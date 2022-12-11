5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В начале экскурсии я привезу вас во Дворец Президента, открывший двери для путешественников совсем недавно. Вы посетите место, в котором проходят встречи «сильных мира сего», где принимаются важнейшие мировые решения и откуда управляют всей страной. Вас впечатлит этот огромный комплекс зданий и внутренних помещений в истинно арабском стиле. Я покажу вам огромный сад, рукотворные водоемы, залы, в которых заседают руководители ОАЭ, и библиотеку с великолепной коллекцией книг, посвященных истории, развитию и достижениям страны.
Знакомство с Абу-Даби и мечеть Шейха Зайда
Во второй части экскурсии вы насладитесь феерическим световым шоу, рассказывающим о прошлом, настоящем и будущем Эмиратов. Я провезу вас по живописной набережной Абу-Даби, покажу знаменитое круглое здание и столичные фонтаны. Вы посетите крупнейшую в мире мечеть Шейха Зайда, которая поразит великолепием архитектуры и внутреннего убранства — мраморные молитвенные залы, гигантские восточные ковры, немецкие люстры и стены, инкрустированные самоцветами и золотом. Я расскажу, как строилась мечеть и сколько человек она способна вместить, а также покажу лучшие ракурсы для фотографий.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai или Ford
Я заберу вас из любой гостиницы Дубая или Шарджа
Отдельно оплачиваются входные билеты во Дворец Президента: 17$ взрослый, 8,5$ детский (до 15 лет); напитки и еда
Если вы находитесь в эмиратах Аджман, Умм-Аль-Кавайн или Рас-Аль-Хайма, доплата — 30$. Из эмирата Фуджейра — 80$.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ресепшен вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 4624 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юрий, я живу в ОАЭ с 2006 года и знаю страну как свои пять пальцев.
Наша команда опытных лицензированных гидов будет рада познакомить вас с читать дальшеуменьшить
Арабскими Эмиратами. К проведению экскурсий подходим с чувством и стараемся дать полезную и нужную информацию, а также ваши положительные эмоции являются для нас приоритетом.
После экскурсии наши гиды не оставляют путешественников без внимания: вы всегда сможете позвонить и получить совет или помощь.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Никита
У меня был экскурсовод Денис, отличный парень и профессионал. Побывали во всех местах по плану, историю знает хорошо.
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J
Jelena
Алексей — отличный гид для тех, кто хочет погрузиться в Абу-Даби по-настоящему! Умный, внимательный, общительный — сделал поездку комфортной и приятной. Рассказал массу интересного про город и жизнь в ОАЭ читать дальшеуменьшить
— от истории до бытовых деталей, без скучных лекций, с живыми примерами. Несмотря на жаркую погоду, мы увидели всё: от гаража Безумного Макса до дворца Шаха Аль-Ватан, да ещё и попробовали золото на вкус — топовые места впечатляют! Сейчас Рамадан, и по независящим от него причинам внутрь мечети попасть не удалось, но мы всё равно были в восторге от мраморной величественной мечети с вечерней подсветкой. Нам очень понравилось, как он показал Абу-Даби с комфортом. Если ищете гида, который подарит удовольствие от поездки и не даст заскучать — вам точно к нему! Надеемся ещё приехать в Дубай и снова поехать на экскурсию с вами, Алексей!
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И
Ирина
Экскурсия состоялась 8 ноября 2019 года. В точно назначенное время нас с мужем в отеле встретил обаятельный и вежливый Алексей. Если вы любитель "сухих" статистических данных об объектах культуры, то читать дальшеуменьшить
вам точно не сюда. А если вы цените живое общение с человеком, давно проживающем в этом стране, то вам точно сюда. Алексей оказался настоящим интеллектуалом. Весь путь до Абу-Даби был заполнен рассказами о стране, ее укладе, традициях и обычаях, законах и правилах и многом другом. По нашей просьбе нам была предоставлена возможность посетить Лувр, что очень порадовало. По предложению Алексея мы посетили самый дорогой отель в Эмиратах, где подают капучино и мороженое с золотом. Мы провели незабываемый, очень насыщенный день. Огромное спасибо. P.S. Хочется поблагодарить Алексея за виртуозное безопасное вождение автомобиля, что немаловажно для такого типа экскурсий. .
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М
Марина
Спасибо Юрию и Алексею за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Экскурсия с Алексеем это не просто монотонный рассказ экскурсовода,уставшего от надоевших туристов)), а разговоры "за жизнь", после которых ты понимаешь читать дальшеуменьшить
как много ты узнал нового и интересного. Увидели все что запланировали и даже больше. Никаких ограничений по времени и "поторапливаний". По совету Алексея посетили ресторан "Last Exit" о чем не пожалели,очень интересное место. Советуем.
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Лариса
Нас было четверо (в том числе подросток пятнадцати лет), прекрасно провели время. Экскурсия была спланирована так, что в спокойном режиме посетили все запланированные места (Мечеть, падающую башню, самый дорогой отель Эмирейтс Палас и, конечно, Дворец Шейха). Успели на световое шоу и довольные вернулись домой! По дороге слушали интересный рассказ про Эмираты и получили несколько советов по Дубай!!! Большое спасибо, рекомендуем!
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О
Ольга
Поездка в Абу-Даби - это вторая поездка с Денисом. Перед заказом экскурсии мы сомневались, стоит ли потратить день на Абу-Даби. (Мы прилетели в Дубай). Сегодня я без сомнения могу сказать: стоит! Денис- знающий гид и очень приятный собеседник. Я, конечно же, порекомендую его нашим друзьям.