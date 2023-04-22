Экспресс-шопинг со стилистом — это индивидуальный формат для тех, кто хочет добавить перчинки и стиля в свои привычные образы! Сделать это помогут обувь, сумки и аксессуары. Я учту все ваши пожелания и бюджет, проведу комплексную подготовку к нашей встрече и помогу вам найти вещи, которые подходят вашим мечтам и вашему стилю жизни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Зачем идти на экспресс-шопинг со стилистом?

Найти вещи, подходящие именно вам . Стилист ориентируется на ваш образ жизни, предпочтения и особенности внешности (я использую профессиональные художественные методики).

. Стилист ориентируется на ваш образ жизни, предпочтения и особенности внешности (я использую профессиональные художественные методики). Сэкономить время . Со стилистом поход по магазинам будет неутомительным, приятным и эффективным. Мы заранее обсудим ваши пожелания и бюджет, чтобы к дню шопинга я проанализировала ваш запрос, подобрала магазины и присмотрела ваши будущие аксессуары.

. Со стилистом поход по магазинам будет неутомительным, приятным и эффективным. Мы заранее обсудим ваши пожелания и бюджет, чтобы к дню шопинга я проанализировала ваш запрос, подобрала магазины и присмотрела ваши будущие аксессуары. Сэкономить деньги. Со стилистом вы не купите лишние вещи, которые будут просто лежать в шкафу с бирками; вы не потратитесь на обувь, сумки и аксессуары, которые не стоят своих денег.

Как это будет?

1️⃣ Каждый человек уникален, поэтому после бронирования я попрошу вас ответить на вопросы о цели будущего шопинга, особенностях вашей жизни и предпочтениях. Также стоит прислать референсы — фото образов, которые вам нравятся: я не буду копировать их, но мне важно понимать, к чему вы тяготеете.

2️⃣ Для подготовки к шопингу мне понадобятся ваши портретные фото — чтобы понять, как работать с вашими данными.

3️⃣ Отправляемся на шопинг! Начнём с чашечки кофе, чтобы настроиться на нужный лад. А затем найдём обувь, сумки и аксессуары, которые помогут обновить ваш гардероб без покупки новой одежды.

Организационные детали