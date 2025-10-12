Мои заказы

Дубай за один день

Обзорная экскурсия по Дубаю включает в себя много интересных мест — вы увидите и сравните разные районы в Дубае. Почувствуйте шик и роскошь Дубая.

Мы увидим с Вами Бурдж Халиф —
читать дальшеуменьшить

самое высокое здание в мире! Дубай Молл, прекрасные фонтаны, сад цветов и многое другое.

Мы посетим красивейший район — Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб.

5
5 отзывов
Дубай за один день
Дубай за один день
Дубай за один день

Описание экскурсии

Объединенные Арабские Эмираты построили на глазах всего мира: еще сорок лет назад здесь была пустыня с верблюдами. Страна состоит из эмиратов — городов, которыми управляют эмиры. Столица ОАЭ — Абу-Даби, но эмират Дубай — один из самых популярных у туристов. Это город-космос, который не похож ни на один другой в мире. Именно здесь стоит красавица Бурдж-Халифа — самая высокая башня в мире, а перед ней — завораживающие поющие фонтаны, красивее которых я не видела. Что вы увидите:
  • Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире! Высота небоскреба, расположенного в Дубае, — 828 метров, это 163 этажа. Его форма напоминает сталагмит. Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года.
  • Дубай Молл — одно из самых популярных мест для шоппинга и развлечений в Дубае. Более 1200 магазинов, множество ресторанов и мест для отдыха.
  • Аквариум — высотой с трехэтажный дом и длиною в 50 метров, этот аквариум стал домом для тысяч обитателей. Более 33 000 морских животных и рыб соседствуют здесь друг с другом.
  • Фонтан «Ловцы за жемчугом». Посвящен фонтан некогда главному ремеслу страны — добыче жемчуга. Водопад проходит через все четыре уровня здания и имеет высоту 24 метра. Декорирован скульптурами ныряльщиков за жемчугом, которые эффектно иллюминирует при попадании на них света. Водопад выходит на панораму Бурдж Халифа и дубайский фонтан.
  • Сад цветов или «Miracle Garden» по праву занимает почетное первое место среди лучших цветочных садов мира. Здесь, в чудесном саду среди пустыни, душа наполняется радостью и покоем. Такой неземной красоты вы не увидите больше нигде в целом мире. Самые талантливые флористы собрались здесь, чтобы создать этот неповторимый парковый шедевр. Любители цветов приезжают сюда со всех уголков планеты, чтобы воочию увидеть яркий благоухающий цветочный рай.
  • Дубай Марина — это воплощение истинной свободы, роскоши и технологического прогресса. Здесь любимое место для фанатов активного образа жизни и спорта, но помимо этого район отлично подходит для семейного отдыха, привлекает толпы гурманов и фотографов со всей планеты.
  • Остров Пальма Джумейра — один из трех островов искусственного архипелага Пальм в ОАЭ. Это рукотворное чудо не похоже ни на один остров в мире. Он выглядит, как пальмовое дерево со стволом и 16-ю листьями. Остров окружен волнорезами. Мост соединяет «ствол» Пальмы с материком. От волнорезов к верхним листьям проложен подводный тоннель. Фото острова Пальмы в ОАЭ — это такой же символ государства, как и знаменитый отель в виде парусника.
  • Район Джумейра. Именно здесь, на Джумейре, находятся такие всемирно известные достопримечательности Эмиратов, как отель «парус» Burj Al Arab и «волнообразный» отель Jumeirah Beach, знаменитый аквапарк Wild Wadi, элитный курортный комплекс и популярный деловой центр Madinat Jumeirah.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бурдж Халифа
  • Дубай Молл
  • Аквариум
  • Фонтан «ловцы за жемчугом»
  • Сад цветов
  • Дубай Марина
  • Остров Пальма
  • Район Джумейра
  • Арабские скакуны
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Интернет
Что не входит в цену
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
С
Заказали индивидуальную экскурсию по Дубай с гидом Александрой. Нам очень понравилось. Передвигались по городу на комфортном авто. Были прекрасные локации для фото:смотровая площадка Пальма Джемеран, музей современного искусства, старый город(фото
читать дальшеуменьшить

были просто восторг!!), конечно же, рамка, район Дубай Марина. Завершили экскурсию посещением Дубай молл и шоу фонтанов возле Бурдж Халифа.
На протяжении всей экскурсии Александра рассказала нам очень много про ОАЭ и Дубай. Нам она очень понравилась!! Советуем всем ее как гида!!

Вам был полезен этот отзыв?
О
Отличная экскурсия, только для нас. Забрали с отеля, провезли по достопримечательностям даже показали, где лучше сфотографироваться. Время мы регулировали сами где-то больше, где-то меньше. Гид Александра приятная девушка интересовалась нашими пожеланиями, рассказывала интересные факты. Благодарю
Вам был полезен этот отзыв?
С
Увидели благодаря Александре все основные достопримечательности Дубая. Даже успели искупаться в заливе! Всё организовано на высоком уровне, пунктуально, с душой! Рекомендуем Александру как грамотного и надёжного экскурсовода!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Потрясающая экскурсия удивительными местами, Александра показала все краски Дубая, мне детям очень понравилось, спасибо =)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии на «Дубай за один день»

Влюбиться в Дубай за 1 день
На машине
8 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Влюбиться в Дубай за 1 день
Арабская Венеция, «Дубай Молл», Бурдж-Халифа и многое другое - на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
$135 за человека
Главное о Дубае
На машине
8 часов
-
30%
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Дубае
Познакомьтесь с Дубаем глазами местного жителя. Узнайте о его истории, культуре и знаменитых достопримечательностях. Вас ждёт незабываемое путешествие
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от $140$200 за всё до 4 чел.
С Дубаем на «ты»
На машине
8 часов
74 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
С Дубаем на «ты»
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
от $200 за всё до 4 чел.
Такой разный Дубай
На машине
На лодке
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Такой разный Дубай
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая, где история встречается с современностью. Исследуйте Старый город и наслаждайтесь роскошью Дубай Марины
Начало: У вашего отеля у Дубае
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от $250 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае
-40%
$230
$138 за экскурсию