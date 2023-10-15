Суперсовременный Дубай и немного истории

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Предлагаю сначала пройтись по атмосферным арабским улочкам старинного квартала Al Fahidi, посетить настоящий восточный рынок.

А также вас ожидает самый знаменитый небоскрёб, Пальмовый остров, футуристический парк развлечений Aya, Дубай Молл, Бурдж Халифа, скоростной спуск на Зиплайне в Дубай Марина и, конечно же, наш увлекательный рассказ про этот удивительный город.
Суперсовременный Дубай и немного истории
Суперсовременный Дубай и немного истории
Суперсовременный Дубай и немного истории
Суперсовременный Дубай и немного истории
Суперсовременный Дубай и немного истории
Суперсовременный Дубай и немного истории
Ближайшие даты:
15
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Описание

Что вас ожидает:

Дубай: Магия истории и современности:

  • Al Fahidi. Пешая прогулка по историческому кварталу c его старинными, аутентичными улочками, колоритными лавками а также бутиками и художественными галереями.
  • Arabic Calligraphy House. Во время посещения центра каллиграфии я вам расскажу много интересного об этой традиционной форме арабского искусства.
  • Dubai Diving Village и The Heritage Village. (В пятницу и субботу работают с 15-00) Посещение музеев "Деревня ловцов жемчуга" и "Деревня наследия" в старейшем районе Al Shindagha расположенного в Dubai Creek. Вы узнаете, что места для этих музеев под открытым небом были выбраны неслучайно, ведь именно здесь появились первые жилища рыбаков и искателей жемчуга.
  • Souk Madinat Jumeyrah. Арабская Венеция дасть вам возможность окунуться в атмосферу Ближнего Востока. В Восточном базаре вы можете купить парфюмерию, арабские фонарики, специи и милые арабские сувениры.
  • Абсолютно бесплатный обед в традиционном арабском ресторане. В качестве комплимента от нас вы можете насладиться арабским блюдом в уютной атмосфере восточного гостеприимства. После обеда поедем в современный Дубай.
  • The Palm Jumeyrah. В этом уникальном острове, напоминающим пальму с 16 листьями и полумесяцем вокруг них, вы можете соприкоснуться к арабской роскоши.
  • Aya Universe Dubai. Необычный, красочный и футуристический парк развлечений заставит вас потерять чувство реальности. В "Aya Universe" расположенный в Wafi Mall в районе Umm Hurair, вам гарантированы красивые шоу и потрясающие фотографии. Этот невероятный интерактивный комплекс разделен на 12 тематических зон. Каждая из них переносит в совершенно другую вселенную новейших технологий. Вам лучше быть в брюках, так как здесь и потолок и пол зеркальный).
  • XLine Dubai Marina. В одном из самых быстрых, крутых и протяженных зиплайнов в мире вы можете полететь между небоскрёбами со скоростью 80 км/час. Вы испытаете чистый кайф от скоростного спуска с высоты 170 метров лёжа на специальной конструкции с соблюдением всех правил безопасности. Так как острые ощущения могут размыть потрясающий вид который вам откроется, на вашем шлеме будет установлена камера Go Pro. А также вы за дополнительную плату можете попросить специальный браслет который будет записывать ваши эмоции. Это позволит вам и после отпуска с замиранием сердца пересматривать ваши видео со спуска и заново ощутить прилив адреналина.
  • Dubai Mall и Burj Khalifa. Огромный торговый центр поражает обилием развлечений, различных кафе, ресторанов, кондитерских, знаменитым «Островом моды», аттракционами, кинотеатрами, ледовым катком, аквариумом, зоопарком и конечно же бутиками с умопомрачительными скидками. Вы можете сфотографироваться у известного фонтана с ныряльщиками за жемчугом.
  • Рядом с торговым центром находятся знаменитые танцующие фонтаны, волшебство которого вас не оставит равнодушным. А также вас ждёт Бурдж Халифа, сверхвысотный небоскрёб, своеобразный город в городе со смотровой площадкой с видом на весь Дубай.

Важная информация:

До заказа экскурсии, ознакомьтесь с правилами скоростного спуска на зиплайне:

  • ограничения по весу — от 50 до 100 кг,
  • ограничения по росту — не ниже 130 см,
  • ограничения по возрасту — от 12 до 65 лет.
  • Не пускают беременных, травмированных и нетрезвых.
  • Не пропустят тех, кто надел юбку, платье или шлепки. Обувь должна быть закрытой. Волосы нужно тщательно зачесать, серьги, браслеты, подвески, часы и другие украшения необходимо снять.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. В машине для вас приготовлены прохладительные напитки и салфетки.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из опытных гидов из нашей команды.
  • Пожалуйста, при заказе сообщайте все данные (сколько человек, желаемую дату экскурсии и время).
  • Если вы отправили сообщение в ночное время, пожалуйста, дождитесь, нашего ответа, мы вам ответим утром.
  • Экскурсия групповая. Возможна и для одного человека и для семей от 5 человек и больше.
  • Маршрут можно изменить по вашим пожеланиям.
  • Продолжительность экскурсии от 3 до 8 часов без доплаты и зависит от • ваших желаний и возможностей по времени.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный транспорт: мы вас заберем у вашего отеля в Дубае и после экскурсии привезем обратно
  • Прохладительные напитки в авто
  • Обед в традиционном арабском ресторане
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на достопримечательности. Их надо покупать отдельно.
  • Дополнительные расходы (по желанию):
  • Переправа через реку в Бастакии — 1$
  • Подъём на Бурдж-Халифа —51-194 $/чел. (взр., исходя из времени и пакета) от 41-194 $/чел. (дет., исходя из времени и пакета)
  • Парк развлечений Aya — 27$/чел.
  • Зиплайн в Дубай Марина – 177$/чел. (от 17 до 65 лет) 136$/чел. (от 12 до 16 лет).
  • Дубайская Рамка: взрослые —15$/чел.
  • Global village – 7$/чел.
  • Парк цветов —21$/чел. (взр), 18$/чел. (дети)
  • Парк бабочек — 15$/чел
  • Смотровая Palm Tower — 25-36$/чел. (взр., исходя из времени), 19-28$/чел. (дет., исходя из времени)
  • Музей будущего — 40$/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около вашего отеля
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. В машине для вас приготовлены прохладительные напитки и салфетки.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из опытных гидов из нашей команды.
  • До заказа экскурсии:
  • Ознакомьтесь с правилами скоростного спуска на зиплайне:
  • Ограничения по весу – от 50 до 100 кг
  • Ограничения по росту – не ниже 130 см
  • Ограничения по возрасту – от 12 до 65 лет.
  • Не пускают беременных, травмированных и нетрезвых.
  • Не пропустят тех, кто надел юбку, платье или шлепки. Обувь должна быть закрытой. Волосы нужно тщательно зачесать, серьги, браслеты, подвески, часы и другие украшения необходимо снять
  • Пожалуйста, при заказе сообщайте все данные (сколько человек, желаемую дату экскурсии и время).
  • Если вы отправили сообщение в ночное время, пожалуйста, дождитесь, нашего ответа, мы вам ответим утром.
  • Экскурсия групповая. Возможна и для одного человека и для семей от 5 человек и больше.
  • Маршрут можно изменить по вашим пожеланиям
  • Продолжительность экскурсии от 3 до 8 часов без доплаты и зависит от ваших желаний и возможностей по времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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