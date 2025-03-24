Главное об Абу-Даби

Отправиться в столицу Эмиратов из Дубая и посмотреть на её знаковые достопримечательности
Столица Абу-Даби является витриной ОАЭ, и потому ожидаемо роскошна.

Мы проедем по главным улицам города и рассмотрим беломраморную мечеть Шейха Заида, резиденцию Шейха Халифы, Джабаил-парк с мангровыми деревьями и храм трёх религий — «Дом Абрамы». По пути я расскажу об истории страны и особенностях арабской культуры.
Главное об Абу-Даби
Главное об Абу-Даби
Главное об Абу-Даби
Ближайшие даты:
24
мар25
мар26
мар27
мар28
мар29
мар30
мар
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Каср аль-Ватан — резиденция Шейха Халифы

Мечеть Шейха Заида — уникальное храмовое сооружение из белого мрамора

«Дом Абрамы» — объединяет в себе три молитвенных здания: мечеть, церковь и синагогу. Сделаем фотостоп

Джабаил-парк — заповедным мангровый парк, после посещения которого у вас останется множество потрясающих фотографий

«Лувр» — уникальный музей, с завораживающей архитектурой

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Malibu
  • Билеты в Каср аль-Ватан оплачиваются дополнительно — 75 дирхамов на человека, 30 дирхамов детский билет до 17 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Дубая

Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
10 часов
1163 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Сердце и душа Востока: из Дубая - в Абу-Даби
На машине
8 часов
-
15%
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце и душа Востока: из Дубая - в Абу-Даби
Откройте для себя Абу-Даби как духовный центр и город-оазис. Погрузитесь в атмосферу культурного многообразия и современных развлечений
27 мар в 08:00
28 мар в 08:00
$255$300 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Абу-Даби (из Дубая)
На машине
7 часов
-
5%
131 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия Абу-Даби: чарующий свет заката
Исследуйте великолепие Абу-Даби в сумерках, наслаждаясь индивидуальным подходом и комфортом личного транспорта
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 10:33
Завтра в 10:33
$305$321 за всё до 6 чел.