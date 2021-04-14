Наперегонки с ветром пустыни

Местные арабы полюбили катание на автомобилях по барханам — поэтому и рекомендуют всем гостям Эмиратов испытать истинный восторг от катания наперегонки с ветром пустыни по крутым барханам. Сафари с ужином

Выезжая из отеля после обеда, Вы отправитесь в пустыню не только покорять крутые барханы, но и смотреть шоу-программу, а также ужинать в бедуинском кемпе. Вас забирают из отеля на индивидуальном джипе, привозят в пустыню, катают по барханам на джипе, далее привозят в лагерь, где проходит краткое катание на верблюдах, девушкам рисуют тату хной, можно покататься на сенд борде. Затем организуется ужин с барбекю и программа с танцем живота, танурой и огненным шоу. Важная информация Как лучше всего одеться в поездку? Желательно быть в комфортной одежде спортивного стиля, обувь кроссовки или Сланцы. Важная информация: Оплатите депозит на сайте