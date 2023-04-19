Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае

Найти ваши идеальные аксессуары, сумки и обувь, а заодно получить рекомендации по гардеробу

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Экспресс-шопинг со стилистом — это индивидуальный формат для тех, кто хочет добавить перчинки и стиля в свои привычные образы! Сделать это помогут обувь, сумки и аксессуары.

Я учту все ваши пожелания и бюджет, проведу комплексную подготовку к нашей встрече и помогу вам найти вещи, которые подходят вашим мечтам и вашему стилю жизни.
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Зачем идти на экспресс-шопинг со стилистом?

  • Найти вещи, подходящие именно вам. Стилист ориентируется на ваш образ жизни, предпочтения и особенности внешности (я использую профессиональные художественные методики).
  • Сэкономить время. Со стилистом поход по магазинам будет неутомительным, приятным и эффективным. Мы заранее обсудим ваши пожелания и бюджет, чтобы к дню шопинга я проанализировала ваш запрос, подобрала магазины и присмотрела ваши будущие аксессуары.
  • Сэкономить деньги. Со стилистом вы не купите лишние вещи, которые будут просто лежать в шкафу с бирками; вы не потратитесь на обувь, сумки и аксессуары, которые не стоят своих денег.

Как это будет?

1️⃣ Каждый человек уникален, поэтому после бронирования я попрошу вас ответить на вопросы о цели будущего шопинга, особенностях вашей жизни и предпочтениях. Также стоит прислать референсы — фото образов, которые вам нравятся: я не буду копировать их, но мне важно понимать, к чему вы тяготеете.

2️⃣ Для подготовки к шопингу мне понадобятся ваши портретные фото — чтобы понять, как работать с вашими данными.

3️⃣ Отправляемся на шопинг! Начнём с чашечки кофе, чтобы настроиться на нужный лад. А затем найдём обувь, сумки и аксессуары, которые помогут обновить ваш гардероб без покупки новой одежды.

Организационные детали

  • Все перечисленные услуги включены в стоимость. Из дополнительных расходов только перерывы на кофе (по желанию).
  • Что касается вашего бюджета на покупки, то я работаю во всех ценовых сегментах — от масс-маркета до люкс-брендов
  • Шопинг со стилистом проводится для 1 человека (если вы с мужем/женой или подругой/другом, то шопинг не получается таким продуктивным)
  • Шопинг возможен для человека любого пола и возраста

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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