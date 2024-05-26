Мечеть Джумейра – экскурсии в Дубае

Найдено 18 экскурсий в категории «Мечеть Джумейра» в Дубае на русском языке, цены от $21, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ветер в волосах: исследуем Дубай на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
102 отзыва
Ветер в волосах: захватывающее путешествие по Дубаю на кабриолете
Почувствуйте дух свободы и роскоши, путешествуя на кабриолете по живописным уголкам Дубая. Соберите яркие впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$300 за всё до 3 чел.
Экскурсия по старому и новому Дубай
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Экскурсия по старому и новому Дубай
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
Начало: Встреча в Вашем отеле
Расписание: Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$100 за человека
Часовой круиз по гавани Айн
Круиз
1 час
63 отзыва
Часовой круиз по гавани Айн
Начало: Marina Level, Al Majara - Al Hubob St-Dubai Marina
Расписание: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $21.90 за человека
Большая экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
53 отзыва
Большая экскурсия по Дубаю
Начало: По согласованию
Расписание: 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно с 10:00, 12:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$375 за всё до 3 чел.
Прогулка по Дубай Марине на скоростном катере (на английском)
🚤 На катере
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Прогулка по Дубай Марине на скоростном катере (на английском)
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
Расписание: Ежедневно с 10:30 до 18:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$43.80 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Дубай, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир контрастов Дубая: от величественных небоскребов до традиционных арабских рынков, каждый момент этой экскурсии будет незабываем
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220$198 за всё до 7 чел.
Прогулка на кабриолете в Дубае
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Прогулка на кабриолете в Дубае
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$333 за всё до 3 чел.
Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1.5 часа
28 отзывов
Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $57.50 за человека
Дубай за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Дубай за один день
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Многоликий Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Многоликий Дубай
Начало: Ваш отель в городе Дубай
Расписание: Ежедневно в 14:00, 15:00, 16:00 или 17:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$400 за всё до 4 чел.
Огни ночного города
Индивидуальная
5 часов
Огни ночного города
Начало: Ваш отель в городе Дубай
Расписание: Ежедневно в 18:00 или 18:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$380 за всё до 4 чел.
Жемчужина Востока: Индивидуальный тур по Дубаю
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Востока: Индивидуальный тур по Дубаю
Начало: По договоренности (отели Дубая, Шарджи, Аджмана)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$283.75 за всё до 4 чел.
Суперсовременный Дубай и немного истории
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Суперсовременный Дубай и немного истории
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Ночной Дубай
Индивидуальная
5 часов
Ночной Дубай
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Дубаю
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Часовой круиз по гавани Айн
    Персонал очень вежливый, не смотря, что я была одна и не знаю Английский, не было проблем, сотрудники по фотографировали причем очень круто)предоставляли воду и сок. Очень красиво и масштабно, над головой пролетали самолеты И самое, что классное это возможность оплаты картой
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
    Экскурсия просто бомба👍👍👍 отдельное спасибо гиду Гарнику! Прокатил по самым красивым местам Дубая. Все показал, рассказал) сделал нам кучу красивущих фоток! Это самая лучшая экскурсия на которой мы были, спасибо огромное)))
  • А
    Анжела
    23 мая 2024
    Прогулка на кабриолете в Дубае
    Все на уровне Супер, Бохтиор Красавчик👌
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Большая экскурсия по Дубаю
    Нам очень понравилась индивидуальная экскурсия с гидом Санчо. Мы посетили всё, что хотели и Санчо очень интересно рассказывал про историю
    читать дальше

    и про современный Дубай. Индивидуальная намного лучше, чем групповая экскурсия. Мы сами планировали время на просмотр достопримечательностей. Гид нам помогал во всех вопросах. Большое спасибо Санчо за прекрасное ознакомление с Дубаем.

  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Часовой круиз по гавани Айн
    Приятная прогулка, ехать нужно вечером. Времени часа более, чем достаточно. Очень комфортная яхта, пассажиров было мало. Не понравилось, что покупала
    читать дальше

    билеты на рейс в 17ч, который отображался доступным, деньги списали и написали через 15 минут, что рейс недоступен, предлагаем ехать в 16ч или вернём деньги через 10 дней. В 16ч было жарко.

  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
    Ребята - настоящие профессионалы своего дела! Сразу после бронирования на сайте со мной связалась Жанна и ответила на все мои вопросы,
    читать дальше

    которых было не мало) было много надежд на данную экскурсию, и они не просто сбылись, а превзошли все ожидания! Мы просто в восторге! Гид Гарник создавал непередаваемую атмосферу, без которой экскурсия не была бы настолько классной! Он спокойно относился к нашим многочисленным просьбам «сфоткай, сфоткай»)) Фотографии и видео получились просто улет! За цену экскурсии мы получили: куча фотографий и видео, катание на шикарном кабриолете, очень интересного собеседника, и что самое главное, незабываемые эмоции, которые останутся в памяти до конца жизни!)) это факт! Спасибо вам, что делаете то, чего больше никто не делает!

  • А
    Андрей
    19 мая 2024
    Часовой круиз по гавани Айн
    Одним словом - потрясающе
  • I
    Irina
    19 мая 2024
    Прогулка на кабриолете в Дубае
    Нам все очень понравилось! Особенно хочется поблагодарить Бахтияра, доброжелательный, интересно рассказывает, учитывает пожелания, еще и пофотографирует!
  • А
    Андрей
    18 мая 2024
    Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
    Отлично покатались по Дубаю, посмотрели центр города и основные достопримечательности, в т. ч. шоу фонтанов с видом на Burj Khalifa.
    читать дальше

    По пути к Burj Khalifa Гарник завёз нас в La Perle и помог купить билеты на шоу, за что ему большое спасибо! Отличная индивидуальная экскурсия на кабриолете! Всем рекомендуем!

  • A
    Alla
    17 мая 2024
    Ветер в волосах: исследуем Дубай на кабриолете
    Спасибо большое водителю Бахитяру за экскурсию! Отвез нас в старый город за сувенирами, покатал по достопримечательностям, пофотографировал, отвечал на все наши вопросы, рассказал про город. Все было очень круто, рекомендуем всем эту экскурсию, просто восторг! 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Мечеть Джумейра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Ветер в волосах: исследуем Дубай на кабриолете
  2. Экскурсия по старому и новому Дубай
  3. Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
  4. Часовой круиз по гавани Айн
  5. Большая экскурсия по Дубаю
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Мечеть Джумейра" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 21 до 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 389 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 18 экскурсий на 2024 год по теме «Мечеть Джумейра», 389 ⭐ отзывов, цены от $21. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам