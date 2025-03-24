Столица Абу-Даби является витриной ОАЭ, и потому ожидаемо роскошна.
Мы проедем по главным улицам города и рассмотрим беломраморную мечеть Шейха Заида, резиденцию Шейха Халифы, Джабаил-парк с мангровыми деревьями и храм трёх религий — «Дом Абрамы». По пути я расскажу об истории страны и особенностях арабской культуры.
Мы проедем по главным улицам города и рассмотрим беломраморную мечеть Шейха Заида, резиденцию Шейха Халифы, Джабаил-парк с мангровыми деревьями и храм трёх религий — «Дом Абрамы». По пути я расскажу об истории страны и особенностях арабской культуры.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Каср аль-Ватан — резиденция Шейха Халифы
Мечеть Шейха Заида — уникальное храмовое сооружение из белого мрамора
«Дом Абрамы» — объединяет в себе три молитвенных здания: мечеть, церковь и синагогу. Сделаем фотостоп
Джабаил-парк — заповедным мангровый парк, после посещения которого у вас останется множество потрясающих фотографий
«Лувр» — уникальный музей, с завораживающей архитектурой
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Malibu
- Билеты в Каср аль-Ватан оплачиваются дополнительно — 75 дирхамов на человека, 30 дирхамов детский билет до 17 лет
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Санжар — ваш гид в Дубае
Меня зовут Санжар. За 10 лет проживания в ОАЭ провёл огромное количество экскурсий, и все были в восторге. Предоставлю вам самую интересную информацию о городе и эмиратах, которая собрана за огромное количество времени. Сомневаетесь? Проверьте!Задать вопрос
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