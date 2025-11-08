Мои заказы

Индивидуальная экскурсия по Дубаю

На нашей экскурсии вы комфортно посетите такие достопримечательности, как Старый город, Рамка Дубая, Бурдж Аль-Араб, Музей будущего и Бурдж Халифа, а также насладитесь шоу фонтанов. Погрузитесь в атмосферу этого удивительного города и откройте для себя его красоту!
5
42 отзыва
Описание экскурсии

Увлекательная экскурсия по Дубаю Здравствуйте, уважаемые гости ОАЭ! На нашей экскурсии вы будете чувствовать себя комфортно и в восторге от посещения всех достопримечательностей, никто вас не будет торопить. Вы сможете насладиться атмосферой Старого города, увидеть впечатляющую Рамку Дубая и познакомиться с инновациями в Музее будущего. Также вас ждёт знакомство с великолепием Бурдж Аль-Араб и красотой Мадинат Джумейра. Не упустите возможность увидеть Золотых скакунов и посетить Дубай Мол. Завершит ваш день восхитительный Бурдж Халифа и захватывающее шоу фонтанов. Погрузитесь в атмосферу этого удивительного города и насладитесь его красотой! Важная информация:
  • Входные билеты на объекты не включены в стоимость (но гид может организовать покупку).
  • Программа и посещаемые объекты могут меняться по запросу туриста.
  • Есть возможность встречи с аэропорта и подвоза в аэропорт после экскурсии (заранее сообщите об этом).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый город
  • Рамка Дубая
  • Музей будущего
  • Бурдж Ал Араб
  • Мадинат Джумейра
  • Золотые скакуны
  • Дубай Марина
  • Дубай мол
  • Бурдж Халифа
  • Шоу фонтаны
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Вода без газа
Что не входит в цену
  • Входные билеты на объекты (гид может организовать покупку)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Входные билеты на объекты не включены в стоимость (но гид может организовать покупку)
  • Программа и посещаемые объекты могут меняться по запросу туриста
  • Есть возможность встречи с аэропорта и подвоза в аэропорт после экскурсии (заранее сообщите об этом)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
3
1
2
1
V
Victor
8 ноя 2025
Отличная экскурсия, очень приятный гид. Отвез по индивидуальному маршруту, везде ждал, давал советы, помогал с покупаем, общался с продавцами. Отлично провели день
М
Марина
7 ноя 2025
Были в Дубаи семьей, заказали индивидуальную экскурсию у Бека, так как самим очень трудно и по времени невозможно много посмотреть. Очень советую всем так как Бек знает отлично Дубаи и
читать дальше

ее историю, знает где есть красивые места для фото, достал нам билеты на круг общения и подождал пока мы на нем покатались, вообще отличный парень завезет вас куда попросите. Потом после экскурсии мы решили остаться погулять еще, а Бек завез все наши покупки в отель. Мы все остались очень довольны, много посмотрели и многое узнали. Всем советую

А
Андрей
30 окт 2025
Доброго дня. Брали индивидуальную экскурсию у этого организатора и остались очень довольны! В Дубае мы были проездом, Бек забрал нас с аэропорта и так началось наше знакомство с культурой и
читать дальше

историей этого города. Ездили по городу с утра до вечера, посмотрели большинство достопримечательностей, узнали много нового, сделали много красивейших фотографий! Бек знает все инстаграммные места города, где получатся лучшие фото на любую локацию, что бы открылась вся красота места. Так же огромный плюс в том что на обед он отвёз в местное кафе "Сказка", там было очень вкусно и по адекватным ценам, порции были от души большими, по этому можно наестся от одного блюда.
В итоге мы с женой остались в полном восторге, влюбились в это прекрасное место и планируем вернутся сюда для полноценного отдыха, потому что тут очень много интересного и за один день всего не посмотреть! Советуем этого организатора, берите и не задумывайтесь, если хотите узнать этот город лучше!

S
Sergey
29 окт 2025
Добрый день всем, брали индивидуальную экскурсию по Дубаю, наш гид был Бек. Хочу отдельно поблагодарить Бека за индивидуальный подход, Бек услышал все наши пожеланию и сделал знакомство с Дубаем просто не забываемым, все подробно рассказал, посоветовал куда лучше сходить, рассказал тонкости каждого объекта достопримечательности видно человек находится на своем месте и любит свою работу. Однозначно советую обращаться.
В
Валерия
23 окт 2025
Если вы оказались в Дубаи, обязательно берите себе в помощники Бека! Провёл восхитительную экскурсию по всем знаковым достопримечательностям, показывал наилучшие точки для фото, сам фотографировал на свой телефон, потом скинул
читать дальше

