Недавно созданный променад в сердце искусственного острова Пальм Джумейра, фотостоп на фоне отеля «Атлантис».
В рамках экскурсии вы посетите относительно новые достопримечательности:
Дубай фрейм — рамка, украшенная сусальным золотом. Ее высота составляет 150 метров. Она расположена на границе между Новым и Старым городом. На эту рамку можно подняться на скоростном лифте на смотровую площадку. Многие фрагменты пола выполнены из стекла — здесь вы точно испытаете всплеск адреналина. Развлекательная программа предполагает экскурс в древнюю историю и просмотр ролика о фантастическом будущем города;
Bluewatrs — рукотворный остров, на котором возведено самое большое в мире колесо обозрения. Его диаметр составляет 210 м. С него можно сделать замечательные снимки с видом на Дубай Марину, Пальм Джумейру и JBR;
Летающая чашка — эксклюзивный аттракцион, поднимающийся на высоту 40 м. В течение 15 минут она медленно вращается над районом Дубай Марина, открывая взору потрясающие виды на Пальм Джумейру, колесо обозрения. Скорость вращения незначительная, поэтому полет не вызовет дискомфортные ощущения ни у детей, ни у взрослых;
Недавно созданный променад в сердце искусственного острова Пальм Джумейра, фотостоп на фоне отеля «Атлантис».
Цены на экскурсию
Для 3 человек
Для 4 человек
Для группы 1-2 человек
Стандартное предложение
$300
$360
$240
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Входные Билеты на Dubai frame и flying cup
Вода
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.