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Сафари по дюнам, ужин в пустыне и вечернее шоу - в поездке из Дубая

Ощутить выброс адреналина и провести вечер в атмосфере восточной сказки
Мы хотим подарить вам яркие эмоции и настоящий пустынный драйв — тот самый опыт, ради которого приезжают в Эмираты. Вы прокатитесь на подготовленных джипах по дюнам. Увидите закат среди безмолвных песков.

И конечно, окунётесь в атмосферу бедуинской деревни — посмотрите шоу и попробуете национальные блюда.
5
1 отзыв
Сафари по дюнам, ужин в пустыне и вечернее шоу - в поездке из Дубая
Сафари по дюнам, ужин в пустыне и вечернее шоу - в поездке из Дубая
Сафари по дюнам, ужин в пустыне и вечернее шоу - в поездке из Дубая

Описание экскурсии

15:00–16:00 — сбор путешественников

16:00–17:00 — дорога до лагеря (с остановкой)

17:00–17:40 — прибытие в лагерь бедуинов

  • Вы сделаете фото с верблюдом и прокатитесь верхом.
  • По желанию — покатаетесь на квадроциклах.

17:40 — сафари в пустыне

  • Вы отправитесь на сафари по дюнам на подготовленных джипах (20–30 мин).
  • В пустыне мы сделаем остановку для фото и сэндбординга.
  • Затем мы вернемся в лагерь — по желанию можно сделать роспись хной и фото в национальной одежде.

19:00 — ужин и шоу

  • Вы попробуете блюда бедуинской кухни, оцените национальные вкусы и ароматы.
  • И насладитесь развлекательной программой — танцем танура, танцем живота и огненным шоу.

21:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных джипах Land Cruiser 200, Toyota Sequoia или Nissan Рatrol, в машинах есть питьевая вода.
  • Программа подходит путешественникам любого возраста. Дети до 3 лет — бесплатно.
  • С вами будет профессиональный англоязычный водитель из нашей команды. Он предоставит вам реквизит для фото (летящее платье и флаги) и пофотографирует на ваш телефон.

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входят трансфер, ужин (рис, паста, салаты, вегетарианские блюда), безалкогольные напитки, развлекательная программа, сафари и один круг катания на верблюде.
  • Дополнительно оплачиваются: продление катания на верблюде (20 дирхамов за 10 мин) или квадроцикле (160 дирхамов за 30 мин), алкогольные напитки.
  • Если не хотите ждать открытия шведского стола, можно поужинать заранее — 50 дирхамов с чел.

Важно знать

  • В лагере и на сафари с вами будут и другие путешественники. По запросу мы можем провести программу в индивидуальном формате — $285 за машину (до 6 человек).
  • Мы не сможем забрать вас из отдалённых районов (Jebel Ali, Silicon Oasis, Arabian Ranches, Ibn Batutta, Dubai Land, JVC, Motor City).

ежедневно в 13:00 и 13:30

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$41
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 13:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир
Нодир — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 33 туристов
Я живу в ОАЭ с 2009 года и с удовольствием открою для вас эту удивительную страну с её роскошью, историей и скрытыми жемчужинами. Моя команда — это опытные лицензированные гиды, для
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которых комфорт и безупречный сервис стоят на первом месте. Мы создаём индивидуальные маршруты, наполняем их атмосферой восточной сказки и заботимся о каждой детали, чтобы ваше путешествие стало незабываемым. С нами вы получите не просто экскурсию, а эксклюзивный опыт, который останется в памяти на всю жизнь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Жанна
Хотелось бы выразить огромную благодарность за великолепную организацию и проведение мероприятия Нодиру и Шеразу!!
Нодир был на связи все время, доброжелательно и подробно отвечал на все вопросы,заранее предупреждал нас о всех
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деталях экскурсии несколько раз и в нескольких мессенджерах,чтобы мы точно увидели и все поняли😄 Отношение,которое редко встретишь, чувствуется небезразличие и профессионализм, желание порадовать и удивить людей, доверившихся им.
Стоимость экскурсии намного ниже,при том что качество превышает ожидание.
Шераз очень внимательно относился к нашим пожеланиям,учитывал просьбы всех и старался угодить каждому,помогал во всех вопросах,сориентировал на ужине по локациям,рассадил всех по местам,потом встретил,всегда был на виду. Чувствовалась забота и безопасность. (не всем так повезло с гидом😏)
Сама экскурсия состояла из нескольких пунктов. Встреча и возвращение в отель на комфортном авто,катание на квадроциклах, верблюдах,фото на закате в пустыне,дрифт на джипах по дюнам,шоу-программа,роспись хной,фото в народных костюмах, ужин,напитки.
Волшебные впечатления на всю жизнь ❤️рекомендую

Хотелось бы выразить огромную благодарность за великолепную организацию и проведение мероприятия Нодиру и Шеразу!!
Хотелось бы выразить огромную благодарность за великолепную организацию и проведение мероприятия Нодиру и Шеразу!!
Хотелось бы выразить огромную благодарность за великолепную организацию и проведение мероприятия Нодиру и Шеразу!!
Хотелось бы выразить огромную благодарность за великолепную организацию и проведение мероприятия Нодиру и Шеразу!!
Хотелось бы выразить огромную благодарность за великолепную организацию и проведение мероприятия Нодиру и Шеразу!!
Хотелось бы выразить огромную благодарность за великолепную организацию и проведение мероприятия Нодиру и Шеразу!!
Хотелось бы выразить огромную благодарность за великолепную организацию и проведение мероприятия Нодиру и Шеразу!!
Хотелось бы выразить огромную благодарность за великолепную организацию и проведение мероприятия Нодиру и Шеразу!!+2
Хотелось бы выразить огромную благодарность за великолепную организацию и проведение мероприятия Нодиру и Шеразу!!
Хотелось бы выразить огромную благодарность за великолепную организацию и проведение мероприятия Нодиру и Шеразу!!
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