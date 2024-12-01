Погрузитесь в мир захватывающих высот, посетив уникальную экскурсию на вертолете! Это незабываемое путешествие подарит вам возможность увидеть Дубай с высоты птичьего полета и насладиться его великолепием, которое невозможно передать словами.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Не упустите возможность испытать невероятные эмоции и увидеть Дубай с новой стороны. Отправляйтесь в полет на вертолете уже сегодня и откройте для себя магию этого удивительного города с высоты птичьего полета. Во время полета вы сможете:
- полюбоваться потрясающими видами на знаменитые небоскрёбы, такие как Бурдж-Халифа — самый высокий небоскрёб в мире, и Бурдж Аль-Араб, символ роскоши и элегантности;
- увидеть искусственные острова Palm Jumeirah, которые поражают воображение своей уникальной формой и масштабами;
насладиться красотой бескрайних пляжей и ярко-синих вод Персидского залива, которые создают идеальный контраст с архитектурными чудесами города. Каждый момент полета будет наполнен эмоциями — от волнения перед взлетом до восторга от захватывающих видов, открывающихся из окна вертолета. Вы ощутите свободу и легкость, поднявшись в небо, а под вами развернется величественный город, не имеющий аналогов. Важная информация:.
насладиться красотой бескрайних пляжей и ярко-синих вод Персидского залива, которые создают идеальный контраст с архитектурными чудесами города. Каждый момент полета будет наполнен эмоциями — от волнения перед взлетом до восторга от захватывающих видов, открывающихся из окна вертолета. Вы ощутите свободу и легкость, поднявшись в небо, а под вами развернется величественный город, не имеющий аналогов. Важная информация:.
• насладиться красотой бескрайних пляжей и ярко-синих вод Персидского залива, которые создают идеальный контраст с архитектурными чудесами города. Каждый момент полета будет наполнен эмоциями — от волнения перед взлетом до восторга от захватывающих видов, открывающихся из окна вертолета. Вы ощутите свободу и легкость, поднявшись в небо, а под вами развернется величественный город, не имеющий аналогов. Важная информация:
- Бесплатный трансфер предоставляется для гостей, проживающий в Эмирате Дубай.
- Для гостей, проживающих в эмиратах Шарджа и Аджман стоимость трансфера под запрос.
- Команда профессионалов гарантирует высокий уровень сервиса и безопасность на каждом этапе вашего бронирования.
- Предлагаем индивидуальный подход к каждому гостю, чтобы сделать ваш полет максимально комфортным и запоминающимся.
- Доступна индивидуальная организация Дня рождения или предложения руки и сердца.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|17 мин полета + трансфер
|$295
|22 мин полета + трансфер
|$395
|30 мин полета + трансфер
|$530
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 17-минутный полет:
- Al Maktoum Airport
- Expo 2020
- Green Community Village
- Jumeirah Golf Estate
- Jumeirah Park
- Jumeirah Islands JVC
- Montgomery Golf Club
- Emirates Golf Club
- Palm Jumeirah
- Palm Tower
- Atlantis hotel
- The Pointe
- Royal Atlantis Resort & residences
- Burj Al Arab
- 22-минутный полет:
- Skydive
- Ain Dubai
- 30-минутный полет:
- Madinat Jumeirah
- Jumeirah Marsa Al Arab
- Kite Beach
- The world Island
- Safa Park
- Dubai Water Canal
- Burj Khalifa
Что включено
- Полет на вертолете
- Трансфер от отеля
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Бесплатный трансфер предоставляется для гостей, проживающий в Эмирате Дубай
- Для гостей, проживающих в эмиратах Шарджа и Аджман стоимость трансфера под запрос
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
5 часов
Круиз
Незабываемый круиз по Дубаю с остановками в знаковых местах
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций Дубая. Восхититесь видами Бурдж Халифа, насладитесь круизом по Дубай Марине и узнайте секреты успеха города будущего
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
1 час
Водная прогулка
Полюбоваться Дубаем с вертолёта: Групповая экскурсия
Вертолётная экскурсия по Дубаю - это шанс увидеть город с высоты птичьего полёта. Наслаждайтесь видами на Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и другие знаковые места
Начало: На вертолётной площадке Атлантис
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00
25 ноя в 09:00
26 ноя в 09:00
$195 за человека
7 часов
Групповая
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
25 ноя в 14:00
26 ноя в 14:00
$275 за человека