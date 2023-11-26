По Дубаю с ветерком

Дубай и кабриолет словно созданы друг для друга! Эта экскурсия пройдет на культовом Ford Mustang 5.0 в красном цвете и гарантированно обеспечит вас ярчайшими воспоминаниями и позитивным настроением на очень долгое время! В ходе экскурсии вы посетите множество ярких мест Дубая, среди которых La Mer, Burj Khalifa, Kite Beach, отель «Парус», Dubai Marina, острова Palm Jumeira и Blue Waters, а чтобы сделать эти часы максимально приятными, возьмем освежающие коктейли в Starbucks по пути!

Важно знать:

Экскурсия проводится только для группы до 3-х человек. Больше пассажиров в кабриолет не влезет.