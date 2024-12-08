8 часов
Водная прогулка
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Дубаю с пикником и осмотром знаковых мест. Погрузитесь в атмосферу города и откройте его с новой стороны
Начало: У вашего отеля
18 янв в 12:00
19 янв в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Панорамы Дубая: экскурсия на кабриолете
С ветерком прокатиться по городу будущего и насладиться невероятными видами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
310$264 за всё до 3 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай: город богатства и роскоши
Прикоснуться к красивой жизни и понять, зачем сюда едут путешественники со всего мира
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
260$234 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 декабря 2024У нас была замечательная экскурсия с Рауфом и мы остались в полном восторге, столько нового узнали не только о тех местах которые посетили, но и местные обычаи и историю. Большое спасибо за организацию.
- ЮЮлия2 марта 2024В полном восторге!! Все очень понравилось - и гид (у нас был Азиз, но не основатель этой фирмы), и маршрут
- ААнастасия7 февраля 2024Азиз хоть и молодой парень, но очень эрудированный, хорошо ориентируется в Дубае. Машина комфортная, подойдёт для компании до 7 человек. Всё прошло легко и непринужденно, словно мы уже знаем Азиза всю жизнь))
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Необычные дома»
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