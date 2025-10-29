Сегодня Дубай — это город роскоши и богатства. Так думает большинство. Но экспаты здесь далеки от шикарной жизни, они еле-еле сводят концы с концами — и живут в Дейре, самом большом районе города. На нашей прогулке вы заглянете в самые непрезентабельные уголки Дубая и погрузитесь в историю кварталов, больше похожих на города Индии, Пакистана или Африки.

Описание экскурсии

Некогда тут находилась деревушка рыбаков, где в бедности жили арабы. Сегодня Дейра — это самое злачное место в городе, сплошной рынок, где каждый клочок земли — это торговое место.

Наш маршрут:

Первая школа Дубая, открытая в 1912 году — Аль-Ахмадия

Отель, когда-то служивший домом учителям школы

Первый дубайский муниципалитет, построенный в 1950 году

Золотой рынок

Первый полицейский участок, расположенный в бывшем форте Наиф

Крытый рынок Наиф

Популярный в начале 2000-х годов торговый центр

Первый пятизвёздочный отель Дубая — Radisson Blue

Смотровая площадка на 30 этаже отеля Hyatt Galleria

Вы увидите, как история эмирата пересекается с современностью. А мы расскажем, как менялся облик города за последние сто лет, какие здания сохранились и чем сейчас живут экспаты.

