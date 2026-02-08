в четверг в 10:15

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Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби

Погрузитесь в атмосферу арабских сказок, посетив мечеть Шейха Зайда, и насладитесь искусством в Лувре Абу-Даби. Незабываемое путешествие ждёт вас
В группе до 30 человек отправляйтесь в Абу-Даби, чтобы увидеть величественную мечеть Шейха Зайда с её белоснежными интерьерами и богатым убранством.

Прогуляйтесь по Лувру Абу-Даби, где вас ждут шедевры мирового искусства, включая работы Леонардо да Винчи и Пикассо.

В программе также предусмотрено посещение рынка фиников, где можно попробовать и приобрести местные деликатесы. Включены трансфер и билеты в Лувр
4.6
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Увидеть величественную мечеть Шейха Зайда
  • 🎨 Посетить Лувр Абу-Даби с шедеврами искусства
  • 🚌 Комфортный трансфер туда-обратно
  • 🛍️ Посещение рынка фиников
  • 🌟 Незабываемые впечатления от арабской культуры
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби

Что можно увидеть

  • Мечеть Шейха Зайда
  • Лувр Абу-Даби

Описание экскурсии

Мечеть Шейха Зайда. Ее залы вмещают 60 тысяч человек, а пол украшает гигантский ковер. Любуясь интерьерами, куполами, минаретами, фасадами и колоннами мечети, вы перенесетесь в атмосферу арабских сказок. А еще узнаете о ее мировых рекордах и тонкостях строительства.

Самостоятельная прогулка по Лувру Абу-Даби. После вас ждет музейный комплекс с водными каналами и парящим куполом из железных кружев. У вас будет время, чтобы самостоятельно изучить залы Лувра Абу-Даби: картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Маргритта, Рембрандта и других великих живописцев, а также скульптуры и артефакты многочисленных цивилизаций.

В начале или в конце программы вы также посетите рынок фиников (20-30 минут). Сможете продегустировать и купить финики и арабский кофе.

Организационные детали

  • Трансфер туда-обратно и билеты в Лувр включены в стоимость
  • Лувр вы посещаете самостоятельно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов из нашей команды
  • Доплата за трансфер из удалённых отелей (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие) — $15 с человека

во вторник в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$90
Дети до 12 лет$60
Дети до 2 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Посещали данную экскурсию 15 июля. Нас забрали из отеля и привезли к автобусу (жили в другом эмирате, заранее списывались с организатором, поэтому были в курсе такой логистики). Автобус был очень
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комфортный, всем раздали по бутылочке воды. Сама экскурсия безумно понравилась, гид Марина очень увлекательно и интересно все рассказывала, на остановках всегда предупреждала, сколько минут остановка и во сколько мы должны встретиться с ней. Времени в принципе достаточно хватило посмотреть и мечеть, и Лувр (но тут конечно немного в спешке, но если вы любите нерасторопно гулять по залам, то лучше приехать отдельно в Лувр). Однако, коллекция Лувра, конечно, не сравниться с французским и даже с Эрмитажем. Удивило увидеть картинку Мондриана, Клода Моне. Тут наверное больше стоит побывать из-за архитектуры, необычного купола здания. А вот мечеть безумно красивая, в помещениях везде стоят кондиционеры, поэтому ее посещение было комфортным в июле.

