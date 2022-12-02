Что вас ждет
Вы познакомитесь с гидом и начнете с приветственного напитка — арабского чая с финиками в ресторане Al Khayma Heritage в районе Аль-Фахиди. Здесь же можно попробовать лукаймат, рагаг и верблюжье молоко.
Полюбуемся зданиями в районах Аль-Фахиди и Аль-Сиф и отправимся в крупнейший на Ближнем Востоке музей кофе. Увидим процесс приготовления арабского кофе и узнаем, как кофе стал важной частью культуры ОАЭ.
Остановимся у мечети и посмотрим на самобытную архитектуру, узнаем больше об исламе. Затем сядем на традиционное водное такси абра и совершим короткую экскурсию по ручью. Полюбуемся старыми торговыми судами и сделаем несколько фотографий на память.
Заглянем на Золотой базар — район, где расположено большинство ювелирных магазинов Дубая, откроем для себя рынок специй, где есть всевозможные ароматные приправы, травы, орехи, масло, шафран и другое.
Важно знать:
Тур не проводится в течение месяца Рамадан, так как рестораны будут закрыты.
Места, упомянутые в маршруте, могут неожиданно закрыться для проведения специальных мероприятий. Их доступность не гарантируется
У вас должен быть работающий телефон, чтобы с вами можно было легко связаться.
Тур не подходит для:
- детей младше 6 лет,
- беременных женщин,
- людей с заболеваниями спины,
- людей с ограниченными возможностями передвижения,
- людей в инвалидных креслах.
Возьмите с собой:
комфортную обувь, солнцезащитные очки, удобную одежду.
Запрещено:
крупногабаритный багаж, детские коляски, чемоданы и большие сумки.
В стоимость экскурсии включено:
- услуги англоговорящего гида,
- услуги профессионального фотографа,
- поездка на водном такси Абра,
- посещение Дома наследия Аль-Хайма,
- арабский чай с финиками,
- посещение музея кофе,
- мороженое из верблюжьего молока.
- бутылка воды.
Туристы оплачивают самостоятельно: