Предлагаю сначала пройтись по атмосферным арабским улочкам старинного квартала Al Fahidi, посетить настоящий восточный рынок.
А также вас ожидает самый знаменитый небоскрёб, Пальмовый остров, футуристический парк развлечений Aya, Дубай Молл, Бурдж Халифа, скоростной спуск на Зиплайне в Дубай Марина и, конечно же, наш увлекательный рассказ про этот удивительный город.
А также вас ожидает самый знаменитый небоскрёб, Пальмовый остров, футуристический парк развлечений Aya, Дубай Молл, Бурдж Халифа, скоростной спуск на Зиплайне в Дубай Марина и, конечно же, наш увлекательный рассказ про этот удивительный город.
Ближайшие даты:
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
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19
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Описание
Что вас ожидает:
Дубай: Магия истории и современности:
- Al Fahidi. Пешая прогулка по историческому кварталу c его старинными, аутентичными улочками, колоритными лавками а также бутиками и художественными галереями.
- Arabic Calligraphy House. Во время посещения центра каллиграфии я вам расскажу много интересного об этой традиционной форме арабского искусства.
- Dubai Diving Village и The Heritage Village. (В пятницу и субботу работают с 15-00) Посещение музеев "Деревня ловцов жемчуга" и "Деревня наследия" в старейшем районе Al Shindagha расположенного в Dubai Creek. Вы узнаете, что места для этих музеев под открытым небом были выбраны неслучайно, ведь именно здесь появились первые жилища рыбаков и искателей жемчуга.
- Souk Madinat Jumeyrah. Арабская Венеция дасть вам возможность окунуться в атмосферу Ближнего Востока. В Восточном базаре вы можете купить парфюмерию, арабские фонарики, специи и милые арабские сувениры.
- Абсолютно бесплатный обед в традиционном арабском ресторане. В качестве комплимента от нас вы можете насладиться арабским блюдом в уютной атмосфере восточного гостеприимства. После обеда поедем в современный Дубай.
- The Palm Jumeyrah. В этом уникальном острове, напоминающим пальму с 16 листьями и полумесяцем вокруг них, вы можете соприкоснуться к арабской роскоши.
- Aya Universe Dubai. Необычный, красочный и футуристический парк развлечений заставит вас потерять чувство реальности. В "Aya Universe" расположенный в Wafi Mall в районе Umm Hurair, вам гарантированы красивые шоу и потрясающие фотографии. Этот невероятный интерактивный комплекс разделен на 12 тематических зон. Каждая из них переносит в совершенно другую вселенную новейших технологий. Вам лучше быть в брюках, так как здесь и потолок и пол зеркальный).
- XLine Dubai Marina. В одном из самых быстрых, крутых и протяженных зиплайнов в мире вы можете полететь между небоскрёбами со скоростью 80 км/час. Вы испытаете чистый кайф от скоростного спуска с высоты 170 метров лёжа на специальной конструкции с соблюдением всех правил безопасности. Так как острые ощущения могут размыть потрясающий вид который вам откроется, на вашем шлеме будет установлена камера Go Pro. А также вы за дополнительную плату можете попросить специальный браслет который будет записывать ваши эмоции. Это позволит вам и после отпуска с замиранием сердца пересматривать ваши видео со спуска и заново ощутить прилив адреналина.
- Dubai Mall и Burj Khalifa. Огромный торговый центр поражает обилием развлечений, различных кафе, ресторанов, кондитерских, знаменитым «Островом моды», аттракционами, кинотеатрами, ледовым катком, аквариумом, зоопарком и конечно же бутиками с умопомрачительными скидками. Вы можете сфотографироваться у известного фонтана с ныряльщиками за жемчугом.
- Рядом с торговым центром находятся знаменитые танцующие фонтаны, волшебство которого вас не оставит равнодушным. А также вас ждёт Бурдж Халифа, сверхвысотный небоскрёб, своеобразный город в городе со смотровой площадкой с видом на весь Дубай.
Важная информация:
До заказа экскурсии, ознакомьтесь с правилами скоростного спуска на зиплайне:
- ограничения по весу — от 50 до 100 кг,
- ограничения по росту — не ниже 130 см,
- ограничения по возрасту — от 12 до 65 лет.
- Не пускают беременных, травмированных и нетрезвых.
- Не пропустят тех, кто надел юбку, платье или шлепки. Обувь должна быть закрытой. Волосы нужно тщательно зачесать, серьги, браслеты, подвески, часы и другие украшения необходимо снять.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. В машине для вас приготовлены прохладительные напитки и салфетки.
- Экскурсию для вас проведу я или один из опытных гидов из нашей команды.
- Пожалуйста, при заказе сообщайте все данные (сколько человек, желаемую дату экскурсии и время).
- Если вы отправили сообщение в ночное время, пожалуйста, дождитесь, нашего ответа, мы вам ответим утром.
- Экскурсия групповая. Возможна и для одного человека и для семей от 5 человек и больше.
- Маршрут можно изменить по вашим пожеланиям.
- Продолжительность экскурсии от 3 до 8 часов без доплаты и зависит от • ваших желаний и возможностей по времени.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный транспорт: мы вас заберем у вашего отеля в Дубае и после экскурсии привезем обратно
- Прохладительные напитки в авто
- Обед в традиционном арабском ресторане
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты на достопримечательности. Их надо покупать отдельно.
- Дополнительные расходы (по желанию):
- Переправа через реку в Бастакии — 1$
- Подъём на Бурдж-Халифа —51-194 $/чел. (взр., исходя из времени и пакета) от 41-194 $/чел. (дет., исходя из времени и пакета)
- Парк развлечений Aya — 27$/чел.
- Зиплайн в Дубай Марина – 177$/чел. (от 17 до 65 лет) 136$/чел. (от 12 до 16 лет).
- Дубайская Рамка: взрослые —15$/чел.
- Global village – 7$/чел.
- Парк цветов —21$/чел. (взр), 18$/чел. (дети)
- Парк бабочек — 15$/чел
- Смотровая Palm Tower — 25-36$/чел. (взр., исходя из времени), 19-28$/чел. (дет., исходя из времени)
- Музей будущего — 40$/чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Около вашего отеляЗавершение: У вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. В машине для вас приготовлены прохладительные напитки и салфетки.
- Экскурсию для вас проведу я или один из опытных гидов из нашей команды.
- До заказа экскурсии:
- Ознакомьтесь с правилами скоростного спуска на зиплайне:
- Ограничения по весу – от 50 до 100 кг
- Ограничения по росту – не ниже 130 см
- Ограничения по возрасту – от 12 до 65 лет.
- Не пускают беременных, травмированных и нетрезвых.
- Не пропустят тех, кто надел юбку, платье или шлепки. Обувь должна быть закрытой. Волосы нужно тщательно зачесать, серьги, браслеты, подвески, часы и другие украшения необходимо снять
- Пожалуйста, при заказе сообщайте все данные (сколько человек, желаемую дату экскурсии и время).
- Если вы отправили сообщение в ночное время, пожалуйста, дождитесь, нашего ответа, мы вам ответим утром.
- Экскурсия групповая. Возможна и для одного человека и для семей от 5 человек и больше.
- Маршрут можно изменить по вашим пожеланиям
- Продолжительность экскурсии от 3 до 8 часов без доплаты и зависит от ваших желаний и возможностей по времени
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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