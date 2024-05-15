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интересно рассказала про Абу-Даби, но к сожалению, про мечеть Шейха Зайда мы почти ничего не услышали, т. к. про нее рассказ был для тех, у кого была обзорная экскурсия, а нас повезли потом в парк Феррари. Парк Феррари понравился, очередей практически не было, но только накануне экскурсии сообщили, что не работает самый быстрый аттракцион - Формула Роса, но адреналина итак хватило. Комплексный обед на выбор в одном из 3-х ресторанов, без проблем нашли.