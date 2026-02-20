Утреннее сафари — это возможность увидеть пустыню в её самом красивом и спокойном состоянии.
Пока город только просыпается, вы отправитесь к золотым пескам, прокатитесь на внедорожнике, попробуете сэндбординг и совершите короткую прогулку на верблюде.
Прохладный воздух, мягкий свет и отсутствие толп путешественников сделают поездку особенно комфортной.
Пока город только просыпается, вы отправитесь к золотым пескам, прокатитесь на внедорожнике, попробуете сэндбординг и совершите короткую прогулку на верблюде.
Прохладный воздух, мягкий свет и отсутствие толп путешественников сделают поездку особенно комфортной.
Описание экскурсии
Ранним утром вас встретит лицензированный водитель и отвезёт к дюнам за пределами города. Дорога займёт 45–60 минут
В нашей программе:
- Сафари по дюнам (30–45 минут). Драйв на золотых склонах с остановками на смотровых точках
- Фотопауза. Панорамные виды и мягкое солнце — лучший момент для съёмки пустыни
- Сэндбординг. Катание по песку на доске подойдёт даже новичкам
- Прогулка на верблюде и возможность сделать колоритные фото
Перед отъездом вам предложат воду и безалкогольные напитки. Около полудня доставим вас в ваш отель.
Организационные детали
- Поездка не подойдёт беременным женщинам и гостям с серьёзными заболеваниями позвоночника, шеи или сердца. Желательна базовая физическая подготовка
- Трансфер на полноприводных автомобилях с кондиционером (Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol или аналогичные). Есть детские автокресла, предоставляются по запросу и при наличии
- С вами будет один из гидов нашей команды
Включено:
- Трансфер из отеля и обратно
- Сафари по дюнам на внедорожнике 4×4
- Сэндбординг
- Прогулка на верблюде
- Фотоостановки в пустыне
Оплачивается дополнительно и по желанию:
- Катание на багги — 800 дирхам за 2 человека и 1000 дирхам за 3 человек
- Катание на квадроциклах — 150 дирхам (1-местный), 250 дирхам (2-местный)
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саджад — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 34 туристов
Мы — команда опытных русскоговорящих гидов с глубоким знанием природы, культуры и истории Дубая. Сопровождаем гостей на сафари по дюнам, делимся интересными фактами о флоре и фауне пустыни, рассказываем о жизни бедуинов и традициях региона. Наши программы устроены так, чтобы каждый этап путешествия был безопасным, увлекательным и насыщенным впечатлениями. Опыт работы команды водителей и инструкторов гарантирует высокий уровень комфорта и профессионализма.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ездили на экскурсию 20 февраля, с ребёнком 5 лет. Отличный водитель, приехал во время, чистая комфортная машина. По приезду также всё отлично- не затянуто, не навязанно. Сначала катание на квадроциклах/багги, потом катание на верблюдах с фото (небольшой круг, вполне хватает его; верблюды красивые ухоженные). И самый экстрим- это катание на джипе по пустыне, это просто неожиданно офигенно! Спасибо за экскурсию!
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