  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

Обзорная экскурсия по современному Дубаю (среда и суббота)

4.5
25 отзывов
Андрей Г.
Андрей Г. – Гид из Дубая
Групповая обзорная экскурсия ⛳ на минивэне.

Яркая поездка по самым интересным местам города, куда туристы обычно сами не добираются.

Увидите меняющийся на глазах мир - от Европы к Востоку; от будущего к прошлому.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $25 за человека

    Заказать экскурсию
Обзорная экскурсия по современному Дубаю (среда и суббота)
Обзорная экскурсия по современному Дубаю (среда и суббота)

Что вы увидите

  • Шейхский дворец
  • Мадинат Джумейра
  • Шоу фонтанов
  • Бастакия
  • остров Пальма.
Групповая обзорная экскурсия ⛳ на минивэне.
Яркая поездка по самым интересным местам города, куда туристы обычно сами не добираются. Увидите меняющийся на глазах мир - от Европы к Востоку; от будущего к прошлому.
Современный Дубай - самый быстроразвивающийся город 🏙️ во всем мире.
Он поразит Ваше воображение своими высочайшими небоскребами и шикарнейшими отелями, очарует своим особым восточным шармом. Здесь находится все самое-самое. Например, в начале нашей экскурсия Вы сможете увидеть высочайшее на сегодняшний день наземное строение в мире – «Бурдж Дубай» («Бурдж Халифа»).
Побываете в самом крупном торгово-развлекательный центре во всем мире Dubai Mall, который расположен в даунтауне Дубай. Под крышей Dubai Mall Вы сможете побывать в крупнейшем в мире крытом аквариуме, в котором можно будет увидеть больше чем 33 000 рыб и разных морских животных (в том числе, тихоокеанского гигантского осьминога, акул и скатов). Он внесен в книгу рекордов Гиннеса.
Здесь же находится Морской Исследовательский Центр.
Далее Вы побываете в самом фешенебельном районе Дубая – в Dubai Marina. Здесь расположились лучшие элитные жилые и офисные комплексы, шикарные отели, множество торговых центров, огромнейший выбор разнообразных мест для отдыха на любой, даже самый взыскательный вкус.
Район Dubai Marina - один из немногих искусственно созданных сооружений на нашей планете, который видно невооруженным глазом из космоса.
Вы посетите уникальные рукотворные Пальмовые острова (это архипелаг искусственных островов из песка в виде пальмы). Там Вы сможете сделать потрясающие фотографии 📸 всемирно известного сказочного отеля Atlantis.
Что входит
  • Траснфер (автобус или минивен на 24, 30, 50 пассажиров)
  • Услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
Начало
🚩 Встреча в вашем отеле
Место завершения
🏁 Ваш отель
Обзорная экскурсия по современному Дубаю (среда и суббота)
Обзорная экскурсия по современному Дубаю (среда и суббота)
Обзорная экскурсия по современному Дубаю (среда и суббота)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей Г.
Андрей Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

25 отзывов оставили туристы

Андрей Г. проводит ещё 5 экскурсий

Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
$80
12 часов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
82 отзыва
Поездка в Шарджу и Парк Пустыни
$59
8 часов
Поездка в Шарджу и Парк Пустыни
3 отзыва
Индивидуальная обзорная экскурсия - 4 часа
$195
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия - 4 часа
1 отзыв
Марокканские бани
$375
2 часа
Марокканские бани
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
$362.5
2 часа
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю

Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Дубай — первая встреча
скидка40%
250
$150
8 часов
Дубай — первая встреча
113 отзывов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Пустынное Сафари
$43
5.5 часов
Пустынное Сафари
111 отзывов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
$35
5 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
95 отзывов
Знакомство с Дубаем
скидка30%
180
$126
8 часов
Знакомство с Дубаем
91 отзыв
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Магия вечернего Абу-Даби
$250
6 часов
Магия вечернего Абу-Даби
70 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу
Сказочный Абу-Даби
$60
12 часов
Сказочный Абу-Даби
68 отзывов