Полюбуйтесь завораживающими видами Дубая с не менее удивительной точки обзора, путешествуя по сверкающим водам региона на лёгкой, но безопасной жёсткой надувной жёлтой лодке.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт: Восхититесь панорамными видами роскошных резиденций, шикарных курортов и ультраклассных отелей, путешествуя на захватывающей дух скорости вдоль Дубай Марина, а также искусственных островов Пальма Джумейра. У вас также будет возможность вблизи увидеть легендарные достопримечательности Дубая, такие как Бурдж-эль-Араб и отель Palm Atlantis. В этой поездке, окружённой достопримечательностями, обязательно нужна камера. Держите её под рукой, чтобы запечатлеть великолепные фотографии на фоне идеального пейзажа знаменитых достопримечательностей Дубая. Вам предлагается выбрать из четырёх вариантов, которые отличаются маршрутом круиза и длительностью поездки на лодке. Ключевые достопримечательности • Тур 45 минут — Atlantis Blast: Дубай Марина, парашютный спорт в Дубае, гавань Дубая и Atlantis The Palm.
- Тур 60 минут — по Дубай Марине: 5 достопримечательностей (Дубай Марина, JBR, Blue Waters, Айн Дубай, Skydive Dubai).
- Тур 75 минут — по Атлантиде: 7 достопримечательностей (Дубай Марина, JBR, Bluewaters, Айн Дубай, Пальма Джумейра, Атлантис, Скайдайв Дубай).
Тур 99 минут — премиум-тур: 9 достопримечательностей (Дубай Марина, JBR, Bluewaters, Айн Дубай, Пальма Джумейра, Атлантида, Королевская Атлантида, Бурдж-эль-Араб, Скайдайв Дубай). Важная информация:.
Тур 99 минут — премиум-тур: 9 достопримечательностей (Дубай Марина, JBR, Bluewaters, Айн Дубай, Пальма Джумейра, Атлантида, Королевская Атлантида, Бурдж-эль-Араб, Скайдайв Дубай). Важная информация:.
• Тур 99 минут — премиум-тур: 9 достопримечательностей (Дубай Марина, JBR, Bluewaters, Айн Дубай, Пальма Джумейра, Атлантида, Королевская Атлантида, Бурдж-эль-Араб, Скайдайв Дубай). Важная информация:
- На входе для идентификации необходимо предъявить паспорт или удостоверение личности Эмирейтс.
- Вам необходимо явиться на место за 20 минут до начала тура.
- Беременным женщинам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также страдающим от болей в спине, участие в туре категорически не рекомендуется.
- Детей весом менее 15-ти килограммов перевозить нельзя из соображений безопасности.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет (тур 45 мин.)
|$41
|Билет (тур 75 мин.)
|$55
|Билет (тур 60 мин.)
|$41
|Билет (тур 99 мин.)
|$68
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В зависимости от выбранной опции:
- Дубай Марина
- JBR
- Bluewaters
- Айн Дубай
- Пальма Джумейра
- Атлантида
- Королевская Атлантида
- Бурдж-эль-Араб
- Скайдайв Дубай
Что включено
- Поездка на лодке
- Инструкции от профессионалов
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Еда и напитки, ", "Трансферные услуги", " Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Паспорт или удостоверение личности Эмирейтс необходимо предъявить на входе для идентификации
- Вам необходимо явиться на место за 20 минут до начала тура
- Беременным женщинам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также страдающим от болей в спине, участие в туре категорически не рекомендуется
- Детей весом менее 15 килограммов перевозить нельзя из соображений безопасности
- Политика бронирования/отмены:
- За отмены, сделанные за 48 часов до отправления тура, никакие сборы не взимаются
- Если отмена сделана в течение 48 часов до времени отправления вашего тура, взимается 100% плата
- Если вы имеете право на возврат, ваша сумма будет возвращена обратно на ваш счёт в течение 7-ми рабочих дней
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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