фото. Раздаёт вай-фай, вы ни на минуту не останетесь без связи, пока вы рядом. На обед свозил в кафе, где знакомые понятные блюда домашней и среднеазиатской кухни по адекватной цене. Особо отметим его уважительное отношение к нам как к туристам. Мы были с двумя дочками (3 и 10 лет), которые стойко выдержали 10 часовую поездку, в том числе благодаря Беку, так как общение с ним было на одной волне, лёгкое и непринуждённое. Бек, если ты это читаешь, спасибо тебе ещё раз! Ты сделал наш день))) С уважением, Евгений и Валерия

А
Александр
20 окт 2025
Смело можно рекомендовать Бека для погружения в атмосферу Дубая и ОАЭ в целом. Досконально знает историю Эмиратов и не только) Отвечает на любые вопросы, знает все уголки и лучшие места
читать дальше

для фото и как бонусом, сам же вас сфотографирует, как профи. Приехал за нами на комфортном авто в назначенное время, весь день сопровождал. Отвёз в недорогое кафе, с суперогромными блюдами) Успели побывать везде, даже к фонтанам, несмотря на Дубайские пробки, успели вовремя и на вип места. Мы супругой остались довольны:)

Н
Надежда
17 окт 2025
Бек потрясающий экскурсовод, понимающий, терпеливый и добрый человек) Рассказал о культуре страны, отвез всюду, куда просили, помог найти то, что искали, помогал с билетами, подсказывал как и где лучше) все на высшем уровне, остались в восторге!
В
Валентина
13 окт 2025
Прекрасный экскурсовод, вдохновляющий своими знаниями и позитивом
Великолепный гид, умеющий рассказать о Дубае увлекательно! И просто замечательный человек, с которым было приятно и интересно путешествовать. Благодаря Беку мы увидели все основные достопримечательности Дубая. Это были живые экскурсии, наполненные интересными фактами и событиями, о которых очень интересно было узнать. Рекомендую очень!
Я
Ярослав
12 окт 2025
Мы с женой очень довольны работой Бека! Он во время забрал нас с отеля и мы поехали по Дубаю с запланированным им и нами маршрутами, мы добавили часть локаций. По
читать дальше

ходу Бек рассказывал историю Эмиратов, Дубая, шейхов. Отвечал на все наши вопросы. Отлично фотографировал нас на всех локациях. Мы оперативно с 11 до 21:00 посмотрели:
1) пальма Вью
2) Колесо обозрения
3) Старый город
4) Вид на парус и Венецию
5) Дубай Марину
6) поднялись на Скай вью и прокатились на стеклянной горке (ее я вам Не советую)
7) прогулялись по Дубай моллу и. Успели пошопиться, сфоткались в чайна таун и возле фонтана и аквариума
8) финал - вкусно поужинали в видом ресторане на Фонтаны и Бурдж халифу

Бек в процессе покупал билеты, если они нам требовались. Четко знает куда идти и где парковаться!

Цена и качество -10000% стоит того!
Без Бека мы бы точно не успели ничего посмотреть, и просто зажарились в Дубае 😁

В общем, если Вы думаете, то 100% берите Бека и кайфуйте 🔥

К
Кристина
11 окт 2025
М
Максим
7 окт 2025
Отабек, провез по всем достопримечательностям, ответил на все вопросы. Помог найти вкусную и дешёвую еду! Был терпелив и внимателен. Единственно хотелось бы побольше местечковых историй и особенностей, которые знают только местные!
A
Andrey
6 окт 2025
Увидели и услышали больше чем ожидали.
Экскурсовод Бек, создал очень хороший порядок того что мы хотели увидеть в очень лёгкой и приятной атмосфере.
Мы вернулись в гостиницу оооооочень уставшие и очень довольные. Спасибо большое
Е
Елена
5 окт 2025
Все прошло замечательно,без спешки и суеты все что хотели, посмотрели,спасибо Беку, купил нам билеты в сад цветов, спрашивал хотим ли мы еще куда-нибудь,в отель вернулись уставшие но довольные.
С
Сергей
1 окт 2025
Отдыхали в ОАЭ в конце сентября. Брали индивидуальную экскурсию по Дубаю с Беком. Было очень интересно. Бек подробно всё рассказал, показал основные достопримечательности Дубая, отвечал на все наши вопросы, давал
читать дальше

время на фотографирование. Машина комфортная, вода входила в стоимость экскурсии. Бек пошёл навстречу и внёс изменения по маршруту экскурсии в соответствии с нашими пожеланиями. Всё прошло замечательно, все остались довольны. Большое спасибо. Рекомендуем.

V
Vladislav
4 сен 2025

