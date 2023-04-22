Экспресс-шопинг со стилистом — это индивидуальный формат для тех, кто хочет добавить перчинки и стиля в свои привычные образы! Сделать это помогут обувь, сумки и аксессуары.
Я учту все ваши пожелания и бюджет, проведу комплексную подготовку к нашей встрече и помогу вам найти вещи, которые подходят вашим мечтам и вашему стилю жизни.
Я учту все ваши пожелания и бюджет, проведу комплексную подготовку к нашей встрече и помогу вам найти вещи, которые подходят вашим мечтам и вашему стилю жизни.
Описание экскурсии
Зачем идти на экспресс-шопинг со стилистом?
- Найти вещи, подходящие именно вам. Стилист ориентируется на ваш образ жизни, предпочтения и особенности внешности (я использую профессиональные художественные методики).
- Сэкономить время. Со стилистом поход по магазинам будет неутомительным, приятным и эффективным. Мы заранее обсудим ваши пожелания и бюджет, чтобы к дню шопинга я проанализировала ваш запрос, подобрала магазины и присмотрела ваши будущие аксессуары.
- Сэкономить деньги. Со стилистом вы не купите лишние вещи, которые будут просто лежать в шкафу с бирками; вы не потратитесь на обувь, сумки и аксессуары, которые не стоят своих денег.
Как это будет?
1️⃣ Каждый человек уникален, поэтому после бронирования я попрошу вас ответить на вопросы о цели будущего шопинга, особенностях вашей жизни и предпочтениях. Также стоит прислать референсы — фото образов, которые вам нравятся: я не буду копировать их, но мне важно понимать, к чему вы тяготеете.
2️⃣ Для подготовки к шопингу мне понадобятся ваши портретные фото — чтобы понять, как работать с вашими данными.
3️⃣ Отправляемся на шопинг! Начнём с чашечки кофе, чтобы настроиться на нужный лад. А затем найдём обувь, сумки и аксессуары, которые помогут обновить ваш гардероб без покупки новой одежды.
Организационные детали
- Все перечисленные услуги включены в стоимость. Из дополнительных расходов только перерывы на кофе (по желанию).
- Что касается вашего бюджета на покупки, то я работаю во всех ценовых сегментах — от масс-маркета до люкс-брендов
- Шопинг со стилистом проводится для 1 человека (если вы с мужем/женой или подругой/другом, то шопинг не получается таким продуктивным)
- Шопинг возможен для человека любого пола и возраста
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 16 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Екатерина, мне 31 год, и я персональный стилист в Дубае. У меня большой опыт работы в индустрии моды, и я знаю всё о том, как создать
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
После шопинга в голове у меня только одна мысль: не понимаю почему я раньше так не делала! Шопинг со стилистом Екатериной - это просто лучшая инвестиция в мой гардероб)) Перед
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Спасибо Екатерине - при моем размытом и неопределенном запросе Екатерина помогла мне приобрести интересные предметы гардероба, и проконсультировала по различным образам и сочетаниям
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С
На мой заявленный размер (52) покупать было нечего. Зашли всего в несколько магазинов, результат- не удовлетворил.
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв.
Мне искренне жаль, что впечатление от экспресс-шопинга оказалось не таким, как вы ожидали.
Ваш запрос был на летние
Мне искренне жаль, что впечатление от экспресс-шопинга оказалось не таким, как вы ожидали.
Ваш запрос был на летние
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