Сегодня Дубай — это город роскоши и богатства. Так думает большинство.
Но экспаты здесь далеки от шикарной жизни, они еле-еле сводят концы с концами — и живут в Дейре, самом большом районе города.
На нашей прогулке вы заглянете в самые непрезентабельные уголки Дубая и погрузитесь в историю кварталов, больше похожих на города Индии, Пакистана или Африки.
Описание экскурсии
Некогда тут находилась деревушка рыбаков, где в бедности жили арабы. Сегодня Дейра — это самое злачное место в городе, сплошной рынок, где каждый клочок земли — это торговое место.
Наш маршрут:
- Первая школа Дубая, открытая в 1912 году — Аль-Ахмадия
- Отель, когда-то служивший домом учителям школы
- Первый дубайский муниципалитет, построенный в 1950 году
- Золотой рынок
- Первый полицейский участок, расположенный в бывшем форте Наиф
- Крытый рынок Наиф
- Популярный в начале 2000-х годов торговый центр
- Первый пятизвёздочный отель Дубая — Radisson Blue
- Смотровая площадка на 30 этаже отеля Hyatt Galleria
Вы увидите, как история эмирата пересекается с современностью. А мы расскажем, как менялся облик города за последние сто лет, какие здания сохранились и чем сейчас живут экспаты.
Организационные детали
- Прогулка не подходит для путешественников на колясках и маленьких детей
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник в 10:00, в пятницу в 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Al Ras
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00, в пятницу в 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 1163 туристов
В туризме я работаю с 2006 года. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Мария
29 окт 2025
Очень насыщенная и колоритная пешеходная программа, для тех кто хочет посмотреть на совершенно другой, не глянцевый Дубай.
Жизнь простых рабочих: индусов и пакистанцев. Ощущение что ты в Дели.
Любпытно было посмотреть старые кинохроники в музее Муниципалитета.
Для тех кто хочет побродить по злачным закаулкам и послушать интересные истории, подходит на 100%!
Входит в следующие категории Дубая
