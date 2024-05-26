1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Ветер в волосах: захватывающее путешествие по Дубаю на кабриолете
Почувствуйте дух свободы и роскоши, путешествуя на кабриолете по живописным уголкам Дубая. Соберите яркие впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по старому и новому Дубай
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
Начало: Встреча в Вашем отеле
Расписание: Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$100 за человека
Круиз
1 час
Часовой круиз по гавани Айн
Начало: Marina Level, Al Majara - Al Hubob St-Dubai Marina
Расписание: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $21.90 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Большая экскурсия по Дубаю
Начало: По согласованию
Расписание: 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно с 10:00, 12:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$375 за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Прогулка по Дубай Марине на скоростном катере (на английском)
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
Расписание: Ежедневно с 10:30 до 18:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$43.80 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Дубай, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир контрастов Дубая: от величественных небоскребов до традиционных арабских рынков, каждый момент этой экскурсии будет незабываем
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220$198 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка на кабриолете в Дубае
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$333 за всё до 3 чел.
Круиз
1.5 часа
Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $57.50 за человека
Индивидуальная
6 часов
Дубай за один день
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Многоликий Дубай
Начало: Ваш отель в городе Дубай
Расписание: Ежедневно в 14:00, 15:00, 16:00 или 17:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Огни ночного города
Начало: Ваш отель в городе Дубай
Расписание: Ежедневно в 18:00 или 18:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Востока: Индивидуальный тур по Дубаю
Начало: По договоренности (отели Дубая, Шарджи, Аджмана)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$283.75 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Суперсовременный Дубай и немного истории
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ночной Дубай
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина26 мая 2024Персонал очень вежливый, не смотря, что я была одна и не знаю Английский, не было проблем, сотрудники по фотографировали причем очень круто)предоставляли воду и сок. Очень красиво и масштабно, над головой пролетали самолеты И самое, что классное это возможность оплаты картой
- ССветлана25 мая 2024Экскурсия просто бомба👍👍👍 отдельное спасибо гиду Гарнику! Прокатил по самым красивым местам Дубая. Все показал, рассказал) сделал нам кучу красивущих фоток! Это самая лучшая экскурсия на которой мы были, спасибо огромное)))
- ААнжела23 мая 2024Все на уровне Супер, Бохтиор Красавчик👌
- ИИрина23 мая 2024Нам очень понравилась индивидуальная экскурсия с гидом Санчо. Мы посетили всё, что хотели и Санчо очень интересно рассказывал про историю
- ООльга21 мая 2024Приятная прогулка, ехать нужно вечером. Времени часа более, чем достаточно. Очень комфортная яхта, пассажиров было мало. Не понравилось, что покупала
- ААнастасия21 мая 2024Ребята - настоящие профессионалы своего дела! Сразу после бронирования на сайте со мной связалась Жанна и ответила на все мои вопросы,
- ААндрей19 мая 2024Одним словом - потрясающе
- IIrina19 мая 2024Нам все очень понравилось! Особенно хочется поблагодарить Бахтияра, доброжелательный, интересно рассказывает, учитывает пожелания, еще и пофотографирует!
- ААндрей18 мая 2024Отлично покатались по Дубаю, посмотрели центр города и основные достопримечательности, в т. ч. шоу фонтанов с видом на Burj Khalifa.
- AAlla17 мая 2024Спасибо большое водителю Бахитяру за экскурсию! Отвез нас в старый город за сувенирами, покатал по достопримечательностям, пофотографировал, отвечал на все наши вопросы, рассказал про город. Все было очень круто, рекомендуем всем эту экскурсию, просто восторг! 😍
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Мечеть Джумейра»
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