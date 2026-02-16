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деталях экскурсии несколько раз и в нескольких мессенджерах,чтобы мы точно увидели и все поняли😄 Отношение,которое редко встретишь, чувствуется небезразличие и профессионализм, желание порадовать и удивить людей, доверившихся им.

Стоимость экскурсии намного ниже,при том что качество превышает ожидание.

Шераз очень внимательно относился к нашим пожеланиям,учитывал просьбы всех и старался угодить каждому,помогал во всех вопросах,сориентировал на ужине по локациям,рассадил всех по местам,потом встретил,всегда был на виду. Чувствовалась забота и безопасность. (не всем так повезло с гидом😏)

Сама экскурсия состояла из нескольких пунктов. Встреча и возвращение в отель на комфортном авто,катание на квадроциклах, верблюдах,фото на закате в пустыне,дрифт на джипах по дюнам,шоу-программа,роспись хной,фото в народных костюмах, ужин,напитки.

Волшебные впечатления на всю жизнь ❤️рекомендую