Ваш незабываемый Дубай

Главные достопримечательности ультрасовременного города - пешком и на авто
Вы проедете по самым впечатляющим районам Дубая и услышите, как небольшой рыбацкий поселок стал одним из самых роскошных и технологичных мест мира.

Я помогу ощутить городской ритм, расскажу об арабском менталитете, традициях, культуре и сделаю всё, чтобы путешествие запомнилось вам на долгие годы!
Ваш незабываемый Дубай
Ваш незабываемый Дубай
Ваш незабываемый Дубай
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Дубай сквозь столетия

Мы начнём путешествие с исторического квартала Дейра, где вы увидите, каким был Дубай раньше, и раскроете причины его успеха. Следом погуляете по набережной канала Крик и впечатлитесь шикарной панорамой Старой и Новой частей города со смотровой площадки «Дубайской Рамки». А в районе Джумейра мы проедем по улице роскошных вилл и остановимся у первого символа города — отеля Бурдж-эль-Араб в виде паруса.

Пальмовый остров и «восточная Венеция»

В квартале «Дубайская Венеция» вы погуляете вдоль каналов, насладитесь романтической атмосферой и, по желанию, прокатитесь на традиционной лодочке «абра». Я покажу вам аллею Золотых лошадей и один из самых амбициозных проектов на Земле — искусственный остров Палм-Джумейра. Проехав по самой «пальме», вы попадёте на полумесяц, укрывающий её от волн. Именно здесь устраивают фотосессии известные на весь мир модели!

Дубай Молл и шоу фонтанов

В завершение мы заедем в самый большой торгово-развлекательный центр мира Дубай Молл, где вы сможете перекусить и немного перевести дух. После этого отправимся смотреть шоу фонтанов и фотографироваться на фоне высочайшего здания в мире Бурдж-Халифа.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельных автомобилях: в зависимости от количества участников, это могут быть седаны комфорт-класса, внедорожник Nissan Patrol или компактный минивэн

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Дубая

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеНа выходныеНа весь деньОбзорныеНабережнаяПопулярные местаДубай-МаринаПальма ДжумейраДубай моллПоющие фонтаныРамка ДубаяСамое главноеСтарый Дубай

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