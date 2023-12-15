Обзорная экскурсия по Дубаю включает в себя много интересных мест — вы увидите и сравните разные районы в Дубае. Почувствуйте шик и роскошь Дубая.
Мы увидим с Вами Бурдж Халиф — самое высокое здание в мире! Дубай Молл, прекрасные фонтаны, сад цветов и многое другое.
Мы посетим красивейший район — Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб.
Мы увидим с Вами Бурдж Халиф — самое высокое здание в мире! Дубай Молл, прекрасные фонтаны, сад цветов и многое другое.
Мы посетим красивейший район — Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Бурдж Халифа
- Дубай Молл
- Аквариум
- Фонтан «ловцы за жемчугом»
- Сад цветов
- Дубай Марина
- Остров Пальма
- Район Джумейра
- Арабские скакуны
Описание
Объединенные Арабские Эмираты построили на глазах всего мира: еще сорок лет назад здесь была пустыня с верблюдами. Страна состоит из эмиратов — городов, которыми управляют эмиры. Столица ОАЭ — Абу-Даби, но эмират Дубай — один из самых популярных у туристов. Это город-космос, который не похож ни на один другой в мире. Именно здесь стоит красавица Бурдж-Халифа — самая высокая башня в мире, а перед ней — завораживающие поющие фонтаны, красивее которых я не видела. Что вы увидите:
- Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире! Высота небоскреба, расположенного в Дубае, — 828 метров, это 163 этажа. Его форма напоминает сталагмит. Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года.
- Дубай Молл — одно из самых популярных мест для шоппинга и развлечений в Дубае. Более 1200 магазинов, множество ресторанов и мест для отдыха.
- Аквариум — высотой с трехэтажный дом и длиною в 50 метров, этот аквариум стал домом для тысяч обитателей. Более 33 000 морских животных и рыб соседствуют здесь друг с другом.
- Фонтан «Ловцы за жемчугом». Посвящен фонтан некогда главному ремеслу страны — добыче жемчуга. Водопад проходит через все четыре уровня здания и имеет высоту 24 метра. Декорирован скульптурами ныряльщиков за жемчугом, которые эффектно иллюминирует при попадании на них света. Водопад выходит на панораму Бурдж Халифа и дубайский фонтан.
- Сад цветов или «Miracle Garden» по праву занимает почетное первое место среди лучших цветочных садов мира. Здесь, в чудесном саду среди пустыни, душа наполняется радостью и покоем. Такой неземной красоты вы не увидите больше нигде в целом мире. Самые талантливые флористы собрались здесь, чтобы создать этот неповторимый парковый шедевр. Любители цветов приезжают сюда со всех уголков планеты, чтобы воочию увидеть яркий благоухающий цветочный рай.
- Дубай Марина — это воплощение истинной свободы, роскоши и технологического прогресса. Здесь любимое место для фанатов активного образа жизни и спорта, но помимо этого район отлично подходит для семейного отдыха, привлекает толпы гурманов и фотографов со всей планеты.
- Остров Пальма Джумейра — один из трех островов искусственного архипелага Пальм в ОАЭ. Это рукотворное чудо не похоже ни на один остров в мире. Он выглядит, как пальмовое дерево со стволом и 16-ю листьями. Остров окружен волнорезами. Мост соединяет «ствол» Пальмы с материком. От волнорезов к верхним листьям проложен подводный тоннель. Фото острова Пальмы в ОАЭ — это такой же символ государства, как и знаменитый отель в виде парусника.
- Район Джумейра. Именно здесь, на Джумейре, находятся такие всемирно известные достопримечательности Эмиратов, как отель «парус» Burj Al Arab и «волнообразный» отель Jumeirah Beach, знаменитый аквапарк Wild Wadi, элитный курортный комплекс и популярный деловой центр Madinat Jumeirah.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер из отеля и обратно
- Интернет
- Что не входит
- Входные билеты оплачиваются дополнительно
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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