Что вас ждёт: Восхититесь панорамными видами роскошных резиденций, шикарных курортов и ультраклассных отелей, путешествуя на захватывающей дух скорости вдоль Дубай Марина, а также искусственных островов Пальма Джумейра. У вас также будет возможность вблизи увидеть легендарные достопримечательности Дубая, такие как Бурдж-эль-Араб и отель Palm Atlantis. В этой поездке, окружённой достопримечательностями, обязательно нужна камера. Держите её под рукой, чтобы запечатлеть великолепные фотографии на фоне идеального пейзажа знаменитых достопримечательностей Дубая. Вам предлагается выбрать из четырёх вариантов, которые отличаются маршрутом круиза и длительностью поездки на лодке. Ключевые достопримечательности • Тур 45 минут — Atlantis Blast: Дубай Марина, парашютный спорт в Дубае, гавань Дубая и Atlantis The Palm.

Тур 60 минут — по Дубай Марине: 5 достопримечательностей (Дубай Марина, JBR, Blue Waters, Айн Дубай, Skydive Dubai).

Тур 75 минут — по Атлантиде: 7 достопримечательностей (Дубай Марина, JBR, Bluewaters, Айн Дубай, Пальма Джумейра, Атлантис, Скайдайв Дубай).

Тур 99 минут — премиум-тур: 9 достопримечательностей (Дубай Марина, JBR, Bluewaters, Айн Дубай, Пальма Джумейра, Атлантида, Королевская Атлантида, Бурдж-эль-Араб, Скайдайв Дубай). Важная информация:.

Тур 99 минут — премиум-тур: 9 достопримечательностей (Дубай Марина, JBR, Bluewaters, Айн Дубай, Пальма Джумейра, Атлантида, Королевская Атлантида, Бурдж-эль-Араб, Скайдайв Дубай). Важная информация:.

• Тур 99 минут — премиум-тур: 9 достопримечательностей (Дубай Марина, JBR, Bluewaters, Айн Дубай, Пальма Джумейра, Атлантида, Королевская Атлантида, Бурдж-эль-Араб, Скайдайв Дубай). Важная информация: