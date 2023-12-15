Дубай за один день

Индивидуальная экскурсия в Дубае
Обзорная экскурсия по Дубаю включает в себя много интересных мест — вы увидите и сравните разные районы в Дубае. Почувствуйте шик и роскошь Дубая.

Мы увидим с Вами Бурдж Халиф — самое высокое здание в мире! Дубай Молл, прекрасные фонтаны, сад цветов и многое другое.

Мы посетим красивейший район — Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб.
Дубай за один день
Дубай за один день
Дубай за один день
Дубай за один день
Дубай за один день
Дубай за один день
Дубай за один день
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Бурдж Халифа
  • Дубай Молл
  • Аквариум
  • Фонтан «ловцы за жемчугом»
  • Сад цветов
  • Дубай Марина
  • Остров Пальма
  • Район Джумейра
  • Арабские скакуны

Описание

Объединенные Арабские Эмираты построили на глазах всего мира: еще сорок лет назад здесь была пустыня с верблюдами. Страна состоит из эмиратов — городов, которыми управляют эмиры. Столица ОАЭ — Абу-Даби, но эмират Дубай — один из самых популярных у туристов. Это город-космос, который не похож ни на один другой в мире. Именно здесь стоит красавица Бурдж-Халифа — самая высокая башня в мире, а перед ней — завораживающие поющие фонтаны, красивее которых я не видела. Что вы увидите:
  • Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире! Высота небоскреба, расположенного в Дубае, — 828 метров, это 163 этажа. Его форма напоминает сталагмит. Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года.
  • Дубай Молл — одно из самых популярных мест для шоппинга и развлечений в Дубае. Более 1200 магазинов, множество ресторанов и мест для отдыха.
  • Аквариум — высотой с трехэтажный дом и длиною в 50 метров, этот аквариум стал домом для тысяч обитателей. Более 33 000 морских животных и рыб соседствуют здесь друг с другом.
  • Фонтан «Ловцы за жемчугом». Посвящен фонтан некогда главному ремеслу страны — добыче жемчуга. Водопад проходит через все четыре уровня здания и имеет высоту 24 метра. Декорирован скульптурами ныряльщиков за жемчугом, которые эффектно иллюминирует при попадании на них света. Водопад выходит на панораму Бурдж Халифа и дубайский фонтан.
  • Сад цветов или «Miracle Garden» по праву занимает почетное первое место среди лучших цветочных садов мира. Здесь, в чудесном саду среди пустыни, душа наполняется радостью и покоем. Такой неземной красоты вы не увидите больше нигде в целом мире. Самые талантливые флористы собрались здесь, чтобы создать этот неповторимый парковый шедевр. Любители цветов приезжают сюда со всех уголков планеты, чтобы воочию увидеть яркий благоухающий цветочный рай.
  • Дубай Марина — это воплощение истинной свободы, роскоши и технологического прогресса. Здесь любимое место для фанатов активного образа жизни и спорта, но помимо этого район отлично подходит для семейного отдыха, привлекает толпы гурманов и фотографов со всей планеты.
  • Остров Пальма Джумейра — один из трех островов искусственного архипелага Пальм в ОАЭ. Это рукотворное чудо не похоже ни на один остров в мире. Он выглядит, как пальмовое дерево со стволом и 16-ю листьями. Остров окружен волнорезами. Мост соединяет «ствол» Пальмы с материком. От волнорезов к верхним листьям проложен подводный тоннель. Фото острова Пальмы в ОАЭ — это такой же символ государства, как и знаменитый отель в виде парусника.
  • Район Джумейра. Именно здесь, на Джумейре, находятся такие всемирно известные достопримечательности Эмиратов, как отель «парус» Burj Al Arab и «волнообразный» отель Jumeirah Beach, знаменитый аквапарк Wild Wadi, элитный курортный комплекс и популярный деловой центр Madinat Jumeirah.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Интернет
Что не входит
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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