Если вы приезжаете в этот город не первый раз и желаете увидеть что-то новое, чего не показывают на обзорных экскурсиях — этот тур именно для вас.



Новинки Дубая — это интересная программа, которая покажет вам город с нового ракурса и удивит новыми впечатлениями.