Посещали данную экскурсию 15 июля. Нас забрали из отеля и привезли к автобусу (жили в другом
Посещали данную экскурсию 15 июля. Нас забрали из отеля и привезли к автобусу (жили в другом
Посещали данную экскурсию 15 июля. Нас забрали из отеля и привезли к автобусу (жили в другом
Посещали данную экскурсию 15 июля. Нас забрали из отеля и привезли к автобусу (жили в другом
Посещали данную экскурсию 15 июля. Нас забрали из отеля и привезли к автобусу (жили в другом
Посещали данную экскурсию 15 июля. Нас забрали из отеля и привезли к автобусу (жили в другом
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Светлана
Замечательная была экскурсия. Маршрут построен так, что днем прибываешь в Абу-Даби, обзорная экскурсия по основными достопримечательностям, дальше - Лувр, очень необычный музей под открытым небом, но шедевры конечно в закрытых
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помещениях. Впечатляет. Дальше заезжаешь на финиковый рынок, каких фиников там только нет… для любителей просто рай:) И вечером любуешься мечетью Шейха Зайда в вечерней подсветке. Я уже была раньше в мечети и очень хотелось именно вечером увидеть эту красоту. Это бесподобно, и такой красивый закат был в этот день! Можно было до рассвета любоваться:) С формой одежды в мечеть можно не заморачиваться, по дороге в мечеть есть отличные магазины с нужной одеждой, недорого и очень симпатично, эта абайя у меня любимая сейчас, мужчины тоже нашли во что одеться:) Отдельно хочу отметить хорошую организацию, как нас собирали утром из разных отелей, вечером развезли каждого до места, а автобус был на 40-45 человек, это очень много. И отдельное большое спасибо нашему гиду, Ирине, если не ошибаюсь. Пока ехали до Абу- Даби рассказала столько интересного и про историю Эмиратов, и про настоящую жизнь, очень познавательно было. Поразила меня опять дорога в Абу -Даби, это же пустыня… а ощущение как в оазисе едешь. Маршрут экскурсии я бы оценила как "великолепно", но есть только отлично, увы:)

Замечательная была экскурсия. Маршрут построен так, что днем прибываешь в Абу-Даби, обзорная экскурсия по основными достопримечательностям,
Замечательная была экскурсия. Маршрут построен так, что днем прибываешь в Абу-Даби, обзорная экскурсия по основными достопримечательностям,
Замечательная была экскурсия. Маршрут построен так, что днем прибываешь в Абу-Даби, обзорная экскурсия по основными достопримечательностям,
Замечательная была экскурсия. Маршрут построен так, что днем прибываешь в Абу-Даби, обзорная экскурсия по основными достопримечательностям,
Замечательная была экскурсия. Маршрут построен так, что днем прибываешь в Абу-Даби, обзорная экскурсия по основными достопримечательностям,
Замечательная была экскурсия. Маршрут построен так, что днем прибываешь в Абу-Даби, обзорная экскурсия по основными достопримечательностям,
Замечательная была экскурсия. Маршрут построен так, что днем прибываешь в Абу-Даби, обзорная экскурсия по основными достопримечательностям,
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А
Все понравилось, экскурсовод Ирина супер!
Все понравилось, экскурсовод Ирина супер!
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Яна
Экскурсия интересная, гид подробно рассказывала про Абу Даби и про жизнь в Эмиратах в общем. Единственное, не хватило времени ни в мечети, ни в Лувре. Всё бегом бегом. . Думаем было бы лучше если начали выезд из Дубай на пару часов раньше и дали бы больше времени для посещения мечети и музея. Но в общем было хорошо.
Экскурсия интересная, гид подробно рассказывала про Абу Даби и про жизнь в Эмиратах в общем. Единственное,
Экскурсия интересная, гид подробно рассказывала про Абу Даби и про жизнь в Эмиратах в общем. Единственное,
Экскурсия интересная, гид подробно рассказывала про Абу Даби и про жизнь в Эмиратах в общем. Единственное,
Экскурсия интересная, гид подробно рассказывала про Абу Даби и про жизнь в Эмиратах в общем. Единственное,
Экскурсия интересная, гид подробно рассказывала про Абу Даби и про жизнь в Эмиратах в общем. Единственное,
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Р
Всё понравилось. Жалко, что мало времени на просмотр объектов, но по-другому никак. Обед вкусный. Гид Кирилл хорошо всё организовал и провёл.
Всё понравилось. Жалко, что мало времени на просмотр объектов, но по-другому никак. Обед вкусный. Гид Кирилл хорошо всё организовал и провёл.
Всё понравилось. Жалко, что мало времени на просмотр объектов, но по-другому никак. Обед вкусный. Гид Кирилл хорошо всё организовал и провёл.
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А
В целом экскурсия понравилась. Но очень мало даётся времени на посещение Лувра((Нам дали чуть больше 1 часа, чтобы пробежать все здания музея и успеть вернуться на паркинг, до которого нужно
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ещё идти минут 10. Естественно многие опоздали, а кто спешил и пришёл вовремя, ждали их в автобусе полчаса. В то же время, на мечеть было выделено слишком много времени, на мой взгляд, можно было бы сократить на полчаса.

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Входит в следующие категории Дубая

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