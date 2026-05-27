Эта приватная прогулка на комфортабельной яхте без шумных моторов для тех, кто хочет увидеть Дубай с другого ракурса и почувствовать настоящую свободу под парусами. Вас ждут морской простор и яркие кадры на фоне знаменитых достопримечательностей. Маршрут подстроим под ваши пожелания.
Описание экскурсии
- Выйдем в море из самого сердца Дубая — с Пальмы Джумейра. Вы насладитесь пейзажами вдали от городской суеты, сфотографируетесь на фоне самого большого колеса обозрения в мире «Око Дубая» и побережья Джумейра Бич Резиденс.
- По желанию возможны остановки для купания, фотосессии и отдыха под парусами.
- Маршрут формируется в зависимости от ваших предпочтений.
Организационные детали
- Транспорт: лицензированный парусный катамаран для группы до 6 человек под управлением профессионального капитана, который говорит по-русски и по-английски.
- Безопасность: перед отправлением вы пройдёте обязательный инструктаж по технике безопасности, на борту предоставляются спасательные жилеты и круги. В случае непогоды выход в море может быть запрещён портовыми службами (сообщим заранее, возможен перенос прогулки).
- На борту для вашего удобства: мягкие зоны отдыха, тент от солнца, вода и прохладные напитки, полотенца, музыкальная система, пледы (вечером).
- Важно знать: можно взять с собой еду и напитки (кроме красного вина и жирных продуктов); перевозка домашних животных — только в переноске; если вас больше 6 человек — доплата 100 AED за каждого следующего.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На острове Пальма Джумейра, на причале Riva Beach Club
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 456 туристов
У нас семейная компания, в собственности которой несколько парусных яхт. Трудимся с 2015 года в Имеретинском порту. Проводим морские прогулки в Сочи и Дубае. Отец, основатель нашего бизнеса, военный моряк, поэтому
от $182 за экскурсию