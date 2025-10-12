Обзорная экскурсия по Дубаю включает в себя много интересных мест — вы увидите и сравните разные районы в Дубае. Почувствуйте шик и роскошь Дубая.
Мы увидим с Вами Бурдж Халиф —
Мы увидим с Вами Бурдж Халиф —
Описание экскурсииОбъединенные Арабские Эмираты построили на глазах всего мира: еще сорок лет назад здесь была пустыня с верблюдами. Страна состоит из эмиратов — городов, которыми управляют эмиры. Столица ОАЭ — Абу-Даби, но эмират Дубай — один из самых популярных у туристов. Это город-космос, который не похож ни на один другой в мире. Именно здесь стоит красавица Бурдж-Халифа — самая высокая башня в мире, а перед ней — завораживающие поющие фонтаны, красивее которых я не видела. Что вы увидите:
- Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире! Высота небоскреба, расположенного в Дубае, — 828 метров, это 163 этажа. Его форма напоминает сталагмит. Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года.
- Дубай Молл — одно из самых популярных мест для шоппинга и развлечений в Дубае. Более 1200 магазинов, множество ресторанов и мест для отдыха.
- Аквариум — высотой с трехэтажный дом и длиною в 50 метров, этот аквариум стал домом для тысяч обитателей. Более 33 000 морских животных и рыб соседствуют здесь друг с другом.
- Фонтан «Ловцы за жемчугом». Посвящен фонтан некогда главному ремеслу страны — добыче жемчуга. Водопад проходит через все четыре уровня здания и имеет высоту 24 метра. Декорирован скульптурами ныряльщиков за жемчугом, которые эффектно иллюминирует при попадании на них света. Водопад выходит на панораму Бурдж Халифа и дубайский фонтан.
- Сад цветов или «Miracle Garden» по праву занимает почетное первое место среди лучших цветочных садов мира. Здесь, в чудесном саду среди пустыни, душа наполняется радостью и покоем. Такой неземной красоты вы не увидите больше нигде в целом мире. Самые талантливые флористы собрались здесь, чтобы создать этот неповторимый парковый шедевр. Любители цветов приезжают сюда со всех уголков планеты, чтобы воочию увидеть яркий благоухающий цветочный рай.
- Дубай Марина — это воплощение истинной свободы, роскоши и технологического прогресса. Здесь любимое место для фанатов активного образа жизни и спорта, но помимо этого район отлично подходит для семейного отдыха, привлекает толпы гурманов и фотографов со всей планеты.
- Остров Пальма Джумейра — один из трех островов искусственного архипелага Пальм в ОАЭ. Это рукотворное чудо не похоже ни на один остров в мире. Он выглядит, как пальмовое дерево со стволом и 16-ю листьями. Остров окружен волнорезами. Мост соединяет «ствол» Пальмы с материком. От волнорезов к верхним листьям проложен подводный тоннель. Фото острова Пальмы в ОАЭ — это такой же символ государства, как и знаменитый отель в виде парусника.
- Район Джумейра. Именно здесь, на Джумейре, находятся такие всемирно известные достопримечательности Эмиратов, как отель «парус» Burj Al Arab и «волнообразный» отель Jumeirah Beach, знаменитый аквапарк Wild Wadi, элитный курортный комплекс и популярный деловой центр Madinat Jumeirah.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бурдж Халифа
- Дубай Молл
- Аквариум
- Фонтан «ловцы за жемчугом»
- Сад цветов
- Дубай Марина
- Остров Пальма
- Район Джумейра
- Арабские скакуны
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отеля и обратно
- Интернет
Что не входит в цену
- Входные билеты оплачиваются дополнительно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Заказали индивидуальную экскурсию по Дубай с гидом Александрой. Нам очень понравилось. Передвигались по городу на комфортном авто. Были прекрасные локации для фото:смотровая площадка Пальма Джемеран, музей современного искусства, старый город(фото
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О
Отличная экскурсия, только для нас. Забрали с отеля, провезли по достопримечательностям даже показали, где лучше сфотографироваться. Время мы регулировали сами где-то больше, где-то меньше. Гид Александра приятная девушка интересовалась нашими пожеланиями, рассказывала интересные факты. Благодарю
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С
Увидели благодаря Александре все основные достопримечательности Дубая. Даже успели искупаться в заливе! Всё организовано на высоком уровне, пунктуально, с душой! Рекомендуем Александру как грамотного и надёжного экскурсовода!
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В
Потрясающая экскурсия удивительными местами, Александра показала все краски Дубая, мне детям очень понравилось, спасибо =)
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А
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