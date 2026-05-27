Если вы хотите погрузиться в традиции региона и утолить жажду скорости, наша программа для вас. В этой поездке вы откроете для себя красоту и атмосферу дубайской пустыни, прикоснётесь к живым символам нашей земли и ощутите, как из-под колёс багги взлетает песок. Рекомендуем запечатлеть все моменты на фото и видео — оно того стоит!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Удобный трансфер

Мы заберём вас из отеля и доставим обратно. Вы можете расслабиться и отдохнуть.

Экстремальное катание на багги

Наши опытные гиды проведут инструктаж и обеспечат безопасность, а вы насладитесь ощущением свободы и скорости.

Поездка на верблюде

Классическая часть пустынного приключения. Эта короткая аутентичная прогулка позволит ощутить дух древних кочевников и сделать фотографии на фоне бескрайних песков.

Встреча с соколом

Арабский сокол — признанный символ пустынных просторов и богатых культурных традиций региона. Вы познакомитесь с ним поближе и сможете сделать фото на память.

Организационные детали

За дополнительную оплату можем организовать трансфер из других эмиратов (детали уточняйте в переписке)

Минимальный возраст водителя багги — 18 лет. Дети от 4 лет могут участвовать как пассажиры

Обратите внимание: стоимость указана за 1 багги. Багги рассчитаны на 2 и 4 человек (это отражено в билетах)

Дополнительные расходы (по желанию): сувениры, перекус. Остальное входит в стоимость программы

С вами будет англоговорящий сопровождающий из нашей команды

Экипировка