Увлекательное путешествие из Дубая в Абу-Даби Отправьтесь в увлекательное путешествие из динамичного Дубая в величественный Абу-Даби — столицу роскоши и культурных сокровищ ОАЭ. Вас ждёт комфортная дорога, смена впечатляющих пейзажей и насыщенная программа, где главное место занимает грандиозная мечеть шейха Зайда — архитектурный шедевр из белого мрамора и золота. На пути к Абу-Даби мы сделаем краткую остановку в тематическом роуд-парке Last Exit — ярком месте в стиле ретро-кафе и фуд-трейлеров, которое станет отличной локацией для фото и небольшого отдыха перед дальней дорогой.

Затем мы посетим уникальное медиа-пространство Team

Lab Phenomena Abu Dhabi, где искусство и технологии соединяются в одном впечатляющем архитектурном объекте. Следующей остановкой станет Президентский дворец Qasr Al Watan, где вы сможете сделать фото на фоне великолепия арабской архитектуры, мрамора и резьбы. После этого мы направимся к жемчужине Абу-Даби — мечети шейха Зайда, одной из самых красивых мечетей мира, с белоснежным мрамором, зеркальными бассейнами и изысканными интерьерами, создающими спокойную и величественную атмосферу. Не упустите возможность посетить традиционный рынок фиников и фруктов, где можно попробовать и приобрести свежие финики, орехи, специи и сезонные фрукты — настоящий вкус Арабских Эмиратов. Завершит нашу экскурсию прогулка по живописной набережной Корниш с видом на небоскрёбы, море и зелёные парки, что станет отличным местом для фото и приятного завершения дня.