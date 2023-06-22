Парк «Леголенд» — это идеальное место для отдыха в кругу семьи. Особенно здесь понравится детям от 2 до 12 лет.
Вас ждут десятки развлечений в огромном городе из кирпичиков LEGO, где многие постройки — воссозданные достопримечательности, известные на весь мир.
Вас ждут десятки развлечений в огромном городе из кирпичиков LEGO, где многие постройки — воссозданные достопримечательности, известные на весь мир.
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Описание
Мы предлагаем посетить парк семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере Страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты из кирпичиков - Лего. В парке можно оседлать американские горки - драконы в сказочном замке с принцессами и рыцарями и отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине. Дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут получить Водительские права - Лего и покататься на мини автомобилях по специальному городу под огромным куполом с настоящими улицами, а дети от 3 до 6 лет приглашаются в автошколу для получения основных навыков вождения. Также всей семьей можно стать экипажем настоящей движущейся пожарной машины, смело отправляться на поиски сокровищ Затерянного мира или сражаться, вооружившись лазерами.
Вторник, Четверг, Воскресенье (10:00)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в тематический парк Леголенд
- Трансфер от/до отеля (в зависимости от выбранного билета)
- Что не входит
- Трансфер от/до отеля (в зависимости от выбранного билета)
- Билеты Fast Track (без очереди): стоимость 45$
- Еда и напитки
- Приобретение сувенирной продукции
- Личные расходы
- Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье (10:00)Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Огнева
22 июня 2023
Рекомендую этих ребят, молодцы, организация экскурсии выше всяких похвал!!!! Успехов Вам!!!!
A
Anvaranv
23 апр 2023
Н
Николай
9 апр 2023
Поездка в парк очень понравилась ребенку
Л
Лариса
26 окт 2022
к
камиля
14 янв 2020
История производства Лего. Веселые аттракционы. Для детей и взрослых было интересно.
А
Андрей
13 янв 2020
Место обязательно для посещения семьёй.
O
Olga
4 янв 2020
Очень классный парк. Прекрасно провели время с семьей. Рекомендую.
А
Анна
26 дек 2019
Отличное место! Были с детьми 6 и 7 лет с 10-20 и время не хватило)) очень веселый персонал, на всех аттракционах подбадривают и веселят. Очень повеселились на аттракционе пожарная машина, где посоревновались кто первый приедет, потушит пожар и вернется; подводная лодка- с настоящими акулами и рыбами в иллюминаторе; приключения в затерянная королевстве, где надо было стрелять лазером и набирать очки. Каждый раз когда проходили мимо минилэнда- зависали там надолго, потому, что возле каждого здания есть механизмы, которые можно привести в действие, у бурдж халифы регулярно включались поющие фонтаны -очень красиво и интересно. Обедали в зоне city - были после 4, Кто-то писал в отзывах, что после 4 бесплатно для детей, это уже не так)) стоимость буфета для взрослого 69, ребенку 39(примерно) все очень вкусно и разнообразно, много салатов, различного горячего, супчик, фрукты и другие десерты. на выходе зашли в factory, посмотрели презентацию, получили подарочные кубики лего. В магазинах все конечно дорого, есть магазин, где можно набрать детальки лего врассыпную, большой стакан (примерно об'емом 400 грамм) стоит 95 дирхам. Самые дешевые наборчики лего 49-55 дирхам. Очень весело провели время!!!
A
Anna
23 дек 2019
Детский парк. Можно провести там целый день. Детям интересно. Разные аттракционы.
Л
Ленивый
6 дек 2019
Мечта любого ребёнка. Множество площадок для игры в лего и других аттракционов для детей любого возраста. Для детей до 2 лет лучше принести питание с собой.
A
Azat
2 дек 2019
Отличный парк. Перед походом рекомендую изучить карту, которую выдают на входе. Всего 4 тематических парка. За день можно пройти максимум два, и то не полностью.
И
Ирина
27 ноя 2019
Читали отзывы об этом парке, в итоге решили поехать проверить. Довольно впечатляющее место, действительно интересно не только детям, но и взрослым. Понравились миниатюры достопримечательностей, особенно радует юмор создателей, все платформы с кнопочками, на которые можно жать и смотреть, как что двигается. Так же покатались на лодочках вокруг детского аквапарка, прокатились на горках с драконом и на подводной лодке. Даже фильм в 3д посмотрели. В общем впечатление положительное, могу советовать для посещения.
И
Ильдар
4 ноя 2019
Это просто великолепно! Столько впечатлений! Детям очень понравилось. Бегали и не жаловались на жару и усталость.
Р
Роман
26 окт 2019
Потрясающе. Отличное место для отдыха семьей. Желательно выделить целый день чтоб увидеть все.
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