Новинки Дубая - шедевры современной архитектуры

Если вы приезжаете в этот город не первый раз и желаете увидеть что-то новое, чего не показывают на...

Если вы приезжаете в этот город не первый раз и желаете увидеть что-то новое, чего не показывают на обзорных экскурсиях — этот тур именно для вас.

Новинки Дубая — это интересная программа, которая покажет вам город с нового ракурса и удивит новыми впечатлениями.
Новинки Дубая - шедевры современной архитектуры
Новинки Дубая - шедевры современной архитектуры
Новинки Дубая - шедевры современной архитектуры
Новинки Дубая - шедевры современной архитектуры
Новинки Дубая - шедевры современной архитектуры
Новинки Дубая - шедевры современной архитектуры

Что вы увидите 🤩

  • Дубай фрейм
  • Bluewatrs
  • Летающая чашка
  • Недавно созданный променад в сердце искусственного острова Пальм Джумейра, фотостоп на фоне отеля «Атлантис».

В рамках экскурсии вы посетите относительно новые достопримечательности:

  • Дубай фрейм — рамка, украшенная сусальным золотом. Ее высота составляет 150 метров. Она расположена на границе между Новым и Старым городом. На эту рамку можно подняться на скоростном лифте на смотровую площадку. Многие фрагменты пола выполнены из стекла — здесь вы точно испытаете всплеск адреналина. Развлекательная программа предполагает экскурс в древнюю историю и просмотр ролика о фантастическом будущем города;
  • Bluewatrs — рукотворный остров, на котором возведено самое большое в мире колесо обозрения. Его диаметр составляет 210 м. С него можно сделать замечательные снимки с видом на Дубай Марину, Пальм Джумейру и JBR;
  • Летающая чашка — эксклюзивный аттракцион, поднимающийся на высоту 40 м. В течение 15 минут она медленно вращается над районом Дубай Марина, открывая взору потрясающие виды на Пальм Джумейру, колесо обозрения. Скорость вращения незначительная, поэтому полет не вызовет дискомфортные ощущения ни у детей, ни у взрослых;
  • Недавно созданный променад в сердце искусственного острова Пальм Джумейра, фотостоп на фоне отеля «Атлантис».

Цены на экскурсию

Для 3 человекДля 4 человекДля группы 1-2 человек
Стандартное предложение
$300
$360
$240

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные Билеты на Dubai frame и flying cup
  • Вода
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Наталья М.
Наталья М.
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