Необычные дома в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Дубае на русском языке, цены от $234, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Мархаба, Дубай: город за 1 день
На машине
9 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Дубаю с пикником и осмотром знаковых мест. Погрузитесь в атмосферу города и откройте его с новой стороны
Начало: У вашего отеля
18 янв в 12:00
19 янв в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Панорамы Дубая: экскурсия на кабриолете
На машине
На кабриолете
скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Панорамы Дубая: экскурсия на кабриолете
С ветерком прокатиться по городу будущего и насладиться невероятными видами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
310$264 за всё до 3 чел.
Дубай: город богатства и роскоши
На машине
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай: город богатства и роскоши
Прикоснуться к красивой жизни и понять, зачем сюда едут путешественники со всего мира
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
260$234 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 декабря 2024
    Мархаба, Дубай: город за 1 день
    У нас была замечательная экскурсия с Рауфом и мы остались в полном восторге, столько нового узнали не только о тех местах которые посетили, но и местные обычаи и историю. Большое спасибо за организацию.
  • Ю
    Юлия
    2 марта 2024
    Мархаба, Дубай: город за 1 день
    В полном восторге!! Все очень понравилось - и гид (у нас был Азиз, но не основатель этой фирмы), и маршрут
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    и еда! Азиз много знает, его интересно слушать, ответил на все наши вопросы, показал все самые красивые локации. Мы провели незабываемый день и не хотели расставаться и жалели, что не заказали еще экскурсию в Абу-даби. Ну это будет обязательно в следующий приезд. Виды шикарные, еда выше всяких похвал, настроение, атмосфера - 5+! Купили также у них входные билеты в сад цветов и музей айа - удобно и без всяких проблем. Вообщем всем рекомендую!

    В полном восторге!! Все очень понравилось - и гид (у нас был Азиз, но не основательВ полном восторге!! Все очень понравилось - и гид (у нас был Азиз, но не основательВ полном восторге!! Все очень понравилось - и гид (у нас был Азиз, но не основательВ полном восторге!! Все очень понравилось - и гид (у нас был Азиз, но не основатель
  • А
    Анастасия
    7 февраля 2024
    Мархаба, Дубай: город за 1 день
    Азиз хоть и молодой парень, но очень эрудированный, хорошо ориентируется в Дубае. Машина комфортная, подойдёт для компании до 7 человек. Всё прошло легко и непринужденно, словно мы уже знаем Азиза всю жизнь))

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Необычные дома»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Дубай: город богатства и роскоши
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Дубай-Марина
  4. Самое главное
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Атлантис
  10. Музей Будущего
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в январе 2025
Сейчас в Дубае в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 234 до 300 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные дома», 9 ⭐ отзывов, цены от $234. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март