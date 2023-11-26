На кабриолете по ярчайшим местам Дубая

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Если вы хотите увидеть главные локации Дубая, но при этом мечтаете о чем-то необычном, то эта экскурсия для вас, ведь она пройдет на культовом автомобиле — красном Ford Mustang 5.0.

Вы прокатитесь на нем и посмотрите на знаменитые достопримечательности, вроде Бурдж-Халифы и отеля «Парус». Хорошее настроение и яркие впечатления гарантированы!
На кабриолете по ярчайшим местам Дубая
На кабриолете по ярчайшим местам Дубая
На кабриолете по ярчайшим местам Дубая
На кабриолете по ярчайшим местам Дубая
На кабриолете по ярчайшим местам Дубая
Ближайшие даты:
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
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2
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • La Mer
  • Burj Khalifa
  • Kite Beach
  • Отель «Парус»
  • Dubai Marina
  • Острова Palm Jumeira
  • Колесо Blue Waters
  • Павлиний сад

Описание

По Дубаю с ветерком

Дубай и кабриолет словно созданы друг для друга! Эта экскурсия пройдет на культовом Ford Mustang 5.0 в красном цвете и гарантированно обеспечит вас ярчайшими воспоминаниями и позитивным настроением на очень долгое время! В ходе экскурсии вы посетите множество ярких мест Дубая, среди которых La Mer, Burj Khalifa, Kite Beach, отель «Парус», Dubai Marina, острова Palm Jumeira и Blue Waters, а чтобы сделать эти часы максимально приятными, возьмем освежающие коктейли в Starbucks по пути!

Важно знать:

Экскурсия проводится только для группы до 3-х человек. Больше пассажиров в кабриолет не влезет.

3 раза в день: 7:00, 15:00, 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Ваше место в пределах Дубая
Когда и сколько длится?
Когда: 3 раза в день: 7:00, 15:00, 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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