Золотой рынок – экскурсии в Дубае

Найдено 8 экскурсий в категории «Золотой рынок» в Дубае на русском языке, цены от $45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
696 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
Феноменальный Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Прогулка по историческим районам Дубая позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как развивался этот удивительный город. 🚶‍♂️
Начало: У станции метро Sharaf DG
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Увидеть, как поменялся облик Эмиратов за 100 лет и где проходит граница эпох
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
$340 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
5.5 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
Отправиться из круизного порта по важнейшим местам города и раскрыть его с разных сторон
Начало: в порту Рашид
18 сен в 09:30
21 сен в 09:30
$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    5 июня 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Получилась отличная экскурсия. Максим нас вовремя встретил. Был очень вежлив. Мы погуляли не спеша по старому городу, затем пересели на
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    лодку и оказались на рынке специй и золота. На протяжении нашей прогулки Максим рассказал, много интересного про Эмираты и в том числе свою историю, как он стал гидом в Дубае. Отдельное за это спасибо) Такие истории так же очень интересны туристам! Спасибо больше Максиму за эту прогулку!

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
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    я очень рада, что воспользовалась данной экскурсией! Спасибо организатору-Фарух всегда был на связи. Отдельные слова благодарности нашему гиду - Дэвид!!! Его рассказы о стране и о городе, о их истории, их особенностях были очень интересными, доступным языком - что очень хорошо запоминается (было даже интересно моей дочери, ей 11лет). Группа была из 5человек, нас всех забрали из своих отелей(странно некоторые пишут отзывы - начали не вовремя-конечно, это же 2-4отеля и физически не может быть начало у всех в 12ч), машина комфортная. За 9 ч экскурсии мы успели очень многое посмотреть и если бы захотели может посетили чуть больше, если бы не жаркая погода))). Маршрут по ходу экскурсии с нами согласовывался, Дэвид учитывал наши пожелания-это тоже важно. Локации, достопримечательности-новый город, старый город, фото зоны- все подобрано замечательно. Девид нас завёз пообедать в уютненькое место, где мы очень вкусно поели за доступную цену. За такое короткое время, благодаря экскурсии и гиду я влюбилась в этот город))) Время пролетело быстро. Впечатлений море))) Буду обязательно рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и знакомым!

    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч
  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки
  • П
    Павел
    1 июня 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
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    жаркой для пешеходной прогулки погоды. В результате экскурсия началась ближе к вечеру, а закончилась уже после наступления темноты. Тем не менее мы увидели и услышали много интересного! Особенно понравилась определенная гибкость и спонтанность при проведении экскурсии, хотя она затянулась и вместо шести часов продолжалась восемь. Нам даже повезло с помощью Натальи пообщаться с местными жителями и покормить с рук верблюдицу и верблюжонка! Однозначно рекомендуем!

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Были на обзорной экскурсии с гидом Саймоном. С уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которых мы
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    были. Очень комфортно (нас было всего 4 человека), маршрут составлен очень интересно, успели посмотреть все что хотели и даже больше, гид замечательный. Саймон очень интересно рассказывал, мы узнали очень многое для себя. Спасибо большое.

  • Д
    Дарья
    19 мая 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Спасибо огромное Максиму, за прекрасную экскурсию. Не смотря на жару, время пролетело незаметно. Максим, вне всякого сомнения, знает историю и любит дело, которым занимается. Обязательно буду рекомендовать прекрасного гида своим друзьям!
  • В
    Виктор
    14 мая 2024
    Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
    Добрый день. Были с супругой в Дубае, заказали экскурсию «Многогранный Дубай», на протяжении всей экскурсии нас сопровождал русскоговорящий гид Амиран,
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    грамотно спланировал наш маршрут, отвечал на все интересующие нас вопросы, любезно осуществил трансфер до нашего отеля в другой город. Очень интересная и познавательная экскурсия по достопримечательностям Дубая, рекомендуем.

  • А
    Анна
    4 мая 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Нам очень повезло, что наше знакомство с Дубаем началось именно с экскурсии по старому городу и именно в компнаии Максима.
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    Максим - великолепный рассказчик, знающий, вежливый, пунктуальный, внимательный к деталям. Его приятно слушать, речь структурированная и грамотная. И, конечно, огромный багаж знаний об истории эмиратов, особенностях политического устройства, принятий государственных решений, традициях и культуре. Отдельное спасибо за увлекательное повествование о шейхе и его семье. Это очень многое объяснило и помогло понять, почему Дубай сегодня имнно такой и почему в принципе стало возможно это "экономическое чудо" посреди бежизненной пустыни. И, конечно, нам очень повезло, что Максим разбирается в фотографии, - бесценный дар для гида! Он подсказал лучшие точки для съемки и самые выигрышные ракурсы. Фотографии из старого Дубая получились самые эффектные! И сам формат мини-группы для пешеходной экскурсии очень удачный. Нас было трое, и было максимально комфортно общаться и слушать, ни один вопрос не остался без внимания. Поначалу нас немного смутила продожительность экскурсии в 3,5 часа, но время пролетело настольно незаметно, что мы чуть не опоздали на следующую экскурсию. А нагуляли в общей сдложности часов пять. И Максиму огромное человеческое спасибо, что оставался с нами до конца, помог сориентироваться и проводил до места встречи следующей экскурсии. Очень приятная и познавательная получилась прогулка. Пять звезд абсолютно заслуженны! Всячески рекомендую Максима в качестве гида, как приятного, знающего и отзывчивого собеседника.

  • А
    Андрей
    11 апреля 2024
    Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
    Превосходная экскурсия в Дубае. По предварительной договоренности гид встретил нас в аэропорте. В 08.30 экскурсия началась в 15.00, по нашей просьбе,
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    закончилась в отеле. Нас сопровождал Дони, подготовленный гид, знающий Дубай и Эмираты,приятный собеседник и отличный водитель. Посмотрели практически асе локации. Поднимались на Рамку, около полутора часов провели в Парке цветов. Останавливались минут на двадцать у Музея времени и в Марине. Дони так же помог нам поменять деньги. Спасибо большое за гостеприимство и помощь.

    Превосходная экскурсия в ДубаеПревосходная экскурсия в ДубаеПревосходная экскурсия в ДубаеПревосходная экскурсия в Дубае
  • В
    Виктория
    10 апреля 2024
    Феноменальный Дубай
    Просто супер-экскурсия👍🏻у нас был отличный гид Тимур, который учел все наши пожелания и даже больше-показал красивые виды, до которых мы
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    бы точно сами не добрались (да и не факт, что каждый гид такое покажет. Если ехать с группой в 20-40 человек-точно нет). Экскурсия получилась наполненная, крутых эмоций много, ну и, конечно, она получилась длиннее, чем планировалось, спасибо огромное за это гиду(нигде не торопил, дал возможность сделать максимум фото и насладиться видами, объехали много локаций) 🙏🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Золотой рынок»

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  1. Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
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  3. Авторская прогулка по Старому городу Дубая
  4. Старый Дубай: прогулка по историческим районам
  5. Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Золотой рынок" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 45 до 340 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 796 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Золотой рынок», 796 ⭐ отзывов, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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