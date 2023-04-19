Найти ваши идеальные аксессуары, сумки и обувь, а заодно получить рекомендации по гардеробу
Экспресс-шопинг со стилистом — это индивидуальный формат для тех, кто хочет добавить перчинки и стиля в свои привычные образы! Сделать это помогут обувь, сумки и аксессуары.
Я учту все ваши пожелания и бюджет, проведу комплексную подготовку к нашей встрече и помогу вам найти вещи, которые подходят вашим мечтам и вашему стилю жизни.
Я учту все ваши пожелания и бюджет, проведу комплексную подготовку к нашей встрече и помогу вам найти вещи, которые подходят вашим мечтам и вашему стилю жизни.
Ближайшие даты:
19
апр
апр
20
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
26
апр
апр
27
апр
апр
28
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Зачем идти на экспресс-шопинг со стилистом?
- Найти вещи, подходящие именно вам. Стилист ориентируется на ваш образ жизни, предпочтения и особенности внешности (я использую профессиональные художественные методики).
- Сэкономить время. Со стилистом поход по магазинам будет неутомительным, приятным и эффективным. Мы заранее обсудим ваши пожелания и бюджет, чтобы к дню шопинга я проанализировала ваш запрос, подобрала магазины и присмотрела ваши будущие аксессуары.
- Сэкономить деньги. Со стилистом вы не купите лишние вещи, которые будут просто лежать в шкафу с бирками; вы не потратитесь на обувь, сумки и аксессуары, которые не стоят своих денег.
Как это будет?
1️⃣ Каждый человек уникален, поэтому после бронирования я попрошу вас ответить на вопросы о цели будущего шопинга, особенностях вашей жизни и предпочтениях. Также стоит прислать референсы — фото образов, которые вам нравятся: я не буду копировать их, но мне важно понимать, к чему вы тяготеете.
2️⃣ Для подготовки к шопингу мне понадобятся ваши портретные фото — чтобы понять, как работать с вашими данными.
3️⃣ Отправляемся на шопинг! Начнём с чашечки кофе, чтобы настроиться на нужный лад. А затем найдём обувь, сумки и аксессуары, которые помогут обновить ваш гардероб без покупки новой одежды.
Организационные детали
- Все перечисленные услуги включены в стоимость. Из дополнительных расходов только перерывы на кофе (по желанию).
- Что касается вашего бюджета на покупки, то я работаю во всех ценовых сегментах — от масс-маркета до люкс-брендов
- Шопинг со стилистом проводится для 1 человека (если вы с мужем/женой или подругой/другом, то шопинг не получается таким продуктивным)
- Шопинг возможен для человека любого пола и возраста
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Дубае
Приветствую вас! Меня зовут Екатерина, мне 31 год, и я персональный стилист в Дубае. У меня большой опыт работы в индустрии моды, и я знаю всё о том, как создать уникальный стиль для каждого клиента. За время работы в персональном стайлинге я помогла преобразиться десяткам женщин и мужчин. Моя главная цель — помочь вам выглядеть невероятно и чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Я готова сопровождать вас на прогулках по магазинам Дубая — вместе мы найдём идеальную одежду и аксессуары для вашего гардероба. Шопинг провожу в крупнейших торговых центрах мира: Dubai Mall, Mall of the Emirates, а также в Dubai Hills Mall. Я всегда в курсе последних модных тенденций и слежу за обновлениями коллекций в любых ценовых сегментах: от масс-маркета до миддл и люкс. С моей помощью вы сэкономите время и деньги, а также получите индивидуальный и профессиональный подход к вашим потребностям и желаниям.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Индивидуальные
Необычные
Шопинг
Похожие туры из Дубая
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Дубай по максимуму
Насыщенная обзорная экскурсия по самым ярким местам «города будущего»
Заберу из отеля
Завтра
20 апр
21 апр
22 апр
$213 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
Увидеть архитектурные символы города и побывать в старом районе с арабским колоритом
у вашего отеля
23 апр
24 апр
25 апр
26 апр
235$188 за всё до 6 чел.
Круиз
5 часов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
в лобби вашего отеля
21 апр
22 апр
23 апр
24 апр
$45 за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду