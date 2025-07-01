Насладитесь путешествием из Дубая в живописную Хатту.
Вас ждут каякинг по бирюзовым водам плотины, прогулка по исторической деревне, великолепные виды из парка Хатта-Хилл и традиционный обед среди гор. Идеальный день для отдыха и вдохновения.
Описание водной прогулкиПутешествие в сердце Хатты Начните день в Дубае — наша команда заберёт вас прямо из отеля. По прибытии к плотине Хатта отправьтесь в увлекательное приключение — 45-минутную прогулку на каяках по гладким водам среди горных вершин. Здесь вы сможете насладиться видами и атмосферой уединения. Истории и традиции Хатты Продолжите путешествие в Деревню наследия, где вас ждут традиционные фермы и пальмовые рощи — символы культуры региона. Затем отправляйтесь в парк Хатта-Хилл, чтобы увидеть потрясающую панораму города и окружающих гор, а после насладитесь вкусным традиционным обедом. Заключительный аккорд среди гор После обеда посетите Вади-Хаб и совершите короткую прогулку к плотине Аль-Хаттем. Отсюда открывается захватывающий вид на горный знак «Хатта» и живописные окрестности — идеальное завершение вашего дня. Важная информация:
- Что взять с собой: шляпа от солнца, удобная одежда, спортивная обувь.
- Вы можете выбрать одноместную или двухместную байдарку для пар и детей. Если у вас нет опыта катания на байдарках, вы можете воспользоваться водным велосипедом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Хатта-Хилл
- Старое торговое поселение
- Плотина Хатта
- Вади-Хаб
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Катание на каяке
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
1 июл 2025
Прекрасная экскурсия с нашим гидом Ваэлем. Он подробно всё объяснял и показывал, поездка прошла отлично. Много интересных активностей — главное выбрать подходящее время, так как большинство из них проходят на улице. Очень рекомендую, спасибо большое!
О
Ольга
6 июн 2025
Это было здорово! Комфортная машина и очень отзывчивый гид 😃 стоит попробовать ☺️
С
София
6 авг 2024
Отлично проведённое время — нам всё очень понравилось! Наш гид Ваэль был просто замечательным, настоящий профессионал 🔝
