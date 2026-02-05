Погрузитесь в атмосферу настоящей Аравии во время захватывающего путешествия на верблюде по дюнам Дубая! Вы откроете для себя красоту пустыни, пройдёте по живописным песчаным тропам и насладитесь бескрайними пейзажами.

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Описание экскурсии

Путешествие на «корабле пустыни» подарит незабываемые впечатления и прикосновение к древним традициям. Вы исследуете золотые дюны, узнаете больше о культуре кочевников и почувствуете особый ритм жизни в пустыне.

Опытные инструкторы помогут новичкам уверенно освоиться в седле. А тем, кто уже знаком с прогулками на верблюдах, откроют новые горизонты.

Организационные детали