Прогулка по Аль-Фахиди с англоязычным гидом, фотосессия и поездка на абре

В сопровождении англоязычного гида вы посетите лучшие места

5
7 отзывов
В сопровождении англоязычного гида вы посетите лучшие места в историческом районе Аль-Фахиди, узнаете о культуре и истории ОАЭ, побываете на рынке, музеях и в очаровательных кварталах, прокатитесь на традиционном водном такси — абра.
Прогулка по Аль-Фахиди с англоязычным гидом, фотосессия и поездка на абре
Прогулка по Аль-Фахиди с англоязычным гидом, фотосессия и поездка на абре
Прогулка по Аль-Фахиди с англоязычным гидом, фотосессия и поездка на абре
Прогулка по Аль-Фахиди с англоязычным гидом, фотосессия и поездка на абре
Прогулка по Аль-Фахиди с англоязычным гидом, фотосессия и поездка на абре
Прогулка по Аль-Фахиди с англоязычным гидом, фотосессия и поездка на абре
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Al Khayma Heritage House
  • Дубай-Крик
  • Дубайский залив
  • Исторический район Аль-Фахиди
  • Золотой базар
  • Рынок специй
  • Музей кофе
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Вы познакомитесь с гидом и начнете с приветственного напитка — арабского чая с финиками в ресторане Al Khayma Heritage в районе Аль-Фахиди. Здесь же можно попробовать лукаймат, рагаг и верблюжье молоко.
Полюбуемся зданиями в районах Аль-Фахиди и Аль-Сиф и отправимся в крупнейший на Ближнем Востоке музей кофе. Увидим процесс приготовления арабского кофе и узнаем, как кофе стал важной частью культуры ОАЭ.
Остановимся у мечети и посмотрим на самобытную архитектуру, узнаем больше об исламе. Затем сядем на традиционное водное такси абра и совершим короткую экскурсию по ручью. Полюбуемся старыми торговыми судами и сделаем несколько фотографий на память.
Заглянем на Золотой базар — район, где расположено большинство ювелирных магазинов Дубая, откроем для себя рынок специй, где есть всевозможные ароматные приправы, травы, орехи, масло, шафран и другое.

Важно знать:

Тур не проводится в течение месяца Рамадан, так как рестораны будут закрыты.
Места, упомянутые в маршруте, могут неожиданно закрыться для проведения специальных мероприятий. Их доступность не гарантируется
У вас должен быть работающий телефон, чтобы с вами можно было легко связаться.

Тур не подходит для:

  • детей младше 6 лет,
  • беременных женщин,
  • людей с заболеваниями спины,
  • людей с ограниченными возможностями передвижения,
  • людей в инвалидных креслах.

Возьмите с собой:

комфортную обувь, солнцезащитные очки, удобную одежду.

Запрещено:

крупногабаритный багаж, детские коляски, чемоданы и большие сумки.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги англоговорящего гида,
  • услуги профессионального фотографа,
  • поездка на водном такси Абра,
  • посещение Дома наследия Аль-Хайма,
  • арабский чай с финиками,
  • посещение музея кофе,
  • мороженое из верблюжьего молока.
  • бутылка воды.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • трансфер,
  • личные расходы.

Понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье в 9:30 и 16:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги англоговорящего гида
  • Услуги профессионального фотографа
  • Поездка на водном такси Абра
  • Посещение Дома наследия Аль-Хайма
  • Арабский чай с финиками
  • Посещение музея кофе
  • Мороженое из верблюжьего молока
  • Бутылка воды
Что не входит
  • Трансфер
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье в 9:30 и 16:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Р
2 дек 2022
Замечательная прогулка! Фантастический тур с фантастическим фотографом. Получил фотографии, отредактированные уже на следующий день. Удивительный фототур!
И
1 дек 2022
Отличный тур по очень разумной цене! Спасибо, Фавас, за потрясающие фотографии.
М
1 дек 2022
Это был отличный тур! Необычно, интересно и полезно. Мои друзья и я очень благодарны за такой удивительный день
Э
1 дек 2022
Это был лучший день в моей жизни. Мне очень понравилось. Фото впечатляющие. Я не могу перестать смотреть на них. Я, естественно, стесняюсь перед камерой, но ребята так хорошо давали мне указания, как позировать, что кажется, что я делал это раньше. Если вы находитесь в Дубае и хотите почувствовать себя принцессой и моделью в течение дня, этот тур для вас. Вам точно понравится, как и мне. Спасибо вам за то, что сделали мой день особенным.
М
30 ноя 2022
Наш фотограф был очень дружелюбным и проделал потрясающую работу. Рекомендуем
А
29 ноя 2022
Отличный опыт по очень привлекательной цене. Первый раз в Дубае и просто забронировал эту поездку на другой день, экскурсия была отличной, и фотографии вау!
А
27 ноя 2022
Блестящая поездка, рекомендуем!

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