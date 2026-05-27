Если вы хотите погрузиться в традиции региона и утолить жажду скорости, наша программа для вас.
В этой поездке вы откроете для себя красоту и атмосферу дубайской пустыни, прикоснётесь к живым символам нашей земли и ощутите, как из-под колёс багги взлетает песок. Рекомендуем запечатлеть все моменты на фото и видео — оно того стоит!
Описание экскурсии
Удобный трансфер
Мы заберём вас из отеля и доставим обратно. Вы можете расслабиться и отдохнуть.
Экстремальное катание на багги
Наши опытные гиды проведут инструктаж и обеспечат безопасность, а вы насладитесь ощущением свободы и скорости.
Поездка на верблюде
Классическая часть пустынного приключения. Эта короткая аутентичная прогулка позволит ощутить дух древних кочевников и сделать фотографии на фоне бескрайних песков.
Встреча с соколом
Арабский сокол — признанный символ пустынных просторов и богатых культурных традиций региона. Вы познакомитесь с ним поближе и сможете сделать фото на память.
Организационные детали
- За дополнительную оплату можем организовать трансфер из других эмиратов (детали уточняйте в переписке)
- Минимальный возраст водителя багги — 18 лет. Дети от 4 лет могут участвовать как пассажиры
- Обратите внимание: стоимость указана за 1 багги. Багги рассчитаны на 2 и 4 человек (это отражено в билетах)
- Дополнительные расходы (по желанию): сувениры, перекус. Остальное входит в стоимость программы
- С вами будет англоговорящий сопровождающий из нашей команды
Экипировка
- Использование защитного шлема обязательно
- Рекомендуем надевать пыленепроницаемую одежду и закрытую обувь
ежедневно в 09:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|2-х местный багги 30 мин.
|$238
|2-х местный багги 60 мин.
|$295
|4-х местный багги 30 мин.
|$333
|4-х местный багги 60 мин.
|$380
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Дубая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 9243 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ.
