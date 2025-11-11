Погрузитесь в атмосферу роскоши, стиля и незабываемой красоты на нашей эксклюзивной фотосессии в Дубае с летящими платьями.
Эта экскурсия объединяет путешествие по самым впечатляющим локациям города и профессиональную фото- и видеосъемку, которая навсегда сохранит волшебные моменты.
Создайте свою личную сказку в городе будущего, а мы позаботимся о том, чтобы эти воспоминания остались с вами навсегда.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулкиПрофессиональная подготовка Мы предоставим вам уникальные летящие платья, созданные специально для эффектных фото на фоне дубайских пейзажей. Стилисты и фотографы помогут подчеркнуть вашу индивидуальность и создать роскошные образы. Список возможных локаций для съемки:
- Бурдж-Халифа — фотосессия на фоне самого высокого небоскрёба мира, символа современной роскоши.
- Пальма Джумейра — уникальный вид на искусственный остров с его изысканными курортами.
- Пустыня Дубая — романтические кадры с золотыми барханами и воздушными платьями, создающими эффектное движение.
- Фонтан Дубай — яркие и живые снимки на фоне знаменитого танцующего фонтана.
- Дубайская Марина — ультрасовременный городской пейзаж, где город встречается с морем. Профессиональная съемка: Наши опытные фотографы и видеографы используют современные техники съёмки, чтобы запечатлеть каждую деталь. Возможность получить как постановочные, так и спонтанные кадры для создания живой, естественной атмосферы. Важная информация: Для бронирования необходимо оплатить депозит на сайте.
Каждый день в любое время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дубай Молл
- Дубай Марина
- Мадинат Джумейра
- Золотая рамка
- Колесо обозрения
Что включено
- Фото/видео съемка
- 25-50 секундный видео ролик в формате REELS
- 15-30 готовых фотографий
Что не входит в цену
- Летящие платья - 100$ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Дубае (если бронь с трансфером)
Завершение: Ваш отель (если бронь с трансфером)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в любое время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Для бронирования необходимо оплатить депозит на сайте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
