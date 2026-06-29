Отправьтесь в увлекательное путешествие из Дубая в Абу-Даби, чтобы насладиться грандиозной мечетью шейха Зайда и другими культурными достопримечательностями.
В программе — остановки в тематическом роуд-парке Last Exit, инновационном комплексе TeamLab, Президентском дворце Qasr Al Watan, на традиционном рынке фиников и прогулка по живописной набережной Корниш. Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть роскошь и красоту Эмиратов.
В программе — остановки в тематическом роуд-парке Last Exit, инновационном комплексе TeamLab, Президентском дворце Qasr Al Watan, на традиционном рынке фиников и прогулка по живописной набережной Корниш. Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть роскошь и красоту Эмиратов.
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие из Дубая в Абу-Даби Отправьтесь в увлекательное путешествие из динамичного Дубая в величественный Абу-Даби — столицу роскоши и культурных сокровищ ОАЭ. Вас ждёт комфортная дорога, смена впечатляющих пейзажей и насыщенная программа, где главное место занимает грандиозная мечеть шейха Зайда — архитектурный шедевр из белого мрамора и золота. На пути к Абу-Даби мы сделаем краткую остановку в тематическом роуд-парке Last Exit — ярком месте в стиле ретро-кафе и фуд-трейлеров, которое станет отличной локацией для фото и небольшого отдыха перед дальней дорогой.
Затем мы посетим уникальное медиа-пространство Team
Lab Phenomena Abu Dhabi, где искусство и технологии соединяются в одном впечатляющем архитектурном объекте. Следующей остановкой станет Президентский дворец Qasr Al Watan, где вы сможете сделать фото на фоне великолепия арабской архитектуры, мрамора и резьбы. После этого мы направимся к жемчужине Абу-Даби — мечети шейха Зайда, одной из самых красивых мечетей мира, с белоснежным мрамором, зеркальными бассейнами и изысканными интерьерами, создающими спокойную и величественную атмосферу. Не упустите возможность посетить традиционный рынок фиников и фруктов, где можно попробовать и приобрести свежие финики, орехи, специи и сезонные фрукты — настоящий вкус Арабских Эмиратов. Завершит нашу экскурсию прогулка по живописной набережной Корниш с видом на небоскрёбы, море и зелёные парки, что станет отличным местом для фото и приятного завершения дня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Роуд-парк Last Exit
- Мечеть шейха Зайда
- TeamLab Phenomena Abu Dhabi
- Набережная Корниш
- Президентский дворец Qasr Al Watan (по желанию)
- Отель Emirates Palace
- Рынок фиников и фруктов
Что включено
- Вода
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с отеля
Завершение: По договорености (в отеле)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии на «Экскурсия по Абу-Даби»
-
35%
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное об Абу-Даби
Уникальная возможность посетить Абу-Даби и увидеть знаменитые достопримечательности, включая беломраморную мечеть и футуристический музей
Завтра в 08:30
1 июл в 08:30
$182
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия вечернего Абу-Даби (из Дубая)
Исследуйте великолепие Абу-Даби в сумерках, наслаждаясь индивидуальным подходом и комфортом личного транспорта
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:33
1 июл в 09:33
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби: дворцы, мечети и современные чудеса архитектуры. Удобный трансфер и увлекательные рассказы сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: ресепшен вашей гостиницы
Завтра в 08:00
1 июл в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Блистательный Абу-Даби
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Завтра в 09:30
1 июл в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
-40%
$180 за экскурсию