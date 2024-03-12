Приглашаем вас на экскурсию по Дубаю, где мы познакомим вас с этим уникальным эмиратом в комфортной атмосфере мини-группы.На нашем маршруте есть что посмотреть: от впечатляющих современных небоскребов и роскошных отелей

до живописных улочек Старого города и знаменитого искусственного острова в форме пальмы. Вы познакомитесь с бытом местных жителей, историей Дубая и его амбициями на будущее, не забыв сделать отличные фотографии на память.

Описание экскурсии

Откройте двери в мир роскоши с нашей экскурсией по самым знаковым достопримечательностям Дубая. Ощутите невероятные масштабы на острове «Пальма» — инженерном чуде современности, и посмотрим знаменитый отель «Атлантис», расположенный на вершине искусственного архипелага. Пройдитесь по набережной района Аль-Сиф, где переплетаются дух старины и современности. Почувствуйте себя частью королевской семьи в роскошных интерьерах отеля «Аль-Каср». можно подниматься в облака — на вершину «Бурдж Халифа», самого высокого здания в мире. Отдохните на берегу в районе Дубай Марина, окруженном небоскребами и яхтами. Взгляните на панораму Дубая с высоты птичьего полёта на колесе обозрения. Насладитесь шопингом в «Дубай Молл», а в завершение дня зрелищные Поющие фонтаны подарят вам феерию света и ощущение праздника. Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии, где каждый момент обещает быть незабываемым!