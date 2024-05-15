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Билеты
13 часов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
«Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты
1 час
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
«Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты
1 час
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
«Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$90 за билет
Групповая
10 часов
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
Самая известная святыня Эмиратов, парк автомобилей и обед в ресторане
Начало: ваш отель
«В стоимость включено: трансфер туда и обратно, обед в ресторане быстрого питания, билет в парк, посещение мечети»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$135 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
Отобедать на высоте 50 метров над землёй и насладиться фантастическим видом
Начало: в районе Al Sufouh
«Обед как маленькое приключение»
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$290 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIlia15 мая 2024Супер!!!
- ММарина2 мая 2024Все прошло отлично! С билетами проблем не возникло, да и с едой тоже. Спасибо большое! Будем пользоваться!)
- ДДмитрий20 апреля 2024Очень весело! Как детям так и взрослым очень понравиться!
- ДДмитрий6 апреля 2024Билеты прислали почти сразу после покупки) Очень довольны! Однозначно стоит покупать онлайн. По приезде было много народу, очереди
- ННаталья22 марта 2024Экскурсия организована не плохо, хотя и пересаживали в несколько автобусов, зато обратно очень быстро доехали на небольшом микроавтобусе. Гид очень
- ИИрина8 февраля 2024Прекрасный парк, отлично провели время. Спасибо
- ААнастасия19 января 2024Феррари парк с обедом и посещением мечетиВсе хорошо организовано, все прошло успешно
- ППавел15 января 2024Феррари парк с обедом и посещением мечетиФерари Парк обязателен к посещению, очень крутой парк с классными аттракционами от которых сносит крышу))) Найдется развлечение на любой возраст! Организация хорошая, билеты прислали вовремя
- ААлла12 января 2024Феррари парк с обедом и посещением мечетиФеррари парк. Ехали ради formula rossa. Галачку поставили. Ориентируйтесь на рост ребенка, много аттракционов с 1.3, от 90см всего 3
- ООксана27 ноября 2023По парку Феррари есть пару замечаний или больше просьба на будущее Если туристы берут питание, то примерно рассказать где находятся рестораны,
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «С обедом»
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