Групповая обзорная экскурсия ⛳ на минивэне.

Яркая поездка по самым интересным местам города, куда туристы обычно сами не добираются. Увидите меняющийся на глазах мир - от Европы к Востоку; от будущего к прошлому.

Современный Дубай - самый быстроразвивающийся город 🏙️ во всем мире.

Он поразит Ваше воображение своими высочайшими небоскребами и шикарнейшими отелями, очарует своим особым восточным шармом. Здесь находится все самое-самое. Например, в начале нашей экскурсия Вы сможете увидеть высочайшее на сегодняшний день наземное строение в мире – «Бурдж Дубай» («Бурдж Халифа»).

Побываете в самом крупном торгово-развлекательный центре во всем мире Dubai Mall, который расположен в даунтауне Дубай. Под крышей Dubai Mall Вы сможете побывать в крупнейшем в мире крытом аквариуме, в котором можно будет увидеть больше чем 33 000 рыб и разных морских животных (в том числе, тихоокеанского гигантского осьминога, акул и скатов). Он внесен в книгу рекордов Гиннеса.

Здесь же находится Морской Исследовательский Центр.

Далее Вы побываете в самом фешенебельном районе Дубая – в Dubai Marina. Здесь расположились лучшие элитные жилые и офисные комплексы, шикарные отели, множество торговых центров, огромнейший выбор разнообразных мест для отдыха на любой, даже самый взыскательный вкус.

Район Dubai Marina - один из немногих искусственно созданных сооружений на нашей планете, который видно невооруженным глазом из космоса.

Вы посетите уникальные рукотворные Пальмовые острова (это архипелаг искусственных островов из песка в виде пальмы). Там Вы сможете сделать потрясающие фотографии 📸 всемирно известного сказочного отеля Atlantis.