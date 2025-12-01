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где посоревновались кто первый приедет, потушит пожар и вернется; подводная лодка- с настоящими акулами и рыбами в иллюминаторе; приключения в затерянная королевстве, где надо было стрелять лазером и набирать очки. Каждый раз когда проходили мимо минилэнда- зависали там надолго, потому, что возле каждого здания есть механизмы, которые можно привести в действие, у бурдж халифы регулярно включались поющие фонтаны -очень красиво и интересно. Обедали в зоне city - были после 4, Кто-то писал в отзывах, что после 4 бесплатно для детей, это уже не так)) стоимость буфета для взрослого 69, ребенку 39(примерно) все очень вкусно и разнообразно, много салатов, различного горячего, супчик, фрукты и другие десерты. на выходе зашли в factory, посмотрели презентацию, получили подарочные кубики лего. В магазинах все конечно дорого, есть магазин, где можно набрать детальки лего врассыпную, большой стакан (примерно об'емом 400 грамм) стоит 95 дирхам. Самые дешевые наборчики лего 49-55 дирхам. Очень весело провели время!!!