5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы

Юрий
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Юрий – ваш гид
Абу-Даби — самый обеспеченный и ухоженный эмират страны.

Вы увидите чистые живописные улицы с фонтанами и великолепную набережную, восхититесь современной городской архитектурой и посетите знаковые места столицы.

Я покажу вам Дворец Президента, где вершатся судьбы страны, и крупнейшую в мире мечеть Шейха Зайда, демонстрирующую настоящую роскошь Востока.

А еще обязательно расскажу, как складывалась история ОАЭ и за счет чего им удалось достичь процветания.
$300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча На ресепшн вашей гостиницы
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
4
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!

Что вас ожидает

Дворец Президента
В начале экскурсии я привезу вас во Дворец Президента, открывший двери для путешественников совсем недавно. Вы посетите место, в котором проходят встречи «сильных мира сего», где принимаются важнейшие мировые решения и откуда управляют всей страной. Вас впечатлит этот огромный комплекс зданий и внутренних помещений в истинно арабском стиле. Я покажу вам огромный сад, рукотворные водоемы, залы, в которых заседают руководители ОАЭ, и библиотеку с великолепной коллекцией книг, посвященных истории, развитию и достижениям страны.

Знакомство с Абу-Даби и мечеть Шейха Зайда
Во второй части экскурсии вы насладитесь феерическим световым шоу, рассказывающим о прошлом, настоящем и будущем Эмиратов. Я провезу вас по живописной набережной Абу-Даби, покажу знаменитое круглое здание и столичные фонтаны. Вы посетите крупнейшую в мире мечеть Шейха Зайда, которая поразит великолепием архитектуры и внутреннего убранства — мраморные молитвенные залы, гигантские восточные ковры, немецкие люстры и стены, инкрустированные самоцветами и золотом. Я расскажу, как строилась мечеть и сколько человек она способна вместить, а также покажу лучшие ракурсы для фотографий.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты во Дворец Президента: 17$ взрослый, 8,5$ детский (до 15 лет).
  • Рекомендуемая одежда: для женщин — платье ниже колен и покрытые плечи, для мужчин — брюки. Шорты запрещены.
  • Я заберу вас из любой гостиницы Дубая или Шарджа.
  • Если вы находитесь в эмиратах Аджман, Умм-Аль-Кавайн или Рас-Аль-Хайма, доплата составит 30$. Из эмирата Фуджейра — 80$.
  • В стоимость экскурсии не включены напитки и еда.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai или Ford.
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура На ресепшн вашей гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юрий, я живу в ОАЭ с 2006 года и знаю страну как свои пять пальцев. Вместе с нашей командой гидов будем рады познакомить вас с Арабскими эмиратами. К проведению экскурсий подходим с чувством и стараемся дать полезную и нужную информацию. После экскурсии я не оставляю путешественников без внимания: вы всегда сможете позвонить мне и получить совет или помощь.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
Очень огорчены экскурсией! Проводила ее, так называемый гид, Юлия. На самом деле просто водитель с машиной и ни разу не гид! Заявление, что кроме Мечети и Emirates Palase смотреть там нечего, нас удивило. Мы попросили показать нам башню Кэпитал Гейт, она про нее вообще ничего не знала). Выясняла по телефону у друзей, и показала нам в итоге. В Мечети мы не получали ответов на наши вопросы (вернулись в отель и сами читали инфу в интернете). Ни слова о набережной Корниш, Херитидж Виллидж, Лувр. Может мы бы и не захотели ехать, но рассказать и предложить - это обязанность гида!
Юрий, если Вы перекидываете экскурсии кому-то, то уж надо их обязать знать программу и пусть они потратят 15-20 мин времени на прочтение в интернете информации о достопримечательностях!
Очень жаль потраченного дня и денег.
Лариса
9 января 2020
Нас было четверо ( в том числе подросток пятнадцати лет), прекрасно провели время. Экскурсия была спланирована так, что в спокойном режиме посетили все запланированные места ( Мечеть, падающую башню, самый дорогой отель Эмирейтс Палас и, конечно, Дворец Шейха). Успели на световое шоу и довольные вернулись домой! По дороге слушали интересный рассказ про Эмираты и получили несколько советов по Дубай!!!
Большое спасибо, рекомендуем!
19 ноября 2019
Экскурсия состоялась 8 ноября 2019 года. В точно назначенное время нас с мужем в отеле встретил обаятельный и вежливый Алексей. Если вы любитель "сухих" статистических данных об объектах культуры, то вам точно не сюда. А если вы цените живое общение с человеком, давно проживающем в этом стране, то вам точно сюда. Алексей оказался настоящим интеллектуалом. Весь путь до Абу-Даби был заполнен рассказами о стране, ее укладе, традициях и обычаях, законах и правилах и многом другом. По нашей просьбе нам была предоставлена возможность посетить Лувр, что очень порадовало. По предложению Алексея мы посетили самый дорогой отель в Эмиратах, где подают капучино и мороженое с золотом. Мы провели незабываемый, очень насыщенный день. Огромное спасибо. P.S. Хочется поблагодарить Алексея за виртуозное безопасное вождение автомобиля, что немаловажно для такого типа экскурсий..
18 сентября 2019
Спасибо Юрию и Алексею за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Экскурсия с Алексеем это не просто монотонный рассказ экскурсовода,уставшего от надоевших туристов)), а разговоры "за жизнь", после которых ты понимаешь как много ты узнал нового и интересного. Увидели все что запланировали и даже больше.Никаких ограничений по времени и "поторапливаний". По совету Алексея посетили ресторан "Last Exit" о чем не пожалели,очень интересное место. Советуем.
6 мая 2019
Спасибо Алексею за комфортную экскурсию в Абу-Даби! Посетили Президентский дворец и Мечеть Зайда. По нашим просьбам заехали пообедать в кафе.

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