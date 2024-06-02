1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Любуясь интерьерами, куполами, минаретами, фасадами и колоннами мечети, вы перенесетесь в атмосферу арабских сказок»
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$85 за человека
Индивидуальная
13 часов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
«Вход внутрь разрешён только мусульманам»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Отправьтесь в увлекательное путешествие от небоскребов Дубая к берегам Индийского океана! Незабываемый день в мини-группе до 6 человек
Начало: От вашего отеля
«Вы увидите форт 17 века и старейшую мечеть в Объединенных Арабских Эмиратах»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30 и 07:45
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$65 за человека
Индивидуальная
7 часов
В Абу-Даби с комфортом
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Начало: ресепшен вашей гостиницы
«Знакомство с Абу-Даби и мечеть Шейха Зайда»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Абу-Даби с посещением королевского дворца
Мечеть шейха Зайда, деревня бедуинов и другие открытия в путешествии из Дубая
Начало: В любом отеле Дубая, Шарджи, Аджмана
«Главной целью нашего путешествия станет посещение грандиозной действующей мечети шейха Зайда — центральной достопримечательности и архитектурной доминанты Абу-Даби»
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
$90 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
Посетить самый зелёный эмират, искупаться в Индийском океане и увидеть старейшую мечеть страны
Начало: В вашем отеле в Дубае
«Вы увидите старейшую действующую мечеть страны — Аль Бадия, форт 17 века и мечеть шейха Зайда с шестью минаретами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320$256 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
Самая известная святыня Эмиратов, парк автомобилей и обед в ресторане
Начало: ваш отель
«Знакомство с Абу Даби немыслимо без его главного шедевра — непревзойденной белой мечети Шейха Зайда, входящей в шестерку крупнейших на планете»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$135 за человека
Индивидуальная
10 часов
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
«Экскурсия в столицу Эмиратов с посещением Президенского Дворца, Мечети Шейха Заида, с ужином в 5* отеле пользуется популярностью у любителей всего самого изысканного»
Расписание: по договоренности, любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Феррари парк + Мечеть шейха Зайда
Начало: Ваш отель
«Прикоснитесь к исламской культуре и религии, восхититесь грандиозной архитектурой мечети, насладитесь ее белоснежным видом»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Побывать в древнейшей мечети, городке Хор-Факкан, средневековом порту + встретить закат в горах
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Начнём наше путешествие от одной из новейших мечетей страны»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Уехать из Дубая в Хор-Факкан, чтобы увидеть оазис, посетить древнюю мечеть и поплавать под водой
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Аль-Бидья — самая древняя на территории ОАЭ, основана в 15 веке»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
$400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Дубая - в Абу-Даби: соколы, дом Авраама и мечеть Зайда
Узнать, где лечат соколов, побывать в месте, где сошлись три религии, и рассмотреть золотые стены
Начало: от вашего отеля в Дубае
«Мечеть из белого мрамора — олицетворение богатств ОАЭ и символ мусульманской веры»
Сегодня в 12:00
10 июня в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
«Белая мечеть первого президента Шейха Зайда Крупнейшая мечеть в ОАЭ и одна из шести самых больших мечетей в мире»
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200$160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав2 июня 2024Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
- ЗЗалина28 мая 2024Хочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный парень. Если задаешь вопросы, отвечает
- ААкматов18 мая 2024Все было отлично, отдельное спасибо гиду Ларисе за то что рассказывала интересные факты и отвечала на все интересующие вопросы.
- ЮЮрий15 мая 2024Хорошая экскурсия за свою стоимость. Отличная организация. Приятно было что были включены хороший обед и билеты в Лувр.
- ИИван12 мая 2024Всем приветик, поездка удалась на славу,наш гид Рустам лучший
- ЕЕлена6 апреля 2024Отличная организация экскурсии, безопасный трансфер, очень понравился отель и отдых в нем. Рекомендую пользоваться услугами Фаруха и его команды. Все чётко, качественно и на высоком уровне. Благодарю 👌
- ННаталья22 марта 2024Экскурсия организована не плохо, хотя и пересаживали в несколько автобусов, зато обратно очень быстро доехали на небольшом микроавтобусе. Гид очень
- ИИрина19 марта 2024Поездка была организована хорошо- забрали и привезли обратно согласно договорённости. По пути водитель обеспечил напитками. Территория и пляж ухоженные. Вода
- ААнна18 марта 2024Прекрасная экскурсия: Нас забрали из отеля на машине, полтора часа дороги до порта пролетело незаметно- то и дело смотрели по сторонам:
- ВВероника18 февраля 2024Тур был индивидуально подобран с учетом наших пожеланий, водитель-гид согласовал с нами изменения даты тура из-за погоды и все прошло
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Мусульманские»
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