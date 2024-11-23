Позвольте себе незабываемую фотосессию в Дубае, современная архитектура и величественные пейзажи которого — идеальная сцена для захватывающих фотографий.
Мы выберем топовые локации и самые интересные достопримечательности по вашему желанию: сделаем фото на фоне Бурдж Халифы или в аутентичном историческом районе, а может, и вовсе отправимся в пустыню!
Мы выберем топовые локации и самые интересные достопримечательности по вашему желанию: сделаем фото на фоне Бурдж Халифы или в аутентичном историческом районе, а может, и вовсе отправимся в пустыню!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание фото-прогулкиХотите получить фотографии со знаменитым небоскребом Бурдж Халифа, самым высоким зданием в мире, на фоне или фотографии из исторического района Аль-Бастикия, где узкие улочки, традиционные арабские дома и аутентичная атмосфера создадут уникальные кадры с архитектурными деталями и местными жителями? За один день вы сможете погрузиться в мир роскоши и эксклюзивности, посетив самые фешенебельные районы Дубая, а мы поможем запечатлеть эти незабываемые моменты для вашей истории. Без спешки мы создадим самые элегантные и стильные снимки, после просмотра которых вам однозначно захочется вернуться в Дубай. Выбрав фотосессию в пустыне, вы сможете насладиться великолепным закатом, когда золотистые дюны и мягкий свет солнца создают магическую атмосферу. А мы сможем запечатлеть вашу неповторимую энергию и эмоции, оставив вам воспоминания на всю жизнь. Фотосессия в Дубае — это возможность не только получить красивые фотографии, но и окунуться в уникальную культуру и атмосферу этого захватывающего города. Важная информация:
- Для вашей фотосессии мы согласуем топовые локации и самые интересные достопримечательности.
- Используемая техника для фотосессии: Canon EOS R6 Mark II Body / Объектив Canon RF 24-105mm и Canon RF 100-500mm.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Фотосессия
- Трансфер от отеля
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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