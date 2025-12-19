Поездка по Дубаю на кабриолете — это возможность увидеть город без преград: архитектуру, свет, масштаб и ритм мегаполиса.
Мы проедем по ключевым районам, сделаем остановки для фото и видео и посмотрим на Дубай днём или вечером.
Описание водной прогулки
- Музей будущего
- Финансовый район Дубая
- Даунтаун и Бурдж-Халифа
- «Бурдж-эль-Араб» и район Джумейра
- Пальма Джумейра и отель «Атлантис»
- Дубай Марина
- Колесо обозрения Ain Dubai (Bluewaters Island)
Это экскурсия в гибком формате: если захотите, я буду сопровождать поездку рассказами об истории города, либо же сделаю акцент на личном опыте жизни здесь. А можем просто послушать музыку! Маршрут и время проведения (день/вечер/ночь) можно скорректировать по договорённости.
Организационные детали
- Входные билеты в музеи, галереи и на смотровые площадки оплачиваются отдельно по желанию
- В жаркое время рекомендую головной убор
- В кабриолете для вас всегда есть питьевая вода
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Дубае
Проживаю и работаю в Дубае с 2010 года. Люблю всем сердцем ОАЭ. Будучи профессионалом своего дела и прекрасным собеседником, причём с отличным чувством юмора, даю много интересной и полезной информации для путешественников. Со мной всегда приятно поболтать на любые темы. Выкладываюсь на все 100%, делюсь всем самым главным в области истории, культуры, географии и традиций этой удивительной страны.
