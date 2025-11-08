На нашей экскурсии вы комфортно посетите такие достопримечательности, как Старый город, Рамка Дубая, Бурдж Аль-Араб, Музей будущего и Бурдж Халифа, а также насладитесь шоу фонтанов. Погрузитесь в атмосферу этого удивительного города и откройте для себя его красоту!
Описание экскурсииУвлекательная экскурсия по Дубаю Здравствуйте, уважаемые гости ОАЭ! На нашей экскурсии вы будете чувствовать себя комфортно и в восторге от посещения всех достопримечательностей, никто вас не будет торопить. Вы сможете насладиться атмосферой Старого города, увидеть впечатляющую Рамку Дубая и познакомиться с инновациями в Музее будущего. Также вас ждёт знакомство с великолепием Бурдж Аль-Араб и красотой Мадинат Джумейра. Не упустите возможность увидеть Золотых скакунов и посетить Дубай Мол. Завершит ваш день восхитительный Бурдж Халифа и захватывающее шоу фонтанов. Погрузитесь в атмосферу этого удивительного города и насладитесь его красотой! Важная информация:
- Входные билеты на объекты не включены в стоимость (но гид может организовать покупку).
- Программа и посещаемые объекты могут меняться по запросу туриста.
- Есть возможность встречи с аэропорта и подвоза в аэропорт после экскурсии (заранее сообщите об этом).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Рамка Дубая
- Музей будущего
- Бурдж Ал Араб
- Мадинат Джумейра
- Золотые скакуны
- Дубай Марина
- Дубай мол
- Бурдж Халифа
- Шоу фонтаны
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Вода без газа
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты (гид может организовать покупку)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Входные билеты на объекты не включены в стоимость (но гид может организовать покупку)
- Программа и посещаемые объекты могут меняться по запросу туриста
- Есть возможность встречи с аэропорта и подвоза в аэропорт после экскурсии (заранее сообщите об этом)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Victor
8 ноя 2025
Отличная экскурсия, очень приятный гид. Отвез по индивидуальному маршруту, везде ждал, давал советы, помогал с покупаем, общался с продавцами. Отлично провели день
М
Марина
7 ноя 2025
Были в Дубаи семьей, заказали индивидуальную экскурсию у Бека, так как самим очень трудно и по времени невозможно много посмотреть. Очень советую всем так как Бек знает отлично Дубаи и
А
Андрей
30 окт 2025
Доброго дня. Брали индивидуальную экскурсию у этого организатора и остались очень довольны! В Дубае мы были проездом, Бек забрал нас с аэропорта и так началось наше знакомство с культурой и
S
Sergey
29 окт 2025
Добрый день всем, брали индивидуальную экскурсию по Дубаю, наш гид был Бек. Хочу отдельно поблагодарить Бека за индивидуальный подход, Бек услышал все наши пожеланию и сделал знакомство с Дубаем просто не забываемым, все подробно рассказал, посоветовал куда лучше сходить, рассказал тонкости каждого объекта достопримечательности видно человек находится на своем месте и любит свою работу. Однозначно советую обращаться.
В
Валерия
23 окт 2025
Если вы оказались в Дубаи, обязательно берите себе в помощники Бека! Провёл восхитительную экскурсию по всем знаковым достопримечательностям, показывал наилучшие точки для фото, сам фотографировал на свой телефон, потом скинул
А
Александр
20 окт 2025
Смело можно рекомендовать Бека для погружения в атмосферу Дубая и ОАЭ в целом. Досконально знает историю Эмиратов и не только) Отвечает на любые вопросы, знает все уголки и лучшие места
Н
Надежда
17 окт 2025
Бек потрясающий экскурсовод, понимающий, терпеливый и добрый человек) Рассказал о культуре страны, отвез всюду, куда просили, помог найти то, что искали, помогал с билетами, подсказывал как и где лучше) все на высшем уровне, остались в восторге!
В
Валентина
13 окт 2025
Прекрасный экскурсовод, вдохновляющий своими знаниями и позитивом
Великолепный гид, умеющий рассказать о Дубае увлекательно! И просто замечательный человек, с которым было приятно и интересно путешествовать. Благодаря Беку мы увидели все основные достопримечательности Дубая. Это были живые экскурсии, наполненные интересными фактами и событиями, о которых очень интересно было узнать. Рекомендую очень!
Великолепный гид, умеющий рассказать о Дубае увлекательно! И просто замечательный человек, с которым было приятно и интересно путешествовать. Благодаря Беку мы увидели все основные достопримечательности Дубая. Это были живые экскурсии, наполненные интересными фактами и событиями, о которых очень интересно было узнать. Рекомендую очень!
Я
Ярослав
12 окт 2025
Мы с женой очень довольны работой Бека! Он во время забрал нас с отеля и мы поехали по Дубаю с запланированным им и нами маршрутами, мы добавили часть локаций. По
К
Кристина
11 окт 2025
М
Максим
7 окт 2025
Отабек, провез по всем достопримечательностям, ответил на все вопросы. Помог найти вкусную и дешёвую еду! Был терпелив и внимателен. Единственно хотелось бы побольше местечковых историй и особенностей, которые знают только местные!
A
Andrey
6 окт 2025
Увидели и услышали больше чем ожидали.
Экскурсовод Бек, создал очень хороший порядок того что мы хотели увидеть в очень лёгкой и приятной атмосфере.
Мы вернулись в гостиницу оооооочень уставшие и очень довольные. Спасибо большое
Экскурсовод Бек, создал очень хороший порядок того что мы хотели увидеть в очень лёгкой и приятной атмосфере.
Мы вернулись в гостиницу оооооочень уставшие и очень довольные. Спасибо большое
Е
Елена
5 окт 2025
Все прошло замечательно,без спешки и суеты все что хотели, посмотрели,спасибо Беку, купил нам билеты в сад цветов, спрашивал хотим ли мы еще куда-нибудь,в отель вернулись уставшие но довольные.
С
Сергей
1 окт 2025
Отдыхали в ОАЭ в конце сентября. Брали индивидуальную экскурсию по Дубаю с Беком. Было очень интересно. Бек подробно всё рассказал, показал основные достопримечательности Дубая, отвечал на все наши вопросы, давал
V
Vladislav
4 сен 2025
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемое путешествие по Дубаю
Познакомьтесь с Дубаем глазами местного жителя. Узнайте о его истории, культуре и знаменитых достопримечательностях. Вас ждёт незабываемое путешествие
Завтра в 08:00
22 ноя в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Такой разный Дубай: от истории до небоскребов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая, где история встречается с современностью. Исследуйте Старый город и наслаждайтесь роскошью Дубай Марины
Начало: У вашего отеля у Дубае
24 ноя в 09:00
30 ноя в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай: Личное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от Бурдж-Халифы до Дубай Молла, от Музея будущего до Дубай Марина. Узнайте историю и современную жизнь города
22 ноя в 08:30
23 ноя в 08:30
$195 за всё до 4 чел.