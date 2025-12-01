Парк «Леголенд» — это идеальное место для отдыха в кругу семьи. Особенно здесь понравится детям от 2 до 12 лет.
Вас ждут десятки развлечений в огромном городе из кирпичиков LEGO, где многие постройки — воссозданные достопримечательности, известные на весь мир.
Вас ждут десятки развлечений в огромном городе из кирпичиков LEGO, где многие постройки — воссозданные достопримечательности, известные на весь мир.
Описание экскурсииМы предлагаем посетить парк семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере Страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты из кирпичиков - Лего. В парке можно оседлать американские горки - драконы в сказочном замке с принцессами и рыцарями и отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине. Дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут получить Водительские права - Лего и покататься на мини автомобилях по специальному городу под огромным куполом с настоящими улицами, а дети от 3 до 6 лет приглашаются в автошколу для получения основных навыков вождения. Также всей семьей можно стать экипажем настоящей движущейся пожарной машины, смело отправляться на поиски сокровищ Затерянного мира или сражаться, вооружившись лазерами.
Вторник, Четверг, Воскресенье (10:00)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в тематический парк Леголенд
- Трансфер от/до отеля (в зависимости от выбранного билета)
Что не входит в цену
- Трансфер от/до отеля (в зависимости от выбранного билета)
- Билеты Fast Track (без очереди): стоимость 45$
- Еда и напитки
- Приобретение сувенирной продукции
- Личные расходы
- Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье (10:00)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Были с детьми 8 и 12 лет- им очень понравился парк. Накануне были в Феррари парке, поэтому карусели не впечатлили- они рассчитаны на детей помладше.
На наше счастье народу в парке было очень немного.
На наше счастье народу в парке было очень немного.
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А
Отличное место! Были с детьми 6 и 7 лет с 10-20 и время не хватило)) очень веселый персонал, на всех аттракционах подбадривают и веселят. Очень повеселились на аттракционе пожарная машина,
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Н
Всё чудесно 💥
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И
Читали отзывы об этом парке, в итоге решили поехать проверить. Довольно впечатляющее место, действительно интересно не только детям, но и взрослым. Понравились миниатюры достопримечательностей, особенно радует юмор создателей, все платформы
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А
Наш визит в LEGOLAND Dubai был поистине исключительным от начала до конца. Процесс покупки билетов прошёл гладко, персонал был невероятно дружелюбным и отзывчивым, а каждый аттракцион был продуман до мелочей, обеспечивая как удовольствие, так и безопасность. Парк предлагает идеальное сочетание развлечений и творчества, делая его незабываемым для всей семьи. Настоятельно рекомендуем всем, кто собирается в Дубай!
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В
Очень здорово! Моему сыну (ему в тот день исполнилось 5 лет) очень понравилось! Он получил значок с днём рождения и поздравления от всех 🥰
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Входит в следующие категории Дубая
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