Главные достопримечательности ультрасовременного города - пешком и на авто
Вы проедете по самым впечатляющим районам Дубая и услышите, как небольшой рыбацкий поселок стал одним из самых роскошных и технологичных мест мира.
Я помогу ощутить городской ритм, расскажу об арабском менталитете, традициях, культуре и сделаю всё, чтобы путешествие запомнилось вам на долгие годы!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Дубай сквозь столетия
Мы начнём путешествие с исторического квартала Дейра, где вы увидите, каким был Дубай раньше, и раскроете причины его успеха. Следом погуляете по набережной канала Крик и впечатлитесь шикарной панорамой Старой и Новой частей города со смотровой площадки «Дубайской Рамки». А в районе Джумейра мы проедем по улице роскошных вилл и остановимся у первого символа города — отеля Бурдж-эль-Араб в виде паруса.
Пальмовый остров и «восточная Венеция»
В квартале «Дубайская Венеция» вы погуляете вдоль каналов, насладитесь романтической атмосферой и, по желанию, прокатитесь на традиционной лодочке «абра». Я покажу вам аллею Золотых лошадей и один из самых амбициозных проектов на Земле — искусственный остров Палм-Джумейра. Проехав по самой «пальме», вы попадёте на полумесяц, укрывающий её от волн. Именно здесь устраивают фотосессии известные на весь мир модели!
Дубай Молл и шоу фонтанов
В завершение мы заедем в самый большой торгово-развлекательный центр мира Дубай Молл, где вы сможете перекусить и немного перевести дух. После этого отправимся смотреть шоу фонтанов и фотографироваться на фоне высочайшего здания в мире Бурдж-Халифа.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Поездка проходит на комфортабельных автомобилях: в зависимости от количества участников, это могут быть седаны комфорт-класса, внедорожник Nissan Patrol или компактный минивэн
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фахриддин — ваша команда гидов в Дубае
Меня зовут Фахриддин, я представляю команду гидов в ОАЭ. Проживаю в Эмиратах с 2015 года и за это время много что успел узнать об этой стране. Позвольте нам рассказать вам об уникальном пути её развития и показать обычаи местных. Обещаем, что вы отлично проведёте время!