Санжар — ваш гид в Дубае

Меня зовут Санжар. За 10 лет проживания в ОАЭ провёл огромное количество экскурсий, и все были в восторге. Предоставлю вам самую интересную информацию о городе и эмиратах, которая собрана за огромное количество времени. Сомневаетесь? Проверьте!