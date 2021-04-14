Любителям настоящих приключений в Аравийской пустыне предлагаем освоить новый маршрут — отправиться на джипах в пустыню и ощутить невероятный драйв покорения песчаных дюн.
Описание экскурсии
Наперегонки с ветром пустыни
Местные арабы полюбили катание на автомобилях по барханам — поэтому и рекомендуют всем гостям Эмиратов испытать истинный восторг от катания наперегонки с ветром пустыни по крутым барханам. Сафари с ужином
Выезжая из отеля после обеда, Вы отправитесь в пустыню не только покорять крутые барханы, но и смотреть шоу-программу, а также ужинать в бедуинском кемпе. Вас забирают из отеля на индивидуальном джипе, привозят в пустыню, катают по барханам на джипе, далее привозят в лагерь, где проходит краткое катание на верблюдах, девушкам рисуют тату хной, можно покататься на сенд борде. Затем организуется ужин с барбекю и программа с танцем живота, танурой и огненным шоу. Важная информация Как лучше всего одеться в поездку? Желательно быть в комфортной одежде спортивного стиля, обувь кроссовки или Сланцы. Важная информация: Оплатите депозит на сайте
Каждый день, 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аравийская пустыня
- Живое представление
- Ужин в бедуинском кемпинге
Что включено
- Катание по дюнам
- Индивидуальное авто
- Англо говорящий профессиональный водитель
- Живое представление
- Ужин
- Краткое катание на верблюдах
Что не входит в цену
- Фотоссесия
- Личные расходы туристов
- Алкоголь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в любом отеле Шарджи или Аджмана
Завершение: Любой отель в Шардже или Аджмане
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, 15:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Оплатите депозит на сайте
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Sajjad
14 апр 2021
Супер. Больше чем я ожидал. Удивительные шоу показали.
