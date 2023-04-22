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Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае

Найти ваши идеальные аксессуары, сумки и обувь, а заодно получить рекомендации по гардеробу
Экспресс-шопинг со стилистом — это индивидуальный формат для тех, кто хочет добавить перчинки и стиля в свои привычные образы! Сделать это помогут обувь, сумки и аксессуары.

Я учту все ваши пожелания и бюджет, проведу комплексную подготовку к нашей встрече и помогу вам найти вещи, которые подходят вашим мечтам и вашему стилю жизни.
4.4
3 отзыва
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае

Описание экскурсии

Зачем идти на экспресс-шопинг со стилистом?

  • Найти вещи, подходящие именно вам. Стилист ориентируется на ваш образ жизни, предпочтения и особенности внешности (я использую профессиональные художественные методики).
  • Сэкономить время. Со стилистом поход по магазинам будет неутомительным, приятным и эффективным. Мы заранее обсудим ваши пожелания и бюджет, чтобы к дню шопинга я проанализировала ваш запрос, подобрала магазины и присмотрела ваши будущие аксессуары.
  • Сэкономить деньги. Со стилистом вы не купите лишние вещи, которые будут просто лежать в шкафу с бирками; вы не потратитесь на обувь, сумки и аксессуары, которые не стоят своих денег.

Как это будет?

1️⃣ Каждый человек уникален, поэтому после бронирования я попрошу вас ответить на вопросы о цели будущего шопинга, особенностях вашей жизни и предпочтениях. Также стоит прислать референсы — фото образов, которые вам нравятся: я не буду копировать их, но мне важно понимать, к чему вы тяготеете.

2️⃣ Для подготовки к шопингу мне понадобятся ваши портретные фото — чтобы понять, как работать с вашими данными.

3️⃣ Отправляемся на шопинг! Начнём с чашечки кофе, чтобы настроиться на нужный лад. А затем найдём обувь, сумки и аксессуары, которые помогут обновить ваш гардероб без покупки новой одежды.

Организационные детали

  • Все перечисленные услуги включены в стоимость. Из дополнительных расходов только перерывы на кофе (по желанию).
  • Что касается вашего бюджета на покупки, то я работаю во всех ценовых сегментах — от масс-маркета до люкс-брендов
  • Шопинг со стилистом проводится для 1 человека (если вы с мужем/женой или подругой/другом, то шопинг не получается таким продуктивным)
  • Шопинг возможен для человека любого пола и возраста

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 16 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Екатерина, мне 31 год, и я персональный стилист в Дубае. У меня большой опыт работы в индустрии моды, и я знаю всё о том, как создать
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уникальный стиль для каждого клиента. За время работы в персональном стайлинге я помогла преобразиться десяткам женщин и мужчин. Моя главная цель — помочь вам выглядеть невероятно и чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Я готова сопровождать вас на прогулках по магазинам Дубая — вместе мы найдём идеальную одежду и аксессуары для вашего гардероба. Шопинг провожу в крупнейших торговых центрах мира: Dubai Mall, Mall of the Emirates, а также в Dubai Hills Mall. Я всегда в курсе последних модных тенденций и слежу за обновлениями коллекций в любых ценовых сегментах: от масс-маркета до миддл и люкс. С моей помощью вы сэкономите время и деньги, а также получите индивидуальный и профессиональный подход к вашим потребностям и желаниям.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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2
1
Елена
После шопинга в голове у меня только одна мысль: не понимаю почему я раньше так не делала! Шопинг со стилистом Екатериной - это просто лучшая инвестиция в мой гардероб)) Перед
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экскурсией Екатерина попросила прислать фото лица и пожелания по шопингу, мы договорились встретиться в молле, в котором мне было удобно.

В день шопинга мы сначала за чашкой кофе обсудили мой текущий гардероб по фото, чем его можно дополнить и пару образов, которые хочется собрать.

Екатерина действительно профи. Она очень круто выбрала одежду и аксессуары, мимо которых я сама бы точно прошла, но когда примерила, то поняла, что это "моё". Были учтены все мои пожелания, например, мне очень важно было купить одежду только из натуральных тканей. По ходу шопинга Екатерина давала советы и объясняла как выбрать одежду, которая будет максимально украшать именно меня, очень много фишечек я взяла себе на заметку, буду пользоваться) Также она следила за бюджетом, который мы заранее оговорили, было очень комфортно)

В итоге мы купили 3 очень классных образа и аксессуары)) От сегодняшнего дня получила огромное удовольствие, сэкономила кучу времени и не было мучительных сомнений "брать или не брать". Я осталась супер-довольна, однозначно рекомендую шопинг с Екатериной!

После шопинга в голове у меня только одна мысль: не понимаю почему я раньше так не
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Вероника
Спасибо Екатерине - при моем размытом и неопределенном запросе Екатерина помогла мне приобрести интересные предметы гардероба, и проконсультировала по различным образам и сочетаниям
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С
На мой заявленный размер (52) покупать было нечего. Зашли всего в несколько магазинов, результат- не удовлетворил.
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв.
Мне искренне жаль, что впечатление от экспресс-шопинга оказалось не таким, как вы ожидали.

Ваш запрос был на летние
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вещи для жары, и он был полностью учтён при подготовке: я заранее собрала и зарезервировала лёгкие комплекты в вашем размере. За два часа мы успели посетить COS и Harvey Nichols, где вы приобрели брюки, шорты, топы и шёлковый костюм - всё из дышащих тканей, подходящих для жаркого климата.

Понимаю, что вы хотели рассмотреть больше категорий, например, платья. Мы бы обязательно это сделали, если бы позволило время. К сожалению, в Max Mara модели не подошли по посадке, и на дополнительный выбор времени уже не осталось.

Также стоит упомянуть, я с радостью помогла вам сориентироваться и подобрать рубашки для мужа в 60 размере, уже сверх запланированного формата.

Спасибо, что поделились впечатлением. Это помогает сделать услугу ещё лучше

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