историей этого города. Ездили по городу с утра до вечера, посмотрели большинство достопримечательностей, узнали много нового, сделали много красивейших фотографий! Бек знает все инстаграммные места города, где получатся лучшие фото на любую локацию, что бы открылась вся красота места. Так же огромный плюс в том что на обед он отвёз в местное кафе "Сказка", там было очень вкусно и по адекватным ценам, порции были от души большими, по этому можно наестся от одного блюда.

В итоге мы с женой остались в полном восторге, влюбились в это прекрасное место и планируем вернутся сюда для полноценного отдыха, потому что тут очень много интересного и за один день всего не посмотреть! Советуем этого организатора, берите и не задумывайтесь, если хотите узнать этот город лучше!