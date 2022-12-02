Что вас ждет

Вы познакомитесь с гидом и начнете с приветственного напитка — арабского чая с финиками в ресторане Al Khayma Heritage в районе Аль-Фахиди. Здесь же можно попробовать лукаймат, рагаг и верблюжье молоко.

Полюбуемся зданиями в районах Аль-Фахиди и Аль-Сиф и отправимся в крупнейший на Ближнем Востоке музей кофе. Увидим процесс приготовления арабского кофе и узнаем, как кофе стал важной частью культуры ОАЭ.

Остановимся у мечети и посмотрим на самобытную архитектуру, узнаем больше об исламе. Затем сядем на традиционное водное такси абра и совершим короткую экскурсию по ручью. Полюбуемся старыми торговыми судами и сделаем несколько фотографий на память.

Заглянем на Золотой базар — район, где расположено большинство ювелирных магазинов Дубая, откроем для себя рынок специй, где есть всевозможные ароматные приправы, травы, орехи, масло, шафран и другое.

Важно знать:

Тур не проводится в течение месяца Рамадан, так как рестораны будут закрыты.

Места, упомянутые в маршруте, могут неожиданно закрыться для проведения специальных мероприятий. Их доступность не гарантируется

У вас должен быть работающий телефон, чтобы с вами можно было легко связаться.

Тур не подходит для:

детей младше 6 лет,

беременных женщин,

людей с заболеваниями спины,

людей с ограниченными возможностями передвижения,

людей в инвалидных креслах.

Возьмите с собой:

комфортную обувь, солнцезащитные очки, удобную одежду.

Запрещено:

крупногабаритный багаж, детские коляски, чемоданы и большие сумки.

В стоимость экскурсии включено:

услуги англоговорящего гида,

услуги профессионального фотографа,

поездка на водном такси Абра,

посещение Дома наследия Аль-Хайма,

арабский чай с финиками,

посещение музея кофе,

мороженое из верблюжьего молока.

бутылка воды.

Туристы оплачивают самостоятельно: