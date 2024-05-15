Экскурсии с обедом

Найдено 5 экскурсий в категории «С обедом» в Дубае на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Билеты
13 часов
28 отзывов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
«Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Билеты
1 час
6 отзывов
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
«Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Билеты
1 час
2 отзыва
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
«Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$90 за билет
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
🚗 На машине
Групповая
10 часов
20 отзывов
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
Самая известная святыня Эмиратов, парк автомобилей и обед в ресторане
Начало: ваш отель
«В стоимость включено: трансфер туда и обратно, обед в ресторане быстрого питания, билет в парк, посещение мечети»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$135 за человека
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
Индивидуальная
1.5 часа
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
Отобедать на высоте 50 метров над землёй и насладиться фантастическим видом
Начало: в районе Al Sufouh
«Обед как маленькое приключение»
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$290 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ilia
    15 мая 2024
    Билеты в парк Warner Brothers с обедом
    Супер!!!
  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Билеты в парк Warner Brothers с обедом
    Все прошло отлично! С билетами проблем не возникло, да и с едой тоже. Спасибо большое! Будем пользоваться!)
  • Д
    Дмитрий
    20 апреля 2024
    Билеты в парк Ferrari World с обедом
    Очень весело! Как детям так и взрослым очень понравиться!
  • Д
    Дмитрий
    6 апреля 2024
    Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
    Билеты прислали почти сразу после покупки) Очень довольны! Однозначно стоит покупать онлайн. По приезде было много народу, очереди
  • Н
    Наталья
    22 марта 2024
    Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
    Экскурсия организована не плохо, хотя и пересаживали в несколько автобусов, зато обратно очень быстро доехали на небольшом микроавтобусе. Гид очень
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    интересно рассказала про Абу-Даби, но к сожалению, про мечеть Шейха Зайда мы почти ничего не услышали, т. к. про нее рассказ был для тех, у кого была обзорная экскурсия, а нас повезли потом в парк Феррари. Парк Феррари понравился, очередей практически не было, но только накануне экскурсии сообщили, что не работает самый быстрый аттракцион - Формула Роса, но адреналина итак хватило. Комплексный обед на выбор в одном из 3-х ресторанов, без проблем нашли.

    Экскурсия организована не плохо, хотя и пересаживали в несколько автобусов, зато обратно очень быстро доехали наЭкскурсия организована не плохо, хотя и пересаживали в несколько автобусов, зато обратно очень быстро доехали наЭкскурсия организована не плохо, хотя и пересаживали в несколько автобусов, зато обратно очень быстро доехали на
  • И
    Ирина
    8 февраля 2024
    Билеты в парк Warner Brothers с обедом
    Прекрасный парк, отлично провели время. Спасибо
  • А
    Анастасия
    19 января 2024
    Феррари парк с обедом и посещением мечети
    Все хорошо организовано, все прошло успешно
  • П
    Павел
    15 января 2024
    Феррари парк с обедом и посещением мечети
    Ферари Парк обязателен к посещению, очень крутой парк с классными аттракционами от которых сносит крышу))) Найдется развлечение на любой возраст! Организация хорошая, билеты прислали вовремя
  • А
    Алла
    12 января 2024
    Феррари парк с обедом и посещением мечети
    Феррари парк. Ехали ради formula rossa. Галачку поставили. Ориентируйтесь на рост ребенка, много аттракционов с 1.3, от 90см всего 3
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    подходящих аттракциона нашли. Но для детей 15, 10 лет уже всё доступно. Очень стилизовано, в целом понравилось. Очереди на топовые аттракционы.

  • О
    Оксана
    27 ноября 2023
    Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
    По парку Феррари есть пару замечаний или больше просьба на будущее Если туристы берут питание, то примерно рассказать где находятся рестораны,
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    в которых можно перекусить или дать с собой план парка Мы искали долго. Точнее писать место сбора всех туристов по завершении экскурсии Некоторые ждали внутри перед входом Феррари парка, а не на улице центрального входа как надо было. А так всё отлично и интересно)

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «С обедом»

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  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "С обедом" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 90 до 290. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «С обедом», 56 ⭐ отзывов, цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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