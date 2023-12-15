Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире! Высота небоскреба, расположенного в Дубае, — 828 метров, это 163 этажа. Его форма напоминает сталагмит. Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года.

Дубай Молл — одно из самых популярных мест для шоппинга и развлечений в Дубае. Более 1200 магазинов, множество ресторанов и мест для отдыха.

Аквариум — высотой с трехэтажный дом и длиною в 50 метров, этот аквариум стал домом для тысяч обитателей. Более 33 000 морских животных и рыб соседствуют здесь друг с другом.

Фонтан «Ловцы за жемчугом». Посвящен фонтан некогда главному ремеслу страны — добыче жемчуга. Водопад проходит через все четыре уровня здания и имеет высоту 24 метра. Декорирован скульптурами ныряльщиков за жемчугом, которые эффектно иллюминирует при попадании на них света. Водопад выходит на панораму Бурдж Халифа и дубайский фонтан.

Сад цветов или «Miracle Garden» по праву занимает почетное первое место среди лучших цветочных садов мира. Здесь, в чудесном саду среди пустыни, душа наполняется радостью и покоем. Такой неземной красоты вы не увидите больше нигде в целом мире. Самые талантливые флористы собрались здесь, чтобы создать этот неповторимый парковый шедевр. Любители цветов приезжают сюда со всех уголков планеты, чтобы воочию увидеть яркий благоухающий цветочный рай.

Дубай Марина — это воплощение истинной свободы, роскоши и технологического прогресса. Здесь любимое место для фанатов активного образа жизни и спорта, но помимо этого район отлично подходит для семейного отдыха, привлекает толпы гурманов и фотографов со всей планеты.

Остров Пальма Джумейра — один из трех островов искусственного архипелага Пальм в ОАЭ. Это рукотворное чудо не похоже ни на один остров в мире. Он выглядит, как пальмовое дерево со стволом и 16-ю листьями. Остров окружен волнорезами. Мост соединяет «ствол» Пальмы с материком. От волнорезов к верхним листьям проложен подводный тоннель. Фото острова Пальмы в ОАЭ — это такой же символ государства, как и знаменитый отель в виде парусника.

Район Джумейра. Именно здесь, на Джумейре, находятся такие всемирно известные достопримечательности Эмиратов, как отель «парус» Burj Al Arab и «волнообразный» отель Jumeirah Beach, знаменитый аквапарк Wild Wadi, элитный курортный комплекс и популярный деловой центр Madinat Jumeirah.

Объединенные Арабские Эмираты построили на глазах всего мира: еще сорок лет назад здесь была пустыня с верблюдами. Страна состоит из эмиратов — городов, которыми управляют эмиры. Столица ОАЭ — Абу-Даби, но эмират Дубай — один из самых популярных у туристов. Это город-космос, который не похож ни на один другой в мире. Именно здесь стоит красавица Бурдж-Халифа — самая высокая башня в мире, а перед ней — завораживающие поющие фонтаны, красивее которых я не видела. Что вы увидите: