и купить финики и арабский кофе.
Организационные детали
- Трансфер туда-обратно и билеты в Лувр включены в стоимость
- Лувр вы посещаете самостоятельно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов из нашей команды
- Доплата за трансфер из удалённых отелей (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие) — $15 с человека
во вторник в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$90
|Дети до 12 лет
|$60
|Дети до 2 лет
|Бесплатно