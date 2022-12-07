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Описание
Что вас ждет
Попробуйте традиционную эмиратскую кухню и узнайте больше о жизни в Объединенных Арабских Эмиратах на 1,5-часовом культурном обеде в Центре шейха Мохаммеда (SMCCU) с англоязычным гидом.
Центр SMCCU, расположенный в традиционном доме с ветряной башней в торговой деревне Аль-Бастакия исторического района Аль-Фахиди, был создан для повышения осведомленности и демистификации местной культуры и обычаев Объединенных Арабских Эмиратов.
Вы узнаете больше о местной жизни, попробуете настоящие эмиратские блюда, услышите рассказ о культуре и традициях ОАЭ. Сядете во дворе на традиционные напольные подушки и попробуете арабский кофе и финики, а также разнообразные местные блюда, в том числе десерт.
Задайте своему сопровождающему любые вопросы, следуя девизу SMCCU «Открытые двери, открытый разум». Каждый ужин уникален, как и вопросы, которые вы хотите задать. Узнайте о местной культуре и религии в неформальной и непринужденной обстановке.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
обед в Центре культуры шейха Мохаммеда,
выбор блюд местной эмиратской кухни,
англоязычный сопровождающий,
настоящий арабский кофе, чай и финики.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Пн., вт., ср., чт. в 13:00.
Ответы на вопросы
Что входит
Обед в Центре культуры шейха Мохаммеда
Выбор блюд местной эмиратской кухни
Настоящий арабский кофе, чай и финики
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: район Аль-Фахиди, Аль-Мусалла-Роуд, д. 26
Завершение: район Аль-Фахиди, Аль-Мусалла-Роуд, д. 26 (рядом с Правительственным двором)
Когда и сколько длится?
Когда: Пн., вт., ср., чт. в 13:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
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1
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Е
Евгения
7 дек 2022
Отличная, вкусная еда и интересная беседа!
Н
Нюта
6 дек 2022
Общение было очень открытым, можно было обо всем расспросить. Благодаря этому мы многое узнали и поняли об Эмиратах.
Ю
Юрий
5 дек 2022
Отлично. Рекомендую!
А
Артем
5 дек 2022
Удивительное гостеприимство! Отличное знакомство с обычаями Эмиратов. Еда была вкусной. Два ведущих сделали тур незабываемым.
Д
Дженнет
5 дек 2022
Понравилась презентация культурных и вкусовых традиций Эмиратов. Все происходит на английском языке. Можно задавать вопросы, чтобы узнать больше о стране.
Ж
Жанна
3 дек 2022
Мы были одни на обеде, поэтому у нас была личная встреча с ведущим. Самая добрая Рукайя рассказала нам о Дубае. Мы получили ответ на каждый вопрос. Мои сыновья 14 и 11 лет были в восторге. На обед была вкусная еда. Всем было очень приятно, мы узнали много нового о традициях, истории и повседневной жизни в Дубае.
И
Игорь Пак
2 дек 2022
Встретились в SMCCU, и, сняв обувь, мы все вместе сели за еду. Две очень симпатичные женщины представились нам и объяснили, как традиционно едят в Эмиратах. Подали арабский кофе и можно было есть. При этом женщинам разрешалось задавать любые вопросы о стране, культуре и религии. Девизом этого было «Открытые сердца, открытые умы», а также были разрешены табуированные вопросы. К сожалению, наша группа была немного сдержанна, когда дело доходило до вопросов, потому что такая открытость — хорошая возможность. Но мне очень понравилась идея, стоящая за этим, объединить разные культуры и людей и лучше понять друг друга. Отличное приключение в самом сердце старого Дубая.
П
Павел
2 дек 2022
Отлично подходит для знакомства с местными традициями, можно задавать вопросы. Наш гид был особенно полезным и общительным. Действительно хороший тур, всем рекомендую.
А
Анна
1 дек 2022
Очень интересно, рекомендую!
К
Кирилл
1 дек 2022
Действительно здорово, очень интересно! Гид очень приятный, чувствуется, что она рада поделиться своей культурой и готова ответить на все вопросы. Мне понравилсось! Мы ели разные блюда, в основном на основе риса, чай, кофе и десерт. Рекомендую без колебаний!
В
Влад
1 дек 2022
Превосходно! Очень хороший гид. Информативная беседа. Очень рекомендую!