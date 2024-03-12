Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе

Приглашаем вас на экскурсию по Дубаю, где мы познакомим вас с этим уникальным эмиратом в комфортной атмосфере мини-группы.

На нашем маршруте есть что посмотреть: от впечатляющих современных небоскребов и роскошных отелей
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до живописных улочек Старого города и знаменитого искусственного острова в форме пальмы.

Вы познакомитесь с бытом местных жителей, историей Дубая и его амбициями на будущее, не забыв сделать отличные фотографии на память.

5
2 отзыва
Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Что вас ожидает:

  • Район Мадинат Джумейра
  • Пальмовый остров
  • Отель «Атлантис»
  • Район Аль-Сиф
  • Отель «Аль-Каср»
  • Бурдж-Халифа
  • Район Дубай Марина
  • Колесо обозрения
  • Торговый центр «Дубай Молл»
  • Аквариум
  • Поющий фонтаны

Описание экскурсии

Откройте двери в мир роскоши с нашей экскурсией по самым знаковым достопримечательностям Дубая. Ощутите невероятные масштабы на острове «Пальма» — инженерном чуде современности, и посмотрим знаменитый отель «Атлантис», расположенный на вершине искусственного архипелага. Пройдитесь по набережной района Аль-Сиф, где переплетаются дух старины и современности. Почувствуйте себя частью королевской семьи в роскошных интерьерах отеля «Аль-Каср». можно подниматься в облака — на вершину «Бурдж Халифа», самого высокого здания в мире. Отдохните на берегу в районе Дубай Марина, окруженном небоскребами и яхтами. Взгляните на панораму Дубая с высоты птичьего полёта на колесе обозрения. Насладитесь шопингом в «Дубай Молл», а в завершение дня зрелищные Поющие фонтаны подарят вам феерию света и ощущение праздника. Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии, где каждый момент обещает быть незабываемым!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район Мадинат Джумейра
  • Пальмовый остров
  • Отель «Атлантис»
  • Район Аль-Сиф
  • Отель «Аль-Каср»
  • Бурдж-Халифа
  • Район Дубай Марина
  • Колесо обозрения
  • Торговый центр «Дубай Молл»
  • Аквариум
  • Поющий фонтаны
Что включено
  • Услуга гида
  • Транспорт
  • Wu-fi
Что не входит в цену
  • Обед-ужин
  • Трансфер из других эмиратов
  • Если вам нужен трансфер из другого города, то доплата договорная
  • Пришлите вашу локацию заранее, пожалуйста.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в любом отеле Дубая
Завершение: Привозим обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
12 мар 2024
Здравствуйте. Хотела оставить отзыв о проведённой экскурсии. Большой плюс в том, что для нас экскурсия получилась индивидуальная. Наш водитель и гид Шухрат рассказывал историю города, возил по всем значимым местам.
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Большая благодарность ему за то, что ждал нас, помог с обменом денег. Только приятные впечатления.
Следует учитывать, что посещение конкретных мест - Бурдж Халифа (поднятие на смотровую площадку), аквариум - оплачивается отдельно, так что предупредите, нужен ли вам билет. В общем, экскурсия понравилась, впечатления остались только приятные.

Д
4 мар 2024

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