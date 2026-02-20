А Алёна

Ездили на экскурсию 20 февраля, с ребёнком 5 лет. Отличный водитель, приехал во время, чистая комфортная машина. По приезду также всё отлично- не затянуто, не навязанно. Сначала катание на квадроциклах/багги, потом катание на верблюдах с фото (небольшой круг, вполне хватает его; верблюды красивые ухоженные). И самый экстрим- это катание на джипе по пустыне, это просто неожиданно офигенно! Спасибо за экскурсию!