Приглашаем вас на экскурсию по Дубаю, где мы познакомим вас с этим уникальным эмиратом в комфортной атмосфере мини-группы.
На нашем маршруте есть что посмотреть: от впечатляющих современных небоскребов и роскошных отелей
На нашем маршруте есть что посмотреть: от впечатляющих современных небоскребов и роскошных отелей
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Что вас ожидает:
- Район Мадинат Джумейра
- Пальмовый остров
- Отель «Атлантис»
- Район Аль-Сиф
- Отель «Аль-Каср»
- Бурдж-Халифа
- Район Дубай Марина
- Колесо обозрения
- Торговый центр «Дубай Молл»
- Аквариум
- Поющий фонтаны
Описание экскурсии
Откройте двери в мир роскоши с нашей экскурсией по самым знаковым достопримечательностям Дубая. Ощутите невероятные масштабы на острове «Пальма» — инженерном чуде современности, и посмотрим знаменитый отель «Атлантис», расположенный на вершине искусственного архипелага. Пройдитесь по набережной района Аль-Сиф, где переплетаются дух старины и современности. Почувствуйте себя частью королевской семьи в роскошных интерьерах отеля «Аль-Каср». можно подниматься в облака — на вершину «Бурдж Халифа», самого высокого здания в мире. Отдохните на берегу в районе Дубай Марина, окруженном небоскребами и яхтами. Взгляните на панораму Дубая с высоты птичьего полёта на колесе обозрения. Насладитесь шопингом в «Дубай Молл», а в завершение дня зрелищные Поющие фонтаны подарят вам феерию света и ощущение праздника. Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии, где каждый момент обещает быть незабываемым!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Мадинат Джумейра
- Пальмовый остров
- Отель «Атлантис»
- Район Аль-Сиф
- Отель «Аль-Каср»
- Бурдж-Халифа
- Район Дубай Марина
- Колесо обозрения
- Торговый центр «Дубай Молл»
- Аквариум
- Поющий фонтаны
Что включено
- Услуга гида
- Транспорт
- Wu-fi
Что не входит в цену
- Обед-ужин
- Трансфер из других эмиратов
- Если вам нужен трансфер из другого города, то доплата договорная
- Пришлите вашу локацию заранее, пожалуйста.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в любом отеле Дубая
Завершение: Привозим обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
12 мар 2024
Здравствуйте. Хотела оставить отзыв о проведённой экскурсии. Большой плюс в том, что для нас экскурсия получилась индивидуальная. Наш водитель и гид Шухрат рассказывал историю города, возил по всем значимым местам.
Д
Дмитрий
4 мар 2024
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