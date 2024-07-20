Вы проедете по самым впечатляющим районам Дубая и услышите, как небольшой рыбацкий поселок стал одним из самых роскошных и технологичных мест мира. Я помогу ощутить городской ритм, расскажу об арабском менталитете, традициях, культуре и сделаю всё, чтобы путешествие запомнилось вам на долгие годы!

Описание экскурсии

Дубай сквозь столетия

Мы начнём путешествие с исторического квартала Дейра, где вы увидите, каким был Дубай раньше, и раскроете причины его успеха. Следом погуляете по набережной канала Крик и впечатлитесь шикарной панорамой Старой и Новой частей города со смотровой площадки «Дубайской Рамки». А в районе Джумейра мы проедем по улице роскошных вилл и остановимся у первого символа города — отеля Бурдж-эль-Араб в виде паруса.

Пальмовый остров и «восточная Венеция»

В квартале «Дубайская Венеция» вы погуляете вдоль каналов, насладитесь романтической атмосферой и, по желанию, прокатитесь на традиционной лодочке «абра». Я покажу вам аллею Золотых лошадей и один из самых амбициозных проектов на Земле — искусственный остров Палм-Джумейра. Проехав по самой «пальме», вы попадёте на полумесяц, укрывающий её от волн. Именно здесь устраивают фотосессии известные на весь мир модели!

Дубай Молл и шоу фонтанов

В завершение мы заедем в самый большой торгово-развлекательный центр мира Дубай Молл, где вы сможете перекусить и немного перевести дух. После этого отправимся смотреть шоу фонтанов и фотографироваться на фоне высочайшего здания в мире Бурдж-Халифа.

Организационные детали