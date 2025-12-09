Добро пожаловать в захватывающий мир будущего с экскурсией, которая перенесёт вас в современный и прогрессивный Дубай.
В сопровождении профессионального русскоязычного гида вы откроете для себя передовые технологии, футуристические архитектурные решения и смелые идеи, которые и делают этот город символом завтрашнего дня.
Описание экскурсии
Музей Будущего
- Вы погрузитесь в мир передовых технологий и идей, которые формируют завтрашний день.
- Изучите интерактивные инсталляции, которые рассказывают о будущем науки и искусства.
- И узнаете о новейших направлениях, которые меняют мир: искусственном интеллекте, робототехнике и не только.
Культовые небоскрёбы Дубая
- Сделаем небольшую остановку — вы знаковые здания, ставшие символами амбициозной архитектуры и инженерного мастерства.
- И услышите о том, как и почему создаются уникальные здания, бросающие вызов времени и традиционным строительным стандартам.
Смотровая площадка на Дубайском канале
- Вы полюбуетесь прекрасным видом на город.
- А гид расскажет о том, как Дубай развивается и растёт.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле Kia, Toyota, Honda, Mercedes или аналогичном.
- Входные билеты в Музей будущего оплачиваются дополнительно (мы поможем с покупкой) — $47, дети до 4 лет бесплатно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Рашид
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 1223 туристов
В туризме я работаю с 2006 года. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю
