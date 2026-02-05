Погрузитесь в атмосферу настоящей Аравии во время захватывающего путешествия на верблюде по дюнам Дубая! Вы откроете для себя красоту пустыни, пройдёте по живописным песчаным тропам и насладитесь бескрайними пейзажами.
Описание экскурсии
Путешествие на «корабле пустыни» подарит незабываемые впечатления и прикосновение к древним традициям. Вы исследуете золотые дюны, узнаете больше о культуре кочевников и почувствуете особый ритм жизни в пустыне.
Опытные инструкторы помогут новичкам уверенно освоиться в седле. А тем, кто уже знаком с прогулками на верблюдах, откроют новые горизонты.
Организационные детали
- Катание на верблюде занимает 30 или 60 мин. Трансфер — около 60 мин в одну сторону
- Необходимо иметь при себе электронную копию ваучера (высылаем после бронирования)
- На верблюде могут кататься одновременно 2 человека. Цена указана за верблюда
- Беременным женщинам и гостям с болями в спине поездка не рекомендуется
- С вами будет инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Поездка на верблюде 30 мин.
|$60
|Поездка на верблюде 60 мин.
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 9287 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Взяли катание на верблюде 60 минут. Оказалось лучше, чем думали. приехали на локацию, там кафе, магазинчик, туалет, касса, верблюды, лошади, квадроциклы и багги.
мы вдвоем катались на 1 верблюде, с нами
мы вдвоем катались на 1 верблюде, с нами
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