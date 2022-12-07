Пн., вт., ср., чт. в 13:00.

Что вас ждет

Попробуйте традиционную эмиратскую кухню и узнайте больше о жизни в Объединенных Арабских Эмиратах на 1,5-часовом культурном обеде в Центре шейха Мохаммеда (SMCCU) с англоязычным гидом.

Центр SMCCU, расположенный в традиционном доме с ветряной башней в торговой деревне Аль-Бастакия исторического района Аль-Фахиди, был создан для повышения осведомленности и демистификации местной культуры и обычаев Объединенных Арабских Эмиратов.

Вы узнаете больше о местной жизни, попробуете настоящие эмиратские блюда, услышите рассказ о культуре и традициях ОАЭ. Сядете во дворе на традиционные напольные подушки и попробуете арабский кофе и финики, а также разнообразные местные блюда, в том числе десерт.

Задайте своему сопровождающему любые вопросы, следуя девизу SMCCU «Открытые двери, открытый разум». Каждый ужин уникален, как и вопросы, которые вы хотите задать. Узнайте о местной культуре и религии в неформальной и непринужденной обстановке.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

обед в Центре культуры шейха Мохаммеда,

выбор блюд местной эмиратской кухни,

англоязычный сопровождающий,

настоящий арабский кофе, чай и финики.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.