Если вы хотите увидеть главные локации Дубая, но при этом мечтаете о чем-то необычном, то эта экскурсия для вас, ведь она пройдет на культовом автомобиле — красном Ford Mustang 5.0.
Вы прокатитесь на нем и посмотрите на знаменитые достопримечательности, вроде Бурдж-Халифы и отеля «Парус». Хорошее настроение и яркие впечатления гарантированы!
Вы прокатитесь на нем и посмотрите на знаменитые достопримечательности, вроде Бурдж-Халифы и отеля «Парус». Хорошее настроение и яркие впечатления гарантированы!
Ближайшие даты:
26
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даты
даты
Что вас ожидает:
- La Mer
- Burj Khalifa
- Kite Beach
- Отель «Парус»
- Dubai Marina
- Острова Palm Jumeira
- Колесо Blue Waters
- Павлиний сад
Описание
По Дубаю с ветерком
Дубай и кабриолет словно созданы друг для друга! Эта экскурсия пройдет на культовом Ford Mustang 5.0 в красном цвете и гарантированно обеспечит вас ярчайшими воспоминаниями и позитивным настроением на очень долгое время! В ходе экскурсии вы посетите множество ярких мест Дубая, среди которых La Mer, Burj Khalifa, Kite Beach, отель «Парус», Dubai Marina, острова Palm Jumeira и Blue Waters, а чтобы сделать эти часы максимально приятными, возьмем освежающие коктейли в Starbucks по пути!
Важно знать:
Экскурсия проводится только для группы до 3-х человек. Больше пассажиров в кабриолет не влезет.
3 раза в день: 7:00, 15:00, 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Еда и напитки
- Место начала и завершения?
- Ваше место в пределах Дубая
- Когда и сколько длится?
- Когда: 3 раза в день: 7:00, 15:00, 20:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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