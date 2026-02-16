Мы хотим подарить вам яркие эмоции и настоящий пустынный драйв — тот самый опыт, ради которого приезжают в Эмираты. Вы прокатитесь на подготовленных джипах по дюнам. Увидите закат среди безмолвных песков.
И конечно, окунётесь в атмосферу бедуинской деревни — посмотрите шоу и попробуете национальные блюда.
И конечно, окунётесь в атмосферу бедуинской деревни — посмотрите шоу и попробуете национальные блюда.
Описание экскурсии
15:00–16:00 — сбор путешественников
16:00–17:00 — дорога до лагеря (с остановкой)
17:00–17:40 — прибытие в лагерь бедуинов
- Вы сделаете фото с верблюдом и прокатитесь верхом.
- По желанию — покатаетесь на квадроциклах.
17:40 — сафари в пустыне
- Вы отправитесь на сафари по дюнам на подготовленных джипах (20–30 мин).
- В пустыне мы сделаем остановку для фото и сэндбординга.
- Затем мы вернемся в лагерь — по желанию можно сделать роспись хной и фото в национальной одежде.
19:00 — ужин и шоу
- Вы попробуете блюда бедуинской кухни, оцените национальные вкусы и ароматы.
- И насладитесь развлекательной программой — танцем танура, танцем живота и огненным шоу.
21:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных джипах Land Cruiser 200, Toyota Sequoia или Nissan Рatrol, в машинах есть питьевая вода.
- Программа подходит путешественникам любого возраста. Дети до 3 лет — бесплатно.
- С вами будет профессиональный англоязычный водитель из нашей команды. Он предоставит вам реквизит для фото (летящее платье и флаги) и пофотографирует на ваш телефон.
Что включено в стоимость, а что — нет
- В стоимость входят трансфер, ужин (рис, паста, салаты, вегетарианские блюда), безалкогольные напитки, развлекательная программа, сафари и один круг катания на верблюде.
- Дополнительно оплачиваются: продление катания на верблюде (20 дирхамов за 10 мин) или квадроцикле (160 дирхамов за 30 мин), алкогольные напитки.
- Если не хотите ждать открытия шведского стола, можно поужинать заранее — 50 дирхамов с чел.
Важно знать
- В лагере и на сафари с вами будут и другие путешественники. По запросу мы можем провести программу в индивидуальном формате — $285 за машину (до 6 человек).
- Мы не сможем забрать вас из отдалённых районов (Jebel Ali, Silicon Oasis, Arabian Ranches, Ibn Batutta, Dubai Land, JVC, Motor City).
ежедневно в 13:00 и 13:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$41
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 13:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 33 туристов
Я живу в ОАЭ с 2009 года и с удовольствием открою для вас эту удивительную страну с её роскошью, историей и скрытыми жемчужинами. Моя команда — это опытные лицензированные гиды, для
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хотелось бы выразить огромную благодарность за великолепную организацию и проведение мероприятия Нодиру и Шеразу!!
Нодир был на связи все время, доброжелательно и подробно отвечал на все вопросы,заранее предупреждал нас о всех
Нодир был на связи все время, доброжелательно и подробно отвечал на все вопросы,заранее предупреждал нас о всех
+2